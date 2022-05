Familiares replican al Fiscal General Tarek William Saab sobre detención del Controlador Aéreo Guillermo González

12-05-22.-A propósito de la rueda de prensa realizada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el día 11.05.22, en la que aludió al caso del joven controlador aéreo Guillermo González.

González es acusado de terrorismo, asociación para delinquir, revelación de información confidencial e incitación al odio; pese a que fue él quien denunció ante sus supervisores la presunta entrada y salida de aeronaves al aeropuerto de Maiquetía, sin el previo registro.

En este sentido, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs, se pronunció a través de un comunicado en los siguientes términos:

Sobre la razón de la judicialización de Guillermo

1. En febrero del 2020, Guillermo fue contactado vía telefónica por un ex compañero de estudios (Luis Alfredo Gómez Ávila) que le ofreció dinero a cambio de no reportar la llegada y salida de unos aviones en Maiquetía. Guillermo reportó inmediatamente a su supervisor, Derbys Rodríguez, y éste, a su vez, reportó a los gerentes del Servicio de Navegación Aérea, el Coronel Wilfredo Gil y el General Carlos Mata Sosa. Dos días después, los gerentes le dijeron a Guillermo que no le respondiera a Gómez Ávila, que ellos ya estaban al tanto de la situación y se harían cargo de una investigación.

2. Dos años después, el Coronel Wilfredo Gil señalado como denunciante de Guillermo en el expediente, dijo en la audiencia del juicio contra Guillermo, celebrada el 12.04.22, que él nunca denunció a Guillermo, sino que se limitó a acompañarlo por órdenes del General Mata Sosa a la sede del DGCIM. Esta declaración, es de particular importancia toda vez que deja el caso sin denunciante y por tanto sin delito.

3. De otro lado, el mencionado Coronel señaló que no tiene conocimiento de resultados de ninguna investigación sobre aquellos hechos denunciados por Guillermo. Tampoco el Ministerio Público ha informado que se esté realizando ninguna investigación sobre la red delictiva que posibilita la entrada y salida de aeronaves desde Maiquetía sin ser registradas, sobre la cual existen abundantes denuncias públicas. La razón por la cual se acusa y encarcela a Guillermo González (quien tenía 23 años cuando fue detenido, hace dos años) es una retaliación de funcionarios corruptos de Maiquetía por haberse atrevido a hacer visible una hebra del rollo de corrupción que funciona en Maiquetía.

Sobre los delitos imputados y la ausencia de pruebas

4. Guillermo fue acusado por la Fiscalía de los delitos de Terrorismo, Asociación para delinquir, Revelación de información confidencial e Incitación al odio (este último, luego fue desestimado). Los medios de prueba aportados por la Fiscalía son: documentos que prueban que Guillermo es empleado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), las fotos de aviones colgadas por Guillermo en su cuenta de Twitter y una experticia que señala que algunas de ellas fueron tomadas desde la torre de control. No hace falta explicar que ello no prueba, en lo más mínimo, la ocurrencia del delito de terrorismo (que supone el ejercicio de la violencia y el terror para la destrucción del orden político o la intimidación de adversarios), ni la asociación para delinquir (que supone según la doctrina que existan al menos tres personas que se ponen de acuerdo y organizan para cometer algún delito). Es muy claro que la calificación de los hechos en la acusación fiscal, no guarda ninguna proporción con las pruebas aportadas. Queda por ver si la publicación de fotos en twitter supone la ocurrencia del delito de Revelación de información confidencial, lo que pareciera poco probable dadas las razones que se exponen a continuación.

