Efemérides 29 de septiembre: Día del Corazón – No al desperdicio de alimentos - Asalto al Tren del Encanto

Es 29 de septiembre de 2025. Han transcurrido 272 días del año y faltan 93 días para su terminación. Hoy es lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 29 de septiembre:

Día Mundial del Corazón. Está dedicado a la difusión de información sobre las enfermedades del corazón, poniéndo especial énfasis en su prevención y los avances en los tratamientos. Recomendamos explorar la página de la Fundación Española del Corazón https://fundaciondelcorazon.com/actualidad/dia-mundial-del-corazon/3843-dia-mundial-del-corazon-2022.html

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. La página de la ONU en este día hace referencia a "Evitar la paradoja del hambre en un contexto de pérdida y desperdicio alimentario"; pues mientras hay pueblos y personas que pasan hambre por falta de acceso a una alimentación suficiente y de calidad, has sociedades y personas que desperdician los alimentos y los echan a la basura. Ver: https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day

Día Mundial de la Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI), para concienciar sobre esta enfermedad rara que afecta la producción de plaquetas en el organismo.

Día de la Aviación Civil Venezolana. Se conmemora el primer vuelo realizado sobre Venezuela, hecho por el piloto estadounidense FranK E Boland, en 1912. Lo ejecutó en Caracas, con su asistente Charles Hoeflich y su equipo, en un biplano diseñado por el mismo Boland, construido a base de madera y tela con un motor de 60 caballos y peso de 300 kilogramos. Fue el punto de partida para la aviación civil en el país.

Día Nacional del Maíz en México. Se trata de un alimento vital para la población mexicana y de toda mesoamérica e incluso lo es en el área del Caribe y en otros pueblos suramericanos. También se teje en torno al cultivo y consumo del maíz toda una manifestación cultural de origen ancestral que incluye no sólo los alimentos sino también la artesanía y festejos de las comunidades.

En 1538, en Bolivia, se funda la Villa de La Plata de la Nueva Toledo, que más tarde se llamará Sucre (actual capital administrativa del país).

Nace Miguel de Cervantes (1547), recordado como el más célebre novelista, poeta y dramaturgo español. Escritor de Don Quijote de la Mancha.

En 1620, en el llano venezolano, se funda San Miguel de Acarigua (actual Acarigua), capital del Municipio Páez del estado Portuguesa. El nombre Acarigua, proviene del vocablo indígena Hacarygua, dado por los indígenas que habitaban la zona originariamente y el de San Miguel responde a la tradición católica española de poner a las poblaciones el nombre del santo del día al momento de su fundación (por "San Miguel Arcángel"). Es conocida como "La Capital Agroindustrial de Venezuela". Hoy está fusionada con Araure.

Nace Miguel de Unamuno (1864), filósofo y escritor español, uno de los pensadores españoles más destacados de la época moderna, perteneciente a la denominada "generación del 98", y autor de "San Manuel Bueno, mártir".

En 1864 España y Portugal firman el Tratado de Lisboa, por el que se establecen los linderos vigentes entre ambos países europeos de la Península Ibérica.

Nace László József Biró o Ladislao José Biro (1899), el inventor del bolígrafo o "birómi". También periodista, fue un húngaro, nacionalizado argentino. Desarrolló decenas de inventos, entre ellos el bolígrafo en 1938, origen de su fama internacional. Por eso los argentinos le llaman al bolígrafo "birómi". Se le atribuyen decenas de inventos más, entre ellos una máquina para lavar ropa, un sistema de cambios automático en los autos y un vehículo electromagnético. Sin duda el bolígrafo es uno de los inventos más útiles y populares.

Nace en 1931 el físico nuclear estadounidense James Cronin, quien hizo investigaciones sobre los átomos, y cuyos experimentos, realizados con Val Logsdon Fitch y otros colaboradores, demostraron que ciertas leyes de simetría, consideradas como fundamentales hasta 1964, no se verificaban en algunos procesos del mundo subatómico. Por las implicaciones de este descubrimiento, James Cronin recibió en 1980, junto con Val Logsdon Fitch, el Premio Nobel de Física.

El General Francisco Franco es designado por los sublevados del bando fascista contra la República Española, como Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Generalísimo de todos los ejércitos en 1936, tras iniciarse la Guerra Civil Española en ese año.

En 1940, nace Nicola di Bari, cantautor italiano que ganó el Festival de San Remo en los años 1971 y 1972.

