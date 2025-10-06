Efemérides del 6 de octubre: Día de la Parálisis Cerebral - Bomba anticastrista en aeronave deja 73 muertos

Es 6 de octubre de 2025. Han transcurrido 279 días del año y faltan 86 días para su terminación. Hoy es lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 6 de octubre:

Día Nacional del Politólogo (en Venezuela): La función central del Politólogo es la observación y el análisis e interpretación de los datos de los procesos políticos. Las fechas de celebración pueden diferir entre distintos países.

Día Internacional de la Geodiversidad. Creado por la UNESCO con la finalidad de destacar el papel ejercido por la Geología en la sociedad actual, a la vez pretende promover la conservación del patrimonio geológico del planeta. Lo proclamó la Comisión de Ciencias Exactas de la Conferencia General de la UNESCO Número 41, a solicitud de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y más de un centenar de organizaciones científicas. Por "Geodiversidad" se entiende la variedad de elementos geológicos existentes en un territorio: Estructuras sedimentarias o tectónicas, materiales de diversa índole, como rocas y fósiles, suelos, procesos geológicos y morfogenéticos (que dan forma a los espacios terrestres), rasgos del relieve, recursos naturales energéticos e hídricos (ríos, lagos). La geodiversidad es sustento de la biodiversidad y en ella se asientan los ecosistemas y la vida en todo el planeta.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Su objetivo es visibilizar esta condición que presentan numerosas personas y sus necesidades, para darles el apoyo requerido por ellas y por los familiares e instituciones que les atienden, así como favorecer su inclusión social. El día fue promovido en el año 2012 por Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral Palsy (EEUU) y actualmente cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países. En sus primeras campañas se enfocó en la búsqueda mejoras para la vida de los pacientes con parálisis cerebral mediante ideas e invenciones útiles para su desenvolvimiento y comunicación: como por ejemplo, sillas de ruedas para darles la mayor autonomía posible. Lema de este día para2022: "Yo decido", en pro del derecho a una vida independiente y a tomar sus propias decisiones como personas. Quienes tienen parálisis cerebral presentan limitaciones motoras originadas debidas a una lesión cerebral, que pueden afectar su desenvolvimiento en mayor o menor medida, tanto en el uso de sus extremidades como en el lenguaje, sin que esto implique necesariamente a su integridad cognitiva, aunque hay casos en los que va aparejada a un retardo y limitaciones en otros aspectos de desarrollo, como el intelectual; pero muy a menudo las capacidades cognitivas están conservadas, aunque pueda estar afectada la capacidad para manifestarlas, por lo que es necesario brindarles la ingeniería, tratamiento, entrenamiento y apoyo requerido para su mejor aprovechamiento, que maximice su desempeño. Esto supone pensar el mundo y sus espacios también para otras personas.

Semana Mundial del Espacio 2025. Del 4 al 10 de octubre. Ver en efemérides de días anteriores de esa semana: Efemérides del 5 de octubre (Versión de 2025).

Nace el inventor George Westinghouse en 1846. Entre sus inventos, el del freno de aire comprimido. Fue ingeniero y empresario (creador de la empresa que llevó su nombre). Patentará más de 400 inventos. Vino al mundo en un pueblo carcano a New York, Estados Unidos.

En 1866 nace Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, pionero de la radio. Hizo aportes sobre el uso de ondas contínuas y la radiotransmisión de voz y de música. Patentó dispositivos de transmisión de alta potencia, sonar y televisión.

En 1891, se publican por vez primera los "Versos sencillos", del poeta y político cubano José Martí (en Nueva York).

En 1866 es utilizado el primer automóvil en Estados Unidos, propulsado con bencina como combustible.

En 1914 nace el explorador y etnólogo noruego Thor Heyerdahl, que llevó adelante expediciones transoceánicas, para demostrar la posibilidad de contactos entre antiguas civilizaciones separadas por distancias marítimas. Entre éstas su expedición Kon-Tiki de 1947, cuando cruzó el Pacífico, de Perú a la Polinesia, en una balsa de juncos; estuvo 101 días en el mar y demostró la posibilidad de que pobladores sudamericanos hubiesen llegado a las islas de la Polinesia, en el Pacífico, o el contacto entre pueblos de ambas zonas, en épocas precolombinas.

En 1925, muere el médico, antropólogo, escritor, periodista, político y poeta venezolano Samuel Darío Maldonado (n. 1870). Doctor en ciencias médicas y reconocido médico sanitarista. Se interesó por temas antropológicos y de la tipología del venezolano (desde el punto de vista socio-cultural) y por los pueblos indígenas del país. Fue colaborador de la prestigiosa revista de la época, El Cojo Ilustrado, donde publica sus "Odas vírgenes", y sus artículos de contenido antropológico, social y político, como "El porvenir de la raza latina" o "Arte y alma criollos". Su obra incluye poemas que para algunos denotan una inclinación "socialista", como "Los parias". En 1918 fungió como gobernador del Estado Delta Amacuro y más adelante en 1921 fue nombrado Presidente del Estado Aragua. En el año 1925 fue Senador por el Estado Táchira.

