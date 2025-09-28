Más de 11 mil 700 funcionarios participaron en Simulacro Nacional de Desastres

Un total de 11 mil 767 funcionarios se desplegaron en todo el país durante el Simulacro Nacional ante Desastres y Conflictos Armados, realizado en 411 escenarios que incluyeron situaciones como inundaciones, tsunamis, incendios forestales y urbanos, deslizamientos, ataques bélicos, conmoción social, emergencias tecnológicas, quemaduras y desmayos. Credito: Agencias

Un total de 11 mil 767 funcionarios se desplegaron en todo el país durante el Simulacro Nacional ante Desastres y Conflictos Armados, realizado en 411 escenarios que incluyeron situaciones como inundaciones, tsunamis, incendios forestales y urbanos, deslizamientos, ataques bélicos, conmoción social, emergencias tecnológicas, quemaduras y desmayos. La jornada permitió evaluar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad, salud y rescate ante eventos naturales y provocados.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció el balance oficial. "Hemos visto en todos los estados recibiendo instrucciones, revisando los casos de prevención de riesgo. Estuvo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alistada en este llamado, la organización final de hoy, como forma principal de atención de desastres naturales y provocados".

Cabello recalcó la articulación entre protección civil, bomberos, cuerpos policiales, personal médico y brigadas escolares. "Este Simulacro Nacional de Protección Civil fue una preparación del pueblo, con la fusión popular, militar y policial. Hago un reconocimiento a todos los que participaron en los adiestramientos en todo el país. Nuestro pueblo siempre está al tanto, acá tenemos que tener una coordinación para que tengamos la respuesta adecuada a esos eventos".

La jornada incluyó la participación de instituciones educativas, empresas públicas y el sistema de transporte del metro, con énfasis en la atención inmediata ante accidentes. "Hoy todos hechos simulacro de protección. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acertó con esta iniciativa, donde tuvimos la oportunidad de asistir a médicos que aportaron su grano de arena", indicó Cabello.

"El ejercicio nacional permitió validar protocolos de actuación en varios estados, con especial atención en escenarios sísmicos; vimos cómo el pueblo le demuestra al mundo que se prepara con conciencia ante cualquier contingencia", concluyó el vicepresidente sectorial.