El presidente de la Corte Suprema de EEUU, John Roberts reprende a Trump por ataque a juez Boasberg

El triángulo de poderes en disputa Credito: Agencias

El magistrado conservador John Roberts, presidente de la Corte Suprema de EE. UU., se pronunció horas después de que Trump acusara al juez James Boasberg de "lunático de la izquierda radical" y pidiera que fuera "destituido".



"Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución (impeachment, en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito", aseguró Roberts en un comunicado.



Deportaciones a El Salvador: orden ejecutiva en litigio



Todo comenzó después de que el presidente estadounidense invocara el sábado la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada hasta ahora en tiempos de guerra, argumentando que EE. UU. estaba sufriendo una "invasión" de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas.



Trump la firmó en secreto el viernes y esta se hizo pública el sábado a las 16.20 hora local (20.20 GMT). Mientras Boasberg estudiaba en una audiencia su legalidad, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.



Según ese análisis, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EE. UU. hasta que se resolviera el litigio.



Reclamo del juez Boasberg en espera



El juez pidió concretamente suspender por 14 días una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el Gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones "terroristas" globales por el Departamento de Estado.



El Gobierno de Trump alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando el juez emitió la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.



Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien pidió al Gobierno una respuesta este martes. Como no la obtuvo, alargó el plazo hasta hoy miércoles 19 de marzo de 2025 para que contesten a sus preguntas.



Freno a Trump, en favor de la separación de poderes



No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez.



El movimiento de Roberts, que no suele emitir este tipo de comunicados, ha sido interpretado por la mayoría de analistas como una forma de frenar a Trump y a los suyos en sus peticiones de destituir a los jueces que fallan en su contra en un intento de seguir tensando los límites de la separación de poderes.



En 2018, el magistrado y el mandatario ya tuvieron un rifirrafe después de que Trump atacase a un juez que dictó en contra de su política de asilo. Entonces dijo que el tribunal federal "no tiene jueces de Obama, ni de Trump, ni de Bush, ni de Clinton", recordó a la agencia AFP Carl Tobias, profesor de derecho de la universidad de Richmond.



El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a prosperar, prevé Tobias. Aunque poco después del mensaje de Trump, el congresista republicano de Texas Brandon Gill declaró en X que la Cámara de Representantes empezará "muy pronto" el proceso para destituir a Boasberg.



Además de las críticas a algunos jueces, los seguidores de Trump han atacado a la magistrada del Supremo Amy Coney Barrett, que fue nombrada miembro de ese tribunal por el republicano en 2020, después de que esta votara junto a Roberts y los jueces liberales en contra de una de las medidas de la Administración para congelar fondos para ayuda internacional.