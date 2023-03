(VIDEOS) Clasico Mundial de Béisbol: Hoy se ven las caras Dominicana y Venezuela

Los dominicanos amanecieron hoy expectantes ante la presentación de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol, nada más y nada menos que frente a la novena de Venezuela.



En el encuentro que tendrá a las 20:00, hora local, en el estadio el LoanDepot Park de Miami, Estados Unidos, lanzará la primera bola el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.



Será sin lugar a dudas un rompecorazones pues chocarán dos equipos que van con todo por clasificar a la próxima ronda por el Grupo D en primera instancia y después avanzar por alcanzar el banderín.



La espera de seis años llegó a su fin y para intentar alcanzar el triunfo se subirán en la lomita el estelar Sandy Alcántara, por los dominicanos y el no menos destacado Martín Pérez por los suramericanos.



Ambos pitchers declararon a la prensa estar en condiciones de llevarse la victoria, pero tanto uno como el otro, reconocieron que tendrán frente a novenas las cuales levantan gradas y obtienen victorias.



Dominicana ha tenido un dominio absoluto en sus enfrentamientos con Venezuela durante las versiones anteriores del Clásico Mundial de Béisbol, pues cuatro veces chocaron y en las cuatro el triunfo cayó del lado de los campeones del 2013, pero una cosa es con guitarra y la otra con violín y hoy será otro día.



La llave D está integrada por Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua, y muchos la llaman la de la muerte pues solo con los tres primeros basta para saber que será una lucha sin cuartel entre ellos para pasar dos a la segunda ronda.



Mientras este sábado veremos si el Plátano Power logra vencer a la potente selección vinotinto con su Arepa Power de los Ronald Acuña Jr., José Altuve y Miguel Cabrera, que gane quien mejor juegue.





Con información de Prensa Latina / El Emergente / Meridiano.