Efemérides del 21 de septiembre: Día de la Paz (¿en los cementerios?) y Día del Alzheimer

Algunas efemérides de un día como hoy, 21 de septiembre:

Día Internacional de la Paz: En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos, tomando temas como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la electricidad, el medioambiente y la justicia social... En 2001 la Asamblea General decidió designar este día internacional como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego. La visión de la paz es que se trata de mucho más que la ausencia de guerra, como hecho bélico, pero existen sectores dominantes que viven en una especie de guerra permanente con otros y con sus pueblos o con otros estados, para obtener provecho de la fuerza de trabajo e imponer su hegemonía. Por eso la paz está indisolublemente ligada a la desaparición de la explotación y la miseria y, por supuesto, al predominio de la vida democrática con sentido de comunidad; algo que las principales potencias del mundo y muchos gobiernos que están al frente de los Estados miembros de las Naciones Unidas, no suelen precisamente respetar. Y lo peor es que pese a los discursos sobre la paz y los gestos simbólicos, son muy tibias o están ausentes las acciones concretas para contener a los factores belicistas (como ha sucedido con el genocidio que comete Israel en Gaza). En los últimos años, la celebración del Día Internacional de la Paz sigue estando marcada por las atrocidades genocidas que el gobierno de Israel lleva a cabo contra la población palestina, acompañadas de agresiones a otros territorios. También continúa la guerra en Ucrania, invadida por Rusia, y resuena incluso la amenaza del uso de armamento nuclear. Hay guerras impulsadas por apetitos coloniales y comerciales en varias partes del planeta. En África hay enfrentamientos bélicos o guerras civiles en países como Sudan y el Congo. El presidente de los Estados Unidos ha revelado sus intenciones de tomar por la fuerza el Canal de Panamá o Groenlandia, y quiere meterse en Gaza una vez vaciada de población para explotar futuros negocios turísticos. El gobierno de Netanyahu practica la tesis de "la paz a través de la fuerza" (su "paz" sembrada con la muerte). El sistema de Naciones Unidas luce hasta ahora incapaz de una política firme para detener el genocidio y las guerras. Los movimientos mundiales por la paz hacen sentir su protesta y su clamor, como la iniciativa de la flotilla Global Sumud para auxiliar a Gaza y llevar ayuda humanitaria y hay grandes manifestaciones que incluso fuerzan al pronunciamiento de algunos gobiernos, pero todavía eso no alcanza para acabar con la guerra. Sumémonos a las iniciativas ciudadanas de defensa de la paz y de los derechos de los pueblos. Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer's Disease International (ADI). La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con alzheimer se acerque a los 132 millones en el mundo. Es una enfermedad del sistema nervioso central que genera un deterioro mental progresivo, debido a una degeneración de las células nerviosas del cerebro y disminución de la masa cerebral, lo que lleva a la pérdida de memoria, a la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal, hasta el punto de destruir la propia identidad de la persona e inutilizarla para la vida cotidiana. Produce demencia, que es daño crónico y progresivo de las funciones cognitivas. Las personas que padecen esta enfermedad requieren atención y cuidados. Hasta el momento es incurable, aunque se viene avanzando en la investigación y en los tratamientos para atenuar y compensar el deterioro. El enfermo de Alzheimer necesita mucha comprensión, afecto y paciencia. Día Internacional del Artista Plástico. A nivel internacional es el 21 de septiembre, pero en Venezuela se celebra cada 10 de mayo, por el natalicio de Armando Reverón. Este día internacional rinde homenaje a la labor creativa de las y los artistas plásticos en el mundo. La fecha fue oficializada por la Asociación Internacional del Arte de la Unesco (Naciones Unidas). Las artes plásticas abarcan el dibujo y la pintura, el grabado, el muralismo, la cerámica, la escultura, la orfebrería, la artesanía y la arquitectura, entre otras disciplinas. Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles con el fin de crear conciencia en la población mundial para evitar que continúen las plantaciones industriales de árboles de forma indiscriminada, que tanto daño causan a los ecosistemas y la vida del hombre en general, como por ejemplo las grandes extensiones de eucaliptos o de pinos no autóctonos para fines madereros o comerciales que no tomen en cuenta las distorsiones introducidas en los ecosistemas locales. Por ejemplo, en algunos lugares la introducción masiva del eucalipto con desplazamiento de las especies forestales autóctonas, ha contribuído a favorecer el riesgo de pavorosos incendios. Día Mundial del Orgullo Pagano. Son llamadas "religiones "paganas" las que se diferencian de las religiones judeo-cristianas, porque no le rinden culto a un solo Dios , y pueden venerar también figuras femeninas de Diosas. Las culturas judeo-cristianas incluyen en el paganismo al Islam a pesar de ser monoteísta. Los cultos "paganos" no necesariamente usan templos y pueden realizar sus rituales al aire libre en la naturaleza. Sin embargo, la división entre monoteistas y políteistas es a menudo falsa, porque en muchas religiones supuestamente monoteistas como la católica, por ejemplo, hay divinidades menores que son como dioses subalternos o de más baja jerarquía, pues además del Dios Padre o de Jesucristo (visto como encarnación de Dios mismo y a la vez como su hijo), está la Virgen que bajo múltiples denominaciones hace milagros como una Diosa, numerosísimos santos también milagrosos (con poderes especiales), arcángeles y ángeles, así como Lucifer o el Diablo que es una especie de Dios malo: politeísmo más que evidente. Así que algo de paganismo fue heredado por el cristianismo en sus combinaciones históricas, y con los resíduos religiosos greco-romanos que arrastró dentro de sí. En Europa transcurre la Semana de la Movilidad Sostenible (en 2024 se celebra del 16 al 22 de septiembre). Promueve el uso de modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, con el objetivo de mejorar la salud pública y el medio ambiente. Día del Estudiante en Argentina. En busca del Imperio Inca, fundan la aldea de San Mateo, actual ciudad de Esmeraldas, en Ecuador. En 1528 un grupo de españoles capitaneados por el piloto Bartolomé Ruiz, que conduce las naves en las que viajan Diego de Almagro y Francisco Pizarro hacia el sur en busca del Imperio Inca, fundan la aldea de San Mateo, actual ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Muere el matemático Jerónimo Cardano (1576). En 1576 muere en Roma (Italia) el filósofo, médico, astrólogo y matemático italiano Jerónimo Cardano, que divulgó el método para resolver algebraicamente las ecuaciones de tercer grado. En 1721 en Cuba se funda la Universidad de La Habana. Lo hacen los frailes dominicos quienes la fundan ocupando el lugar del antigüo convento de San Juan de Letrán, con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo. En 1842 será secularizada por el gobierno de España. No será hasta mayo de 1902 cuando se produzca el traslado al lugar que ocupa actualmente en lo alto de la colina universitaria, una antigua instalación militar de los españoles. Nacimiento de la Negra Matea (1773), aya o nodriza de Simón Bolívar, El Libertador, en su infancia. Fue una de las esclavas de la casa de los Bolívar. La Negra Matea Bolívar, nació en Guárico y murió en Caracas el 29 de marzo de1886. Llevada a la hacienda de San Mateo, de niña acompañaba a la Negra Hipólita, encargada de amamantar y cuidar al recién nacido Simón, a la que apoyaba en el cuidado del niño. Matea fue vendida a una hacienda vecina durante la administración de la propiedad de la familia Bolívar por Carlos Palacios y Blanco, siendo rescatada luego por la esposa de Simón Bolívar, María Teresa del Toro. Bolívar le encomendó que acompañara a su hermana María Antonia, al exiliarse ésta en el Caribe (Cuba), de donde regresó en 1821, tras la victoria de Carabobo. En 1842, Matea estuvo presente junto al presidente José Antonio Páez en el recibimiento de los restos del Libertador provenientes de Colombia y posteriormente, en 1876, acompañó al presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, en el traslado de los restos del Libertador desde la catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional, el 28 de octubre del mismo año. Matea tenía en ese momento 103 años y viviría aún varios años más, lo que era excepcional en un esclavo. Se le considera como una de las primeras educadoras de Simón Bolívar y raíz de su sensibilidad hacia los esclavos (a pesar de haber pertenecido a la clase esclavista colonial de Venezuela). En 1808 en Montevideo, actual