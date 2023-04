La marihuana será legal en los jugadores de la NBA a partir de la próxima temporada

02-04-23.-La NBA hizo historia en el deporte. La liga más competitiva del mundo de básquetbol firmó un nuevo Convenio Colectivo junto a la Asociación de Jugadores, en el que legalizará el consumo de marihuana a partir de la próxima temporada.El acuerdo durará siete años y le permitirá a los basquetbolistas utilizar la sustancia de manera recreativa sin recibir sanciones. En el último convenio (entre 2017 y 2023) la sustancia estaba considerada prohibida y establecía sanciones de cinco partidos si existían tres casos positivos.Además, los jugadores eran sometidos a cuatros controles anuales, pero todo cambió a partir de la Burbuja de Orlando en DisneyWorld. A partir de la Burbuja, los jugadores de la NBA plantearon la posibilidad de legalizar de la marihuana."Allí se rompió el estigma de que no podías jugar si tomabas. Es un momento en el que estás en paz con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma. Y puedes salir allí fuera y solo jugar. Esto es lo que quieres", confesó JR Smith, ex jugador que ostenta el récord de jugar en 12 partidos distintos de la NBA y promotor de la causa.A su vez, Kevin Durant, una de las máximas estrellas de la NBA también ha defendido el consumo de marihuana."Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana solo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate", aseguró el alero de Phoenix Suns hace un tiempo en 'All The Smoke', un programa en el que Matt Barnes y Stephen Jackson también revelaron que consumían la sustancia.