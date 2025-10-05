Efemérides del 5 de octubre: Día Mundial de las y los Docentes

Es 5 de octubre de 2025. Han transcurrido 278 días del año y faltan 87 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas?

Algunas efemérides de un día como hoy, 5 de octubre:

Semana Mundial del Espacio 2025 – World Space Week, se celebra del 4 al 10 de octubre. Ver: Semana Mundial del Espacio | Naciones Unidas Es un evento anual que celebra la ciencia, la tecnología y su impacto en el desarrollo y mejora de la sociedad y vida humana. El tema de 2025 es: "Vivir en el espacio." Se enfoca sobre la preparación de la humanidad para hacer del espacio un "entorno habitable" mediante tecnología avanzada, resolución de problemas y "cooperación global", así como de la posible "terraformación" de otros planetas (como Marte para que puedan ser habitados). El año pasado el tema fue: "El espacio y el cambio climático", centrado en el impacto transformador de la tecnología espacial en la batalla contra el cambio climático y el uso del área orbital que rodea a la Tierra. En estas fechas se conmemoran hitos de la exploración del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer satélite terrestre artificial (creado y lanzado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). El establecimiento de esta semana se relaciona con la fecha del primerTratado del Espacio Exterior que tuvo efecto el 10 de Octubre de 1967, suscrito por 107 Estados, referido a los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Se traslada al espacio exterior o ultraterrestre la aplicación general del derecho internacional y se acuerda el concepto de no apropiación, reservando así el espacio exterior y los cuerpos celestes como libres, para exploración y uso por todos los Estados, prohibiendo a cualquier nación reclamar el territorio o sus recursos, haciendo responsables a los países del daño derivado de sus actos sobre el espacio exterior. Pero hoy empresas de grandes ricos excéntricos también están actuando sobre el expacio exterior, que cada vez se llena más de chatarra espacial en el entorno de La Tierra mientras se habla de hacer habitables otros planetas, el sistema no se muestra capaz de garantizar la habitabilidad de la propia Tierra, por la destrucción del ambiente, la alteración del clima, la contaminación y las guerras que hacen inhabitables los espacios ya habitados por poblaciones, como es el caso del genocidio y la demolición que ejecuta Israel en Gaza, además de contaminar con los resíduos de explosivos, agentes tóxicos, polvo y eliminación de plantas y animales además de personas.

Día Mundial de las y los Docentes. La Web de la UNESCO reseña que es celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994 y conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966). Esta Recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje (en Venezuela estos aspectos son contemplados en el Estatuto de la Profesión Docente). La Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior fue adoptada en 1997 para completar la Recomendación de 1966, abarcando así el personal docente y de investigación de la enseñanza superior. El Día Mundial de los Docentes se convoca en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de la Educación. La fecha es propicia para pedir a los países que inviertan en mejorar las condiciones de las y los docentes y que le den prioridad en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación para que todos los alumnos tengan acceso a un docente debidamente preparado y justamente compensado. En 2025 este día lleva por lema de la UNESCO: "La colaboración es clave para que los docentes prosperen". Se suelen hacer cumbres y congresos mundiales de la docencia en esta fecha. En Venezuela, una efeméride que guarda relación es la celebración del Día del Maestro los días 15 de enero. Las y los docentes en Venezuela están reanudando las clases con un deterioro inotable del sistema educativo y con salarios que están entre los más bajos del mundo, que la ministra de Educación dice que no aumentarán hasta que haya "condiciones económicas"; pero las cuentas indican que el desfalco de más de 500 mil millones de dólares, que ha venido vaciando los recursos de Venezuela, daba para pagarle a 14 millones de trabajadores un salario equivalente al costo de la canasta básica (unos 900 dólares) por casi 3 años y medio o al menos que cubriese la canasta alimentaria por 7 años (unos 450 dólares). Ver: El Congreso Mundial de Educación se pronuncia en el Día de los Docentes -Prensa OVE - Aporrea - 05/10/20 - www.aporrea.org/educacion/n359369.html En este día hay que afirmar con fuerza que... ¡Quien no escuche y dignifique a los docentes, no podrá dirigir la educación!