Uruguay, primera señal de sublevación de las colonias americanas contra España, al reunirse sus habitantes en Cabildo abierto y crear la llamada "Junta del Año VII". Su objetivo no era alcanzar la autonomía ni la independencia, sino manifestar su rechazo a la autoridad de Buenos Aires, pero por ahí empezaron. En 1810 Mérida (Venezuela) los patriotas fundan la primera Universidad Republicana de Latinoamérica, la Rel Universidad de San Buenaventura de Mérida, actual Universidad de Los Andes. La ULA es una universidad pública y autónoma ubicada en los Andes venezolanos con su sede principal y rectorado en la ciudad de Mérida; fundada por el clero como casa de estudios el 29 de marzo de 1785, elevada luego a seminario y finalmente reconocida como Universidad el 21 de septiembre de 1810 bajo decreto expedido por la Junta Gubernativa de la provincia de la Corona de España. Es una de las principales universidades de Venezuela por su antigüedad, la cantidad de estudiantes que alberga, su nivel académico y sus aportes en investigación que han contribuido al estudio y desarrollo de las ciencias. México derrota militarmente a los españoles y da paso a su independencia. En 1821 el Ejército Trigarante entra en Ciudad de México, logrando definitivamente la independencia de México, tras derrotar a los españoles. El 27 de este mes se firmará el Acta de Independencia y el 28 se proclamará por todo el país. En 1811 en El Salvador se firma el Acta de Independencia de la Intendencia de San Salvador. El Movimiento de Independencia de 1811, conocido en El Salvador como Primer Grito de Independencia, fue el primero de una serie de revueltas en Centroamérica en El Salvador contra el colonialismo español y la dependencia de la Capitanía General de Guatemala. En 1832 muere en Abbotsford (Reino Unido) el escritor sir Walter Scott, autor de "Ivanhoe". Con esta novela se inició un género literario: la novela histórica, en la que un personaje ficticio se desenvuelve en una trama histórica, con personajes históricos. En 1860 muere Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, representante del "pesimismo filosófico" y abiertamente ateo. Crítico de la filosofía hegeliana. Opinaba que "las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar". Decía que "el hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales". Sostenía que mediante la introspección era posible acceder al conocimiento esencial del "yo", lo que él denominó "voluntad" o "voluntad de vivir". Su principal trabajo filosófico: "El mundo como voluntad y representación". Se ubica dentro del idealismo occidental y el pesimismo profundo. Sus reflexiones tuvieron mucho que ver con el marco ético, la vida y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, la soledad y la sociabilidad... En 1874 nace el compositor británico de sinfonías Gustav Holst, cuya obra más popular será la sinfonía "The Planets (Los Planetas)", de 1916, y también la composición coral "The Hymn of Jesus (Himno de Jesús)" de 1917. En 1930 el fotógrafo alemán Johann Ostermeyer patenta el flash. Los flashes de lámpara o flashes de bombilla que sustituyeron al polvo de magnesio revolucionaron la fotografía al proporcionar una fuente de luz más segura y eficiente que los métodos anteriores. En 1947, nace Stephen King (EEUU), famoso escritor de clásicos del relato de terror como El Resplandor, Misery y otras obras con muchas adaptaciones al cine y la TV. En 1934 nace David J. Thouless, físico británico, Premio Nobel de física en 2016 (f. 2019). Fue un físico de materia condensada y ganador del Nobel de Física (2016). Hizo muchos aportes teóricos para la comprensión de la ampliación de los sistemas de electrones y de nucleones, los fenómenos de superconductividad, las propiedades de materia nuclear y movimientos excitados colectivos dentro de los núcleos. Miembro de varias academias científicas. Entre sus premios están también el Premio Wolf de Física (1990), la Medalla Dirac del Instituto de Física (1993) «por los descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y fases topológicas de la materia» En 1954 se bota el submarino "Nautilus", primer navío de propulsión nuclear. Perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, fue el primer navío de propulsión nuclear del mundo que puede permanecer sumergido durante grandes períodos de tiempo, pues sus motores nucleares no precisan aire para su funcionamiento. En inmersión puede disparar misiles a blancos situados en mar o