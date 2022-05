A juicio dos controladores aéreos por presuntamente revelar información confidencial de Estado

Referencial Credito: Web

1-05-22.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que Guillermo González y Derbys Rodríguez, controladores aéreos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se encuentran en juicio por revelar información confidencial de Estado.



El titular de la acción penal, detalló que el día 20 de mayo de 2020, el coordinador del Área de Trabajo de Tránsito Aéreo del INAC presentó una denuncia ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar contra González, por haber publicado información de carácter estrictamente reservado; aprovechándose de su cargo de controlador de tránsito. Por tal motivo resultó aprehendido el 21 de mayo de 2020.



Saab informó que durante la investigación realizada por el Ministerio Público se comprobó que González, durante el mes de abril de 2020, realizó publicaciones en su cuenta pública de Twitter con información confidencial que ponía en riesgo la seguridad de la nación.



En tal sentido, González reveló fotografías y videos referentes a aeronaves, tanto civiles como militares, algunas que cumplían misiones de Estado cuando hacían su llegada o se disponían a despegar, desde la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a la cual tenía acceso en razón de su trabajo.



“Si usted tiene ese cargo, ese rango, usted tiene que cumplir con ética, usted tiene que estar atento a la ley y obviamente respetarla, promoverla con sus compañeros y no ser el mal ejemplo”, aseveró Saab.



La máxima autoridad de la institución garante de la legalidad en el país, recordó que de acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil, el INAC, como máxima autoridad aeronáutica de la República, es un ente de seguridad de Estado.



En este sentido, especificó que según el Régimen Especial del Personal del referido organismo, el cargo de controlador de tránsito aéreo es de confianza y su actividad se considera de seguridad de Estado.



“Además, el Régimen Especial del personal establece una prohibición expresa de suministrar información a medios de comunicación relacionados con el funcionamiento del instituto sin previa autorización del Presidente del INAC”, informó Saab.



Igualmente, acotó que en el actual contexto de agresión que vive Venezuela, la información sobre movimientos de aviones civiles y militares nacionales y extranjeros en nuestro territorio resulta extremadamente sensible.



Debido a estas circunstancias, refirió que el 4 de junio de 2020 el director de los Servicios de Navegación Aérea del INAC interpuso una denuncia contra Derbys Rodríguez por su presunta vinculación con González en estas acciones ilegales.



Saab precisó que Rodríguez poseía en su teléfono un informe operacional de los servicios para la navegación aérea venezolana, imágenes sobre espacios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, reseñas de las funciones y gestión del tránsito aéreo.



Reveló que esta información había sido compartida con un tercero a través correo electrónico en septiembre de 2019.



El Fiscal General señaló que por estas acciones a González se le acusó de los delitos de revelación de información confidencial, terrorismo y asociación; mientras que a Rodríguez se le juzga por los delitos de revelación de información confidencial y asociación.



En este sentido, precisó que este caso se encuentra en fase de juicio a la espera de la evacuación de cuatro órganos de prueba.



Por último, Saab resaltó que ambos hombres cuentan con derecho pleno a la defensa y que será el juzgado quien decidirá si sus acciones corresponden a delitos que previamente el Ministerio Público ha imputado.



“Cuando alguien asume una profesión y se debe a una institución que forma parte de un ente tan sensible como el de la aeronáutica civil, donde su deber es resguardar para el bien de la nación secretos o actividades confidenciales, violentarlas implicaría agredir toda ética profesional y también las propias leyes de la Republica”, expresó Saab.