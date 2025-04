(VIDEO) Habla uno de los beisbolistas venezolanos que pide asilo en España: "Fue nuestra decisión"

06-04-25.-El caso de los 19 jóvenes beisbolistas venezolanos que pidieron asilo en España sigue dando de qué hablar, luego de que uno de ellos diera breves declaraciones defendiendo al entrenador, en un video que fue publicado en la cuenta de TikTok de este último.En el video aparecen cuatro jóvenes. Uno de ellos se identifica como Heber González y habla en nombre de los demás. Asegura que todos están bien y se refiere a «personas que quieren hacerles daño» relacionándolos con «la política».«Nosotros no tenemos nada que ver con la política. Nosotros mismos tomamos la decisión de quedarnos aquí para que España nos diera la oportunidad de incrementar nuestro potencial en el deporte, que ya todos saben que es el béisbol», dijo.Y añadió: «Quiero también aclarar que el profesor Julio Guevara, del Team Guevara, nunca nos abandonó. Siempre estuvo ahí, al pie de la letra con nosotros, en cada momento, en cada lucha. Las personas están diciendo muchas cosas que no son y eso nos perjudica. El profesor en ningún momento nos dejó».El joven afirmó que el entrenador «nunca» les quitó dinero y que todos los gastos fueron cubiertos por ellos mismos bajo su propia decisión.De igual manera, agradeció a las autoridades españolas por «cuidarlos» e insistió en que «no tienen nada que ver con la política» ni han «tenido problemas con el gobierno».Esta comunicación de los beisbolistas ha causado algunas nuevas criticas, entre quienes cuestionan que existe una incongruencia al declarar que «no tienen problemas políticos», pero solicitan asilo político en la ciudad de Barcelona, una figura que precisamente se otorga a personas que sufren persecución.Sobre este caso, es importante recordar que se dio a conocer la semana pasada mediante un reporte del diario español El País, que informó que un grupo de beisbolistas venezolanos, incluyendo dos menores de edad, se presentaron en una oficina a solicitar asilo, luego de haber llegado a España como parte de un equipo de béisbol que disputaría algunos encuentros.Las autoridades españolas investigaban si las solicitudes de asilo fueron espontáneas o si desde el inicio había un plan para que los jóvenes se quedaran en ese país.La información indicaba que el entrenador del equipo había regresado a Venezuela debido a una enfermedad. Aunque el hombre arremetió en contra de la prensa por esa información, confirmó que, en efecto, salió de España por razones de salud, pero aclaró que «en ningún momento» los jóvenes deportistas fueron abandonados, pese a que entre las informaciones que han circulado se señala que los jóvenes durmieron en un aeropuerto.Asimismo, en declaraciones a Clarín, el entrenador dijo que los jóvenes quedaron a cargo de un representante, José Burguillos, de la empresa Burgy45, que es «agente internacional de béisbol» y que no había tenido comunicaciones con los deportistas.Además, en su video de Tik Tok, Guevara dijo insistentemente que no tiene ningún vínculo con el gobierno venezolano.También explicó que el 11 de marzo, el equipo salió de Venezuela con rumbo a Europa, concretamente hacia Italia, para disputar unos partidos de pretemporada, pero la lluvia impidió que se llevaran a cabo los juegos en cuestión. De allí, partieron a Barcelona, España, donde los beisbolistas practicaron y «demostraron su talento a los equipos de béisbol español».En redes sociales, personas que se identifican como los padres de los jóvenes han defendido al entrenador.¿La solicitud de asilo fue espontánea o planificada?Ahora bien, las comunicaciones emitidas por el entrenador y ahora por los deportistas se han centrado en desmentir vinculaciones políticas y condenar supuestas informaciones que circulan para «perjudicarlos», pero no han hecho referencia al punto álgido del caso que tiene que ver con las dudas razonables sobre la posibilidad de que al partir de Venezuela ya tuviesen planificado quedarse en España.En ese contexto, es importante recordar que el 2 de abril, la Cancillería y el Ministerio del Deporte de Venezuela informaron que abrieron una investigación para esclarecer este caso y determinar si detrás del hecho se esconde una trama de tráfico de personas.«El gobierno de Venezuela ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existe una posible trama de tráfico de personas vinculada a estos casos», indicó el comunicado emitido por Venezuela el miércoles.Y denunció «el uso reiterado de figuras jurídicas del derecho internacional con fines políticos por parte de algunos gobiernos, quienes buscan desacreditar a Venezuela y manipular a jóvenes talentos para alimentar una narrativa fascista y neocolonial».Asimismo, en el comunicado se señala «el compromiso» con la protección de los deportistas.«Advertimos sobre la existencia de redes que buscan lucrarse con la trata y el engaño de jóvenes talentosos y sus familias», indica.