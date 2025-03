Juez federal James Boasberg y el Departamento de Justicia de Trump se enfrentarán este viernes por caso de venezolanos deportados a El Salvador

El juez federal‚ James Boasberg‚ se enfrentará cara a cara con los abogados del Departamento de Justicia este viernes tras el llamado del presidente Donald Trump a que se lo destituyera por cómo manejó un desafío o desacato al uso que hizo el mandatario de una autoridad de tiempos de guerra‚ del siglo XVIII para deportar rápidamente a algunos no ciudadanos.



La audiencia ante el juez de distrito James Boasberg se produce mientras él navega un enfrentamiento de alto perfil con la administración por sus órdenes que bloquearon temporalmente la capacidad de Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, y sondea si la administración burló inmediatamente esos fallos con los vuelos de deportación que realizó el sábado pasado por la noche.



Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama y juez jefe del tribunal de primera instancia de Washington, se ha convertido en el emblema de las decenas de jueces de tribunales de distrito que han frustrado -incluso de forma temporal- la agenda de Trump durante los primeros meses de su segundo mandato.



A principios de esta semana, Trump incluso se hizo eco de las peticiones de destitución de Boasberg, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.



La frustración de Boasberg con el Departamento se hizo aún más patente el jueves, después de que arremetiera contra él por darle una información "lamentablemente insuficiente" en respuesta a su petición de más detalles sobre las deportaciones en cuestión.



"El Gobierno no puede ofrecer a un funcionario regional del ICE para dar fe de las discusiones a nivel de gabinete sobre el privilegio de los secretos de Estado. De hecho, su declaración sobre ese punto, no es de extrañar, se basa únicamente en su ‘entendimiento’ infundado", añadió.



"El Gobierno volvió a eludir sus obligaciones", escribió el juez. A continuación, criticó al Departamento de Justicia por darle una declaración jurada de un funcionario de las Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE que "repitió la misma información general sobre los vuelos" y llegó a decir que los secretarios del gabinete "actualmente están considerando activamente si invocar el privilegio de secretos de Estado sobre los otros hechos solicitados por la orden del Tribunal".



De manera crítica y en una escalada del enfrentamiento con el Departamento de Justicia, Boasberg ordenó a sus abogados "mostrar causa" de cómo dos vuelos de deportación que permitió continuar el sábado pasado no violaron las órdenes que emitió ese día bloqueando temporalmente el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a individuos que el gobierno ha acusado de estar afiliados con la pandilla venezolana Tren de Aragua.



El juez había ordenado a todos los aviones que transportaban inmigrantes deportados en virtud de la ley que dieran la vuelta inmediatamente a la espera de un recurso legal presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros contra el uso por parte de Trump de la ley del siglo XVIII.



Pero los abogados de la ACLU acusaron rápidamente a la administración de desobedecer sus órdenes. El Departamento de Justicia ha insistido repetidamente en que no violó las órdenes del fin de semana pasado.



"En las últimas siete semanas se ha hablado mucho de crisis constitucional (…). Creo que nos estamos acercando mucho a ella", dijo a Boasberg Lee Gelernt, abogado de la ACLU, a principios de esta semana.



El Departamento de Justicia ya ha apelado las órdenes de restricción temporal de Boasberg ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, pero también ha pedido al juez que las anule por completo, una petición sobre la que escuchará los argumentos durante la vista del viernes por la tarde.



En televisión y redes sociales, así como en documentos judiciales, funcionarios de la administración Trump han impulsado una serie de argumentos por los que creen que el juez se excedió en su autoridad al emitir las órdenes, incluyendo que el uso de Trump de la ley está protegido de cualquier revisión por parte de los tribunales federales.



"Tenemos un juez federal no electo tratando de controlar las políticas exteriores, tratando de controlar la Ley de Enemigos Extranjeros, sobre las que no tiene por qué presidir. Y hay 261 razones por las que los estadounidenses están más seguros ahora: es porque esas personas están fuera de este país", dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi el miércoles en Fox News.



Boasberg, sostuvo Bondi, es simbólico de las derrotas de la administración Trump en los tribunales.



"Esto ha sido un patrón con estos jueces liberales", dijo. "Este juez no tenía derecho a hacer eso. Se están entrometiendo en asuntos exteriores, se están entrometiendo en nuestro gobierno, y la pregunta debería ser por qué un juez está tratando de proteger a los terroristas que han invadido nuestro país por encima de los ciudadanos estadounidenses".