En 1927, se da el estreno de la primera película sonora de la historia: "El cantor de jazz", dirigida por Alan Crosland, que fue protagonizada por Al Jolson. Se usó un sistema para sincronizar el sonido y la imagen.

En 1973, Egipto y Siria lanzan un ataque coordinado contra Israel en la fecha judia del Yom Kippur y en el mes musulmán del Ramadan, comenzando la guerra cuyo fin era recuperar el territorio perdido en la guerra árabe-israelí de 1967. Negociaciones tras un alto al fuego llevaron a la recuperación del Sinaí para Egipto, pero Israel retuvo los Altos del Golán de Siria.

En 1975, se produce un atentado con sicarios de Pinochet, contra el exvicepresidente de Chile, Bernardo Leighton, que fue gravemente herido, así como su esposa Anita Fresno. Ya antes se había producido un atentado con explosivos contra el ex ministro de Defensa de Allende, el general Carlos Prats en Buenos Aires, siendo otro de los ataques de Pinochet o el pinochetismo, el cometido contra Orlando Letelier en Washington. En el caso de Leigton, en Roma, dos mercenarios atentan contra el dirigente demócrata cristiano chileno, uno de los organizadores de la oposición contra el régimen dictatorial.

Estalla una bomba en un vuelo de la empresa Cubana de Aviación, en 1976 por obra del anticastrismo, con sangrientos resultados. La bomba fue colocada por cubanos contrarrevolucionarios radicados en la ciudad estadounidense de Miami, Florida en un avión que despegaba de Barbados hacia a Jamaica, con escala prevista en La Habana. En el hecho criminal mueren los 73 ocupantes de la aeronave, hallándose como responsables a los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, conectados con la CIA de los EEUU. El terrorista internacional Posada Carriles murió el 23 de mayo de 2018 y Bosh el 27 de abril de 2011, siempre bajo el amparo del imperialismo norteamericano.

En 1976, a 201 metros en el subsuelo, en un lugar de pruebas atómicas ubicado en el desierto de Nevada (100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), Estados Unidos hace estallar su bomba atómica Gouda, de 0,6 kilotones. Décadas después sabemos que estas pruebas tienen consecuencias negativas para el ambiente que no fueron previstas inicialmente y repercuten más allá del lugar o país en el que se realizan.

En 1976, se da por terminada la Revolución Cultural en China tras la detención por el gobierno de la llamada Banda de los Cuatro, entre cuyos líderes se encontraba Jiang Qing, la viuda de Mao Zedong.

En 1979 el papa Juan Pablo II fue el primer pontífice en visitar la Casa Blanca. Para la recepción estuvieron invitadas unas 10.000 personas, cuando era Jimmy Carter presidente de Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos no mantenía relaciones diplomáticas con El Vaticano, pero se le dió el estatus de un jefe de Estado.

En 1981 es asesinado el presidente egipcio Anwar al-Sadat, durante una celebración militar pública en El Cairo (Egipto). El asesinato se le atribuye a sectores musulmanes contrarios a los acuerdos de paz con Israel. Sadat había recibido, junto a su homólogo israelí Begin, el Premio Nobel de la Paz en 1978.

En 1983 se aprueba una ley de despenalización parcial del aborto en España. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en 2010.

En 1990, Estados Unidos lanza al espacio la sonda Ulysses con el objetivo de estudiar el Sol y la detección de estallidos de rayos gamma.

En 2003, el futbolista argentino Lionel Messi debuta en el Barcelona en la Liga Española de Fútbol.

En 2007, desde Londres (Reino Unido), el británico Jason Lewis atravesó tres océanos, varios mares, 37 países y anduvo por todos los continentes, usando sólo su fuerza física. Completó así la primera vuelta al globo realizada únicamente con su fuerza física humana, sin motores ni velas ni flotación aérea. Utilizó exclusivamente bicicletas y patines en tierra, y un bote a pedal, así como kayaks en el mar. Arrancó su proeza en julio de 1993 y la completó 13 años después de la partida. Imagínense lo que supuso cruzar los océanos Atlántico, Pacifico e Indico "echándole piernas". Recorrió 74.842 km.

En 2010 se lanza Instagram, aplicación altamente popular, llegando a tener cientos de millones de usuarios. Su función principal es compartir fotografías y vídeos. Disponible para dispositivos móviles y computadoras con sistema Windows. Fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Ha tenido una gran expansión.

En 2020, es detenido en España John McAfee, creador del famoso antivirus que lleva su nombre. Buscado por EE.UU y detenido en Barcelona, por un delito de estafa. Estando en prisión se suicidó.

En 2020, a la edad de 65 años muere en California, el músico neerlandés Eddie Van Halen, miembro fundador de la banda estadounidense de hard rock (rock pesado) "Van Halen" y uno de los mejores guitarristas en este género. Escuchar canciones de Van Halen.

En 2021, el alemán Benjamin List y el estadounidense David W. C. MacMillan ganan el Premio Nobel de Química. Los científicos fueron galardonados por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis, anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n368325.html