En 1951, nace Michelle Bachelet, política y médica chilena, dos veces presidenta de Chile entre 2006- 2010 y 2014-2018. Fue la primera presidenta pro tempore de Unasur, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. Entre los años 2018 y 2022, se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud. Ha estado a cargo de investigaciones de la ONU sobre los derechos en Venezuela (durante el período presidencial de Nicolás Maduro).

Se crea la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN (1954). Aquí fue alojada la primera página web de la historia, en un computador NeXTCube creado por Steve Jobs.

En Venezuela se inaugura el Teleférico de Caracas (1955) que sube hasta la cima del cerro el Ávila, el Waraira Repano por el nombre original indígena recuperado.

Se produce el Asalto al Tren del Encanto, también conocido como Operación Olga Luzardo u Operación Italo Sardi (1963), ejecutado por miembros de la guerrilla venezolana FALN. Fue una de las acciones guerrilleras más emblemáticas y discutidas de la lucha armada en Venezuela. Tuvo lugar en un túnel del llamado Gran Ferrocarril de Venezuela, cerca de la estación El Encanto, estado Miranda. Guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), asaltaron el transporte bajo la presunción de que trasladaba armas del Estado para la represión. Se produjo un enfrentamiento con la Guardia Nacional, en el que cinco militares y dos guerrilleros murieron, pero también hubo civiles heridos, incluidos mujeres y niños. El gobierno de Rómulo Betancourt intensificó la persecución contra el PCV y el MIR (integrantes de las FALN) y dirigentes como Guillermo García Ponce, Pompeyo Márquez y Jesús Faría fueron encarcelados. Desde 1962 los dirigentes del PCV y del MIR fueron ilegalizados, perseguidos, encarcelados o forzados a operar desde la clandestinidad y muchos pasaron a la lucha armada o al exilio y luego se articularían en las FALN con otros factores. El fracaso de la acción de El Encanto propiciaría un proceso de discusión sobre los límites del "foquismo" guerrillerista separado de la movilización popular como táctica de la lucha opositora contra el gobierno y el sistema capitalista, y algunos de los dirigentes involucrados plantearían intentar de nuevo vías de participación y lucha política no armada, dentro de los marcos intitucionales y electorales, unida a la protesta obrera y popular legal o semilegal organizada desde los sindicatos, el campo y las comunidades urbanas o los centros educativos.

Primera edición de Mafalda (1964) en la revista Primera Plana. Mafalda es el nombre de la tira de prensa humorística y satírica argentina, con protagonistas infantiles, desarrollada por el humorista gráfico Quino de 1964 a 1973, en la que la niña es el personaje principal, condsiderado "espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista", que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y que cuestiona ingeniosamente el mundo y la sociedad de los adultos. En su primera aparición, Mafalda le pregunta a su papá si es "el papá más más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo". En algunas fuentes informativas se dice que la primera aparición fue en la revista Leoplán; lo cual se debe a que Quino había creado el personaje en 1963 para una campaña publicitaria que finalmente no se realizó. Sin embargo, la primera edición de Mafalda que se conoce ampliamente fue publicada en Primera Plana en 1964.

Nace Boris Izaguirre (1965), periodista venezolano, escritor, guionista, presentador de radio y televisión. También posee la nacionalidad española y participa en la televisión de ese país. Su carrera en los medios comienza a los 16 años en el diario El Nacional de Caracas, donde escribe Animal de Frivolidades, una columna de crónica social. Trabajó en diversos medios: como el diario español El País, en su Revista del Sábado. Como guionista es coautor, con Jose Ignacio Cabrujas, de las novelas Rubí Rebelde y La Dama de Rosa, con gran éxito en Televisión. Es Profesor universitario y escritor.

En 1967, muere en Caracas el escritor y dramaturgo Alberto de paz y Mateos (n. 1915). Dramaturgo venezolano de ascendencia española. Desarrolló una importante obra en pro de las artes escénicas venezolanas. Con la guerra civil española se ve obligado a exiliarse. Fue fundador del Teatro Experimental en el liceo Fermín Toro. Tuvo entre sus alumnos a destacadas figuras del teatro venezolano, hizo montajes de García Lorca, Eugene O’Neill, Ramón del Valle-Inclán y Miguel de Cervantes, y otros.