Día Internacional de la Educación Vial. Se celebra con el objetivo de promover el aprendizaje de las normas básicas viales y las consecuencias de ser malos conductores o peatones. La educación vial enseña a la población, tanto a niños como a adultos, sobre el comportamiento correcto en las vías públicas. Este día se hacen actividades para inculcar el cumplimiento de las normas de tránsito, para ayudar a las personas a conducir correctamente, reducir el riesgo de accidentes, y mejorar la conducta social en la vías públicas. Las escuelas suelen realizar jornadas de educación vial, tomando en cuenta el significado de las señales, el cruce adecuado de las calles y la contribución con su mantenimiento y limpieza, la reducción de la contaminación acústica en el tránsito de vehículos y el respeto de las preferencias de paso peatonal, así como del paso de transportes que atienden emergencias.

Día Nacional de la Salsa en Venezuela. Este día coincide con el nacimiento de Phidias Danilo Escalona (1933), locutor y presentador venezolano, reconocido por darle el nombre de "Salsa" a ese género musical latinoamericano-caribeño. La oficialización del Día de la Salsa en Venezuela se produjo a solicitud del movimiento salsero venezolano que presentó firmas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en 2004, pero la designación del día se hizo efectiva a partir del 5 de octubre de 2020. Recomendamos leer: www.aporrea.org/cultura/n359354.html

Día Mundial de la Meningitis. Es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pone atención sobre esta enfermedad que afecta a la meninges o membranas que recubren el encéfalo.

El 5 de octubre de 1582, un día que nunca llegó, al implementarse el calendario gregoriano. Los días del 5 al 14 de octubre de ese año, previstos en el calendario juliano, jamás aparecerían, al ser sustituído por el gregoriano que lo ajustó eliminando varios días.

Nace Diderot, editor de la Enciclopedia. En 1713 nace en Langres (Francia), Denis Diderot, filósofo y escritor francés que editó junto con D'Alembert la célebre Enciclopedia, obra emblemática de la Ilustración. Le dedicó a la obra más de veinte años, a cuya elaboración contribuyó con la redacción de más de mil artículos.

Nace uno de los inventores del cinematógrafo. En 1864 en Besancon, Francia, nace Louis Lumiere que, junto a su hermano Auguste, inventará el cinematógrafo.

Nace Teresa de la Parra (1889), escritora venezolana y símbolo femenino. Una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar que parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de Venezuela de ese entonces. De la Parra "describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en aquél tiempo . Escribió dos novelas que la inmortalizaron en toda América del Sur: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su novela más conocida Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio. Al cumplirse el año centenario de su nacimiento en 1989, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de Venezuela, en Caracas.

En Portugal se proclama la República (1910). El rey Manuel II huye al extranjero mientras el profesor Teófilo Braga se convierte en el primer presidente provisional de la República Portuguesa, ejerciendo el cargo por breve período de tiempo, hasta el 4 de agosto. 1910. Este suceso fue conocido como la. Revolución del 5 de octubre de 1910.

Muere Roland Garros (1918), pionero de la aviación, aviador francés.

En 1931: nace Ismael Rivera, cantante y compositor puertorriqueño (f. 1987). Célebre intérprete de temas folklóricos , contribuyó a la difusión de los ritmos propios de la isla de Puerto Rico, y fue uno de los primeros salseros, lo que le valió ser llamado "El Sonero Mayor". Escuchar éxitos de Ismael Rivera.

