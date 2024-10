Marcha silenciosa en Francia en apoyo a Gisèle Pelicot, víctima de violación masiva

na mujer sostiene un cartel que dice: "No más Gisèles violadas, no más mujeres violadas en Francia"

6 de octubre de 2024.- Una marcha silenciosa en apoyo de Gisèle Pelicot y otras mujeres víctimas de violencia sexual tuvo lugar el sábado en Mazan, el pueblo donde el marido de Pelicot está acusado de drogarla e invitar a más de 80 hombres a agredirla en su casa.



Cientos de mujeres y hombres se manifestaron en solidaridad con la mujer que protagoniza un caso que ha conmocionado al mundo . Los miembros de la familia Pelicot no asistieron, pero dijeron que agradecieron el apoyo público.



Una mujer que participó en la marcha dijo a los periodistas franceses: “Estoy allí como mujer, madre y abuela… Estoy aquí, en primer lugar, para apoyar a Gisèle, que es realmente muy valiente, y a otras mujeres y niñas”.



Dijo que esperaba que el caso convenciera a la gente a “escuchar a las mujeres… y no cerrar los ojos” ante el abuso sexual.



El viernes, los jueces del juicio por violación masiva en Avignon aceptaron permitir que los videos hechos por Dominique Pelicot del supuesto abuso de su esposa se muestren a la prensa y al público en la sala del tribunal.



El presidente del tribunal, Roger Arata, había argumentado que el tribunal debería quedar libre de aquellos que no estaban directamente involucrados en el caso porque los videos representaban una afrenta a la decencia pública y eran demasiado "impactantes".



El tribunal accedió a permitir que se proyectaran en audiencia pública después de que los abogados de Gisèle Pelicot insistieran en que su cliente quería que se mostraran. Pelicot, de 72 años, fue drogada hasta el punto de entrar en coma, por lo que no recuerda las violaciones y dice que los videos son una prueba de lo que sufrió.



La mayoría de los 50 hombres acusados ​​de violarla han negado los cargos, diciendo que pensaron que ella estaba fingiendo estar dormida y que habían actuado con el consentimiento de su marido.



Antoine Camus, uno de los abogados de Gisèle Pelicot, declaró ante el tribunal: "La gran mayoría de los acusados ​​afirman no haber tenido la impresión de haber cometido una violación. La percepción es subjetiva, cada uno puede tener una diferente de un mismo hecho. En este caso, al menos hay que debatir la credibilidad de la percepción que afirman los acusados ​​de no haber cometido una violación.



“Para Gisèle Pelicot, estos vídeos desmontan la teoría de que la violación fue accidental, debida a un descuido o a un descuido. Lo que muestran es una violación de oportunidad.”



Stéphane Babonneau, otro de los abogados de Pelicot, declaró: "Para Gisèle Pelicot es demasiado tarde... el daño ya está hecho. Tendrá que vivir con las 200 violaciones que sufrió mientras estaba inconsciente y con la brutalidad de los procedimientos que se están desarrollando en esta sala durante el resto de su vida.



“Pero si el carácter público de los debates implica que otras mujeres no tienen que pasar por esto, entonces el sufrimiento que ella se inflige a sí misma todos los días tendrá sentido”, dijo.



Dominique Pelicot, un electricista jubilado, reclutó a hombres en una sala de chat en línea llamada "Sin su conocimiento" y los invitó a la casa de la pareja en Mazan, cerca de Carpentras en Provenza, después de drogar a su esposa con pastillas para dormir y ansiolíticos mezclados con su cena o vino.



Gisèle Pelicot, que se ha convertido en un símbolo para las feministas enojadas por el fracaso de Francia en responder al movimiento #MeToo y enfrentar el abuso sexual generalizado , dijo que la policía le salvó la vida.



Otros 30 hombres que aparecen en casi 20.000 vídeos y fotografías que la policía descubrió en una unidad USB conectada a la computadora de la casa de Dominique Pelicot aún no han sido identificados.



El proceso judicial se prolongará hasta finales de diciembre. Los acusados ​​se enfrentan a una pena de hasta 20 años de cárcel si son condenados.