tierra. Navega bajo el agua más rápido que la mayoría de los navíos de superficie de entonces. En 1958, será el primero en cruzar sumergido los hielos perpetuos del polo Norte. En 1956 es asesinado Anastasio Somoza, ex dictador de Nicaragua. Sucede en la ciudad de León, donde Somoza es baleado por el poeta Rigoberto López y muere ocho días después en Panamá. En 1976, esbirros de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, asesinan en Washington a Orlando Letelier, político socialista, excanciller de Salvador Allende y tenaz denunciante de la dictadura. Causaron la explosión del auto que lo transportaba a pocas cuadras de la Casa Blanca, junto a él también muere su secretaria estadounidense, Ronni Moffitt. En 1989, el venezolano y científico de la medicina, Jacinto Convit recibe el premio Abraham Horwitz por sus destacados logros, como la campaña y vacuna para eliminar la lepra en Venezuela, promover un trato humanitario para estos enfermos, entre otros méritos. Por ello también recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, en 1987, agregando el reconocimiento a su trabajo en torno a la prevención y el tratamiento de la leishmaniasis, la oncocercosis y la micosis, entre otras enfermedades tropicales en la región a la que corresponde Venezuela. (2003) Misión de la sonda Galileo termina al ser aplastada por la presión atmosférica de Júpiter. En el 2003 la exitosa sonda Galileo, tras ser lanzada al espacio en 1989 y orbitar Júpiter durante casi 8 años, llega a su fin tras ser envíada en su última misión a la atmósfera jupiterina y quedar aplastada por la enorme presión atmosférica existente en el gigante gaseoso. En 2007, el gobierno de Guatemala celebró el retorno al país de la réplica oficial del Códice Dresde, una pieza milenaria de la civilización maya, cedida por autoridades académicas de Alemania. También Venezuela consiguió el regreso de piezas como la Piedra Cueca, sagrada para los indígenas y que estuvo años en un jardín alemán. En 2009, el derrocado presidente Manuel Zelaya regresa a Honduras y se refugia en la Embajada brasileña. Retorna por sorpresa y se refugia en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. El Gobierno golpista decreta el toque de queda y anuncia el cierre de los aeropuertos a la vez que solicita a Brasil la entrega de Zelaya. El gobierno golpista monta un cerco a la Embajada e inicia una cruenta represión al convertirse ésta en un foco de concentración de manifestantes que por miles exigen el retorno de Zelaya a la presidencia, de la cual fuera removido ilegítimamente (con involucramiento de los EE.UU) por intentar convocar a una Constituyente. Hasta utilizaron poco conocidas armas de sonido para aturdir y dispersar a la gente, afectando incluso al personal de la Embajada. En 2018, el entonces dirigente del partido español Podemos, Pablo Iglesias, propone un referéndum nacional para que los españoles decidan sobre las corridas de toros, ante la "complejidad" que entrañaba, a su juicio, este asunto. Le apoyó un partido animalista existente en España llamado PACMA. Se generó debate, pero no se llevó a cabo ningún referéndum al respecto. Progresivamente, con las leyes de protección animal los espectáculos de tauromaquia en España y en otros países del mundo han ido disminuyendo; en muchos lugares ya están completamente prohibidos. Muy atrás quedó el sentido de las artes taurinas que surgieron de la maestría en el trabajo de manejo del ganado, pero también como exhibiciones de valentía y acrobacia, a costa del animal y a veces de la vida del torero. Vea: https://www.aporrea.org/internacionales/n331737.html En 2023 en Venezuela, salen a relucir los resultados de una operación iniciada el día anterior en la cárcel de Tocorón, con la que se encuentran armas, un zoológico con jaguar, una piscina, minas de Bitcoins y un restaurant de "lujo" a disposición de los llamados "pranes" de los penados. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n386377.html En 2024, la ONU califica las explosiones de buscapersonas sucedida en Líbano entre el 17 y 18 de septiembre como crimen de guerra de Israel. En esos días se produjeron explosiones operadas a distancia por Israel, que afectaron a dispositivos como buscapersonas y "walkie-talkies" en todo el Líbano, dejando más de 37 muertos y miles de heridos. Hezbolá y las autoridades libanesas culparon a Israel por esa "agresión criminal". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396824.html