En 1978, en circunstancias consideradas extrañas y concierto halo de misterio, muere de un infarto, según fuentes oficiales, el Papa Juan Pablo I, de nombre Albino Luciani. Ocurre en Roma tras apenas 33 días de papado. Su pontificado es el cuarto más breve de la historia. Se especuló mucho sobre su fallecimiento por haber acontecido de una manera inesperada Muerte inesperada: Juan Pablo I fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978 y murió de forma inesperada. Para unas fuentes fue el 28 de septiembre del mismo año, aunque otras dan la fecha del 29 de septiembre (quizás por las diferencias horarias entre países y hemisferios). Apenas habían transcurrido treinta y tres días después de su elección, y había gran expectativa sobre vientos de cambio en la Iglesia con sus primeras medidas o indicaciones. La causa de la muerte, según informó oficialmente fue un infarto agudo de miocardio, pero hubo quienes cuestionaron esta explicación. No se realizó una autopsia. Surgieron numerosas teorías de conspiración después de su muerte y algunas sugerían que había sido envenenado o implicaban a agencias de inteligencia de las grandes potencias en pugna (en medio de la Guerra Fría), a la masonería y o incluso la mafia italo-estadounidense.

Primera emisión de la serie del personaje MacGyver (1985), que encuentra soluciones técnicas a multitud de problemas en sus aventuras.

En el año 2000, a los 77 años, se suicida el médico, cardiocirujano y educador René Favaloro, reconocido por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de la vena safena. Fue en Buenos Aires. Había comentado: "En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir"... en la Fundación Favaloro.

En 2003, concentrados frente a la fábrica, trabajadores de una empresa se movilizan para imponer "reenganche popular" de despedidos, presionando al patrono para que acatase la providencia de reenganche la Inspectoría del Trabajo. Este caso fue en Plásticos Vinílicos (La Villa – Aragua) y con el apoyo activo de otros trabajadores de empresas de ese estado. A estas alturas, en 2021, las patronales siguen desacatando los reenganches o simplemente recurren a la figura de los "no convocados", manteniendo a los trabajadores fuera de la producción y de los beneficios laborales, en vista de los insignificantes salarios. Esta noticia de 2003 muestra la disposición combativa de los trabajadores en aquellos años, pues se practicaron numerosos "reenganches populares" por la vía de la movilización. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n10274.html

En 2005, en el estado de Luisiana de los Estados Unidos, tocó tierra un desvastador huracán, llamado Katrina, de categoría 4, que inundó a la ciudad de Nueva Orleans en un 80 % y terminó causando más de 1.800 muertos.

El 29 de septiembre de 2006, durante un acto público en Caracas, Hugo Chávez reafirmó la meta de "pobreza cero en 2021", vinculándola directamente con la Misión Cristo y el horizonte estratégico del socialismo bolivariano. En 2006, durante su intervención en la inauguración de un complejo habitacional, el presidente venezolano Hugo Chávez, resalta la "disminución de la pobreza extrema de 21 a 10% y que la pobreza general que estaba en 50% está ahora en alrededor de 30%" (durante su gobierno). Señala que todo se encamina a la "pobreza cero" en el 2021. Ya en años anteriores, con motivo del lanzamiento de la llamada Misión Cristo, Hugo Chávez había trazado la meta de llegar a la "pobreza cero" en 2021, y en aquellos años efectivamente la pobreza venía disminuyendo porcentualmente año tras año a la par de la ampliación de las conquistas sociales y laborales de la clase trabajadora y el pueblo venezolano. En ese entonces se conocían las estadisticas económicas y sociales, que después de 2013, tras la muerte de Chávez, dejaron de aparecer; aunque se sabe que lo que sí llegó prácticamente a "cero" es el salario (en su equivalente en dólares y poder de compra). ¡Eran otros tiempos! Reflexionemos sobre por qué cambió tan negativamente la tendencia que llevaba el país. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n84351.html

En 2008, en su intento de responder a la propia crisis financiera y global, Gran Bretaña nacionaliza el banco Bradford & Bingley, con lo que el prestamista hipotecario pasa a ser el segundo banco estatizado ese año, en medio de una profundización de la crisis financiera global. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n121467.html

En 2010, el 29-S se convierte en Jornada de Lucha en toda Europa: ¡Pueblos de Europa, levantaos! Miles de trabajadores procedentes de 30 países, desde Chipre a Irlanda, de Portugal a Finlandia, protestarán contra las políticas de recortes y reducción de beneficios sociales. Adoptadas por los Gobiernos de la Unión Europea. Ver https://www.aporrea.org/actualidad/n166535.html

En 2021, por estas fechas, venezolanos se agolpaban en los bancos antes de que tuviese comienzo una de las tantas reconversiones monetarias que han quitado ceros a la moneda venezolana. La gente mostraba escenas de nerviosismo y angustia al no contar con dinero en efectivo para suplir las necesidades.

En 2022, agencias noticiosas publican que "el coste medioambiental del Bitcoin es similar al de la producción de carne". Ver: www.aporrea.org/pachamama/n377035.html