En 1934, en Asturias (España) se da una coyuntura revolucionaria an la que la que la clase obrera toma el poder por al menos dos semanas confrontando y presionando al Gobierno de la República. Fue una insurrección obrera como parte de la huelga general revolucionaria promovida por los socialistas de entonces en toda España y que tuvo su mayor fuerza en Asturias, con una alta concentración de mineros, donde tuvo también participación la anarquista central sindical CNT. Se dio entonces la Comuna Asturiana y se proclamó la República Socialista. El levantamiento fue una respuesta a la entrada en el gobierno republicano español de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido de derecha autoritaria. Los obreros asturianos veían esto como una amenaza fascista y decidieron actuar. La insurrección fue sofocada brutalmente por el ejército español, dirigido por el general Francisco Franco, resultando en miles de muertos y heridos. Este evento es considerado un precursor de la Guerra Civil Española y un ejemplo significativo de la lucha obrera en España. Franco ocupaba el cargo de General de División y era ayudante del Ministro de Guerra español, Diego Hidalgo. Fue Hidalgo quien puso a Franco a cargo de la represión de la insurrección de los mineros asturianos.

Muere Pío Tamayo (1935), poeta y precursor del movimiento marxista en Venezuela. Fundador, junto a otros, del Partido Comunista de Cuba.

En 1964 "The Beatles" lanzan su primer single, en el Reino Unido (en un formato sencillo de 45 RPM en Parlohone Label). La canción "Love Me Do", rápidamente llegará a ocupará puestos sobresalientes del ranking. Más tarde fue lanzado en los Estados Unidos, también en 1964 y se posiciona en el primer lugar. "The Beatles" harían historia.

En 1965, nace José Couso, cámarógrafo y reportero gráfico español, muerto por fuego estadounidense en la cobertura de la guerra de Irak. Era de Galicia y su fallecimiento ocurrió en Bagdad, Irak, el 8 de abril de 2003, donde realizaba una labor profesional, por causa de un ataque del Ejército de los Estados Unidos al Hotel Palestina de la capital iraquí, en el que se alojaba junto a otros trabajadores de la prensa internacional. El Pentágono reconoció la autoría del ataque pero buscó justificarlo alegando que los soldados estaban respondiendo a fuego enemigo.

Plebiscito nacional de Chile le dice No a Pinochet (1988). Fue durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien se vio presionasdo a convocar al pueblo para decidir si él, Augusto Pinochet, seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Ganó el No con un 55,99% de los votos, lo que condujo al fin de la dictadura y al comienzo del período llamado "transición a la democracia".

Muere Maurice Wilkins (2004), codescubridor de la estructura del ADN, físico neozelandés (n. 1916). Gracias a su trabajo junto a Rosalind Franklin con rayos X proporcionó datos cruciales para la descripción de la estructura del ADN descrita por Watson y Crick.

Muere Steve Jobs (2011), creador de Apple Computer. Fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. En 1976 creó en el garaje de su casa, junto a Steve Wozniak, la empresa Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Sus creaciones contribuyeron destacadamente a la popularización de la informática. También fue máximo accionista individual de "The Walt Disney Company" y cofundador de Pixar. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En marzo de 2012 fue elegido por la revista Fortuna como el mejor emprendedor de la historia moderna, seguido por Bill Gates.

Muere Antonio Pasquali (2019), maestro de la comunicación social. Fue un escritor, educador y comunicólogo venezolano. Está reconocido como un maestro de la comunicación social en América Latina. Promovió la interpretación latinoamericana de la teoría de la comunicación moderna. Había nacido en Italia en 1929 y a los 19 emigró a Venezuela, donde desarrolló su vida personal y actividad profesional.

En 2021, un informe confirma que 330 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica francesa. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368300.html

En 2023, el Instituto Nacional de Nutrición venezolano (INN) insta a sacar "chucherías" de las loncheras escolares. Ver: www.aporrea.org/educacion/n386758.html

En 2023, (VIDEO) en EEUU, un niño de 11 años dispara con arma de fuego a dos compañeros por una bolsa de papas fritas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386756.html