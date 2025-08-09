Alcaldía de Caracas, Misión Negra Hipólita, Misión José Gregorio Hernández

Llamado urgente: Ciudadano de la tercera edad en grave estado, en la entrada de La Vega, necesita que lo socorran

Este ciudadano necesita atención con urgencia se encuentra en la entra de La vega

Este ciudadano necesita atención con urgencia se encuentra en la entra de La vega

Se hace un llamado a la Alcaldía de Caracas, a la Misión Negra Hipólita, Misión José Gregorio Hernandez para que por favor atiendan esta emergencia, se trata de un señor de la tercera edad que se encuentra bastante mal, semi inconsciente.

Presenta un cuadro de hinchazón de las dos piernas, muy infectadas, el señor no se sabe si fue abandonado porque está con sus pertenencias, y está bastante delicado. Llama la atención que se encuentre a poca distancia de un módulo policial que está en la entrada de La Vega y no lo hayan atendido.

Este señor necesita que lo rescaten y atiendan de forma inmediata, nos dicen que la gente pasa y nadie le atiende, por eso es urgente que algún organismo lo vaya a socorrer.

Se encuentra en la entrada de La Vega, en la parada de los jeeps, frente a la farmacia La India, detrás de la parte trasera del estacionamiento de Ta Barato Dame Dos.

 

 

