"No quiero ser sólo una noticia de última hora, quiero una muerte que el mundo escuche": Fatima Hassouna‚ fotoperiodista asesinada por Israel

Como joven fotoperiodista que vivía en Gaza, Fatima Hassouna sabía que la muerte siempre estaba a su puerta. Mientras pasaba los últimos 18 meses de guerra documentando ataques aéreos, la demolición de su casa, el desplazamiento interminable y el asesinato de 11 miembros de su familia, todo lo que exigió fue que no se le permitiera irse tranquilamente.

"Si muero, quiero una muerte ruidosa", escribió Hassouna en las redes sociales. "No quiero ser sólo una noticia de última hora, o un número en un grupo, quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que perdure en el tiempo y una imagen atemporal que no pueda ser enterrada por el tiempo o el lugar".

El miércoles, pocos días antes de su boda, Hassouna, de 25 años, murió en un ataque aéreo israelí que alcanzó su casa en el norte de Gaza. También murieron diez miembros de su familia, incluida su hermana embarazada.

El ejército israelí dijo que había sido un ataque dirigido a un miembro de Hamás involucrado en ataques contra soldados y civiles israelíes.

Veinticuatro horas antes de que la mataran, se anunció que un documental centrado en la vida de Hassouna en Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí se estrenaría en un festival de cine independiente francés que se celebra paralelamente a Cannes.

Realizada por el director iraní Sepideh Farsi, la película Pon tu alma en tu mano y camina, cuenta la historia de la terrible experiencia de Gaza y la vida diaria de los palestinos a través de conversaciones en video filmadas entre Hassouna y Farsi. Como lo describió Farsi, Hassouna se convirtió en "mis ojos en Gaza... ardientes y llenos de vida. Filmé sus risas, sus lágrimas, sus esperanzas y su depresión".

"Ella era tan brillante, tan talentosa. Cuando veas la película lo entenderás", dijo Farsi a Deadline. "Había hablado con ella unas horas antes para decirle que la película estaba en Cannes y que la invitara".

Dijo que había vivido temiendo por la vida de Hassouna, pero añadió: "Me dije a mí misma que no tenía derecho a temer por ella, si ella misma no tenía miedo. Me aferré a su fuerza, a su fe inquebrantable". Farsi, que vive exiliada en Francia, dijo que temía que Hassouna hubiera sido atacada por su muy seguido trabajo como fotoperiodista y su participación recientemente publicitada en el documental.

Gaza ha sido el conflicto más mortífero para los periodistas en la historia reciente, con más de 170 muertos desde 2023, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a 206. Desde que Israel inició sus bombardeos sobre Gaza, tras el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, más de 51.000 personas han muerto, más de la mitad de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Desde que colapsó el alto el fuego con Hamas en marzo, Israel ha reanudado con vigor sus mortíferos ataques aéreos, y al menos 30 personas murieron en ataques el viernes.

Sus compañeros periodistas en Gaza reaccionaron con dolor y enojo ante la noticia de que un ataque aéreo israelí les había quitado a Hassouna, tal como ella temía que sucediera. "Ella documentó masacres a través de su lente, en medio de bombardeos y disparos, capturando el dolor y los gritos de la gente en sus fotografías", dijo Anas al-Shareef, reportero de Al Jazeera con base en Gaza.

Miqdad Jameel, otro periodista radicado en Gaza, llamó a la gente a "ver sus fotos, leer sus palabras, ser testigos de la vida de Gaza, la lucha de sus niños en la guerra, a través de sus imágenes y su lente". Su muerte provocó una declaración en el festival de cine Cannes Acid, donde se proyectará el documental de Farsi en mayo.

"Habíamos visto y programado una película en la que la fuerza vital de esta joven parecía un milagro", dijeron. "Su sonrisa era tan mágica como su tenacidad. Dando testimonio, fotografiando Gaza, distribuyendo alimentos a pesar de las bombas, el luto y el hambre. Escuchamos su historia, nos regocijamos en cada una de sus apariciones para verla con vida, temimos por ella".

Haidar al-Ghazali, una poeta palestina en Gaza, dijo en una publicación en Instagram que antes de ser asesinada, Hassouna le había pedido que le escribiera un poema cuando muriera. Hablando de su llegada a una vida más amable, decía:

"El sol de hoy no traerá daño. Las plantas en las macetas se acomodarán para recibir una visita amable. Será lo suficientemente brillante como para ayudar a las madres a secar su ropa rápidamente y lo suficientemente fresco para que los niños jueguen todo el día. El sol de hoy no será duro para nadie".