5. El artículo 134 del Código Penal señala sobre este delito que "Cualquiera que indebidamente y con perjuicio de la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material, fortificaciones u operaciones militares, bien sea diafanizando de otra manera su conocimiento, será castigado con presidio de siete a diez años". Las fotos de aviones que aterrizan en Maiquetía a la vista de cualquier pasajero que se encuentre en la sala de espera (desde donde puede tomar fotos) o desde las adyacencias del aeropuerto no son "secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela". El propio INAC las publica con frecuencia en su cuenta de Twitter (@InacVzla). Tan es así que el propio Fiscal General mostró las fotos que Guillermo publicó en su cuenta de twitter hoy en la rueda de prensa (Ver: https://youtu.be/VeK8spVWnn4). Hasta antes de la pandemia, se hacían visitas guiadas a la torre de control en las que los visitantes tomaban libremente fotos. Puede discutirse, como señala el Fiscal si el cargo de Controlador Aéreo es incompatible con la publicación de esas fotos (lo cual de hecho ha sido dirimido en el juicio), pero en ningún caso ello equivale a terrorismo, asociación o revelación de secretos políticos o militares que comprometan la seguridad del país.

6. Guillermo es un fanático de los aviones. Practica el hobbie del "Spotting" que consiste en tomar fotos de aviones. Sus fotos eran públicas, no secretas. Las conocían desde hace tiempo sus jefes, incluso el Coronel Wilfredo Gil, que inició la denuncia en Digecim y que fue su profesor en sus estudios de Controlador Aéreo (en donde Guillermo fue el primero de su promoción). En el juicio, fueron llamados por la Fiscalía como testigos, Yohana Morales (Jefe de Operaciones en la Torre de Control de Maiquetía, con 15 años de servicios) y Elías Patiño (controlador aéreo, con 17 años de servicio). Ambos declararon que no constituía ningún delito tomar y publicar fotos de los aviones. Incluso Yohana señaló que ella ha tomado y publicado infinidad de fotos en sus redes.

Sobre los derechos violados a Guillermo

7. La ley venezolana prioriza la libertad por sobre la reclusión, lo que significa que los juicios deben hacerse, en principio, en libertad. Guillermo lleva dos años preso por publicar en su twitter unas fotos de aviones que pueden tomarse desde la sala de espera del aeropuerto y el juicio avanza lento y mal. Tanto el fiscal como la jueza manifestaron, de manera extraoficial, a los abogados defensores en la audiencia preliminar, que no encontraban pruebas de la comisión de los delitos imputados, pero había órdenes de avanzar en el juicio. La violación al derecho a la libertad personal de Guillermo fue la primera de una larga cadena de violaciones a sus derechos: fue aprehendido sin orden judicial, fue incomunicado en la DIGECIM por 4 días; le impidieron ser asistido por su abogado privado en la audiencia de presentación; no pudo acceder a su expediente sino cuatro meses después de la detención; comenzó a recibir visitas de sus padres, en la DIGCIM, solo 4 meses después de su detención y, actualmente, en El Rodeo, solo puede visitarlo su madre, porque no permiten visitas de hombres. Además, la audiencia preliminar se difirió en 9 ocasiones por razones no imputables a la defensa de Guillermo, mientras que las audiencias de juicio se ralentizan debido a que los testigos promovidos por el Ministerio Público no asisten.

Sobre la criminalización de la "Generación de Oro"

8. Guillermo (Memo) fue el primero de su promoción como Controlador Aéreo, fue campeón nacional juvenil de tiro deportivo y es reconocido en la torre de control de Maiquetía como un excelente profesional. Tuvo el honor de ser seleccionado entre los cadetes que llevaron a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional (porque probó estudiar en la Fuerza Armada antes de ser Controlador Aéreo). Decidió enlazar su futuro personal al de su país y no migrar, como muchos otros jóvenes de su generación. Es parte de la "Generación de oro" de la que habló el Comandante Chávez. El estado de cosas que lo coloca a él en prisión y a los corruptos de Maiquetía en libertad es lo que debe ser enjuiciado.

9. Desde este Comité lamentamos que, con sus expresiones del día 11.05.22, el Fiscal General haya contribuido a una condena anticipada de Guillermo predisponiendo a la opinión pública en su contra y vulnerando su derecho a la presunción de inocencia; y lo llamamos a él, a los funcionarios de la institución que dirige y al poder judicial, a corregir el error que están cometiendo y reparar los daños que han ocasionado a los derechos de Guillermo y su familia

Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs