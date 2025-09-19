Efemérides del 19 de septiembre: Masacre de Tazón (1984) – Gringos invaden Haití por 2da vez (1994)

Es 19 de septiembre de 2025. Han transcurrido 262 días del año y faltan 103 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 19 de septiembre:

Día Internacional de la Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente. Se quiere sensibilizar a la población mundial sobre la prevención y tratamiento de las mordeduras de serpiente, con alta incidencia en muchas regiones del mundo y en muchos casos mortal si no se dispone de sueros antiofídicos. Venezuela es una región tropical en la que abundan estos animales y sobre todo la población rural y los servicios sanitarios deben estar preparados para saber evitar o atender las picaduras de culebras venenosas. Día Mundial del Aperitivo. Se trata de una comida liviana para degustar y abrir el apetito, a la espera del almuerzo o de la cena. Día Mundial de Sensibilización Sobre la Disección Aórtica. Enfermedad caracterizada por la rotura de la capa interna de la aorta y que amenaza con reventar su revestimiento exterior. La aorta es la arteria más importante y de mayor calibre del sistema circulatorio del cuerpo humano. Se origina en el corazón y distribuye la sangre hacia todos los demás vasos sanguíneos a través de las cavidades del tórax y del abdomen. Durante su recorrido emite ramas arteriales que llevan la sangre oxigenada hacia las extremidades, hacia el cerebro, a varios órganos vitales e intestinos. Es liberado en Argel, Miguel de Cervantes (1580), autor de El Quijote, al cabo de cinco años cautivo de corsarios, tras el pago de un rescate por su familia y con mediación de los Padres Trinitarios. Fue novelista, soldado, contable, poeta teatral y el más loado escritor español, por su novela "El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha", uno de los libros más editados y traducidos de la historia, además de la Biblia. En 1749 nace Jean Baptiste Joseph Delambre, matemático y astrónomo francés. Fue director del Observatorio de París y autor de libros sobre historia de la astronomía desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Participó en la tarea de establecer una unidad de medida universalmente aceptada con la Academia de Ciencias de Francia. Los académicos adoptaron el metro, definido como 1 / 10.000.000 de la distancia del Polo Norte al ecuador, para lo cual se midió medir la longitud del arco meridiano entre Dunkerque y Barcelona. Esta porción del meridiano, que también pasa por París, atraviesa toda Francia. Los astrónomos y geodestas franceses utilizaron técnicas de triangulación para determinar la longitud del arco comprendido entre estas dos ciudades, situadas sobre dicho meridiano, que debía servir como base para la longitud del cuarto de meridiano, trazado entre el Polo Norte y el Ecuador. Las mediciones se terminaron en 1798 y los datos se presentaron en una conferencia internacional en París. Delambre murió en 1822 y en honor a éste matemático y astrónomo un cráter en la luna recibió su nombre. Nace José Félix Ribas (1775), quien fue un ilustre militar, General en Jefe y Prócer de la Independencia de Venezuela. Comenzó la carrera de las armas a favor de la independencia como coronel y jefe del recién creado batallón de Milicias Regladas de Blancos de Barlovento. En 1812 participó en la campaña contra el realista Domingo Monteverde bajo las órdenes del general Francisco de Miranda. Tuvo un rol importante en la Campaña Admirable y se destacó por su participación en las batallas de la Victoria, venció a Boves 12 de febrero de 1814, ayudado por los estudiantes de la Universidad y del Seminario. Triunfó en Ocumare del Tuy, 20 de marzo de 1814 y en la primera batalla de Carabobo, el 28 de mayo de 1814 con Bolívar y Santiago Mariño; también en la batalla de Úrica el 5 diciembre de 1814. Se cumplen 248 años de su nacimiento. En 1777, tuvo lugar la primera batalla de Saratoga, una de las más importantes de la guerra de Independencia de Estados Unidos. Afianzó el triunfo de las milicias ciudadanas, promoviendo el apoyo de Francia y España a la causa independentista estadounidense. Nace Eustaquio "El Moto" Méndez¨ (1784), que tuvo una participación destacada en la Guerra de Independencia de la Argentina y de lo que hoy es Bolivia. Fue Comandante en la Guerra de Independencia de Bolivia. Jefe militar boliviano, líder guerrillero de la República de Tarija, actualmente territorio de Bolivia. Perdió el brazo en un accidente, por eso, lo apodaron "Moto", que significa manco. Nace en 1813 Christian Heinrich Friedrich Peters, astrónomo alemán. Descubrió 48 asteroides y generó cartas estelares consideradas excelentes. Murió en 1890. Fallece en 1843, en París, Gaspard-Gustave de Coriolis, matemático de las ecuaciones diferenciales. Ingeniero y matemático francés, hizo grandes descubrimientos prácticos y aportes teóricos. Demostró las leyes de la aceleración centrífuga compuesta e indicó las reglas de los movimientos múltiples para determinar las velocidades. Un teorema lleva el nombre de Coriolis y dió elementos para interpretar los movimientos observados en la superficie de la tierra, como la desviación hacia el este de gravas o pesos suspendidos abandonados a sí mismos, la rotación del plano de oscilación de un péndulo, la acción de caudales de agua de agua en sus orillas según los hemisferios terrestres. Su nombre con otros 72 científicos está inscrito en el primer piso de la Torre Eiffel en París. Nace José Rufino Cuervo, filólogo, promotor de la unidad del castellano ante las múltiples variantes americanas del idioma. Nacido en 1844 en la ciudad de Bogotá (Colombia). Colabora con Miguel Antonio Caro en la elaboración de la Gramática Latina (1862). En 1872 inició el trabajo del Diccionario de construcción y régimen de la lengua española. Su obra más consultada ha sido "Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano" (1867-1872), obra clásica de la dialectología hispanoamericana. Nace Lisandro Alvarado (1858), médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Individuo de número de la Academia de Medicina (en 1905), la Academia de la Lengua (en 1922) y la Academia de la Historia (en 1923). Sus Obras completas en 8 volúmenes comenzaron a ser publicadas en 1958; pero realizó obras aún inéditas en custodia de la Academia Nacional de la Historia. Fue masón en grado 30. Desde el 14 de mayo de 1980 sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela. Revolución de 1868 (España) llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre, también conocida por la Septembrina, fue una sublevación militar con participación civil que tuvo lugar en España y al destronamiento y exilio de la reina Isabel II en un intento de establecer un régimen democrático republicano, del que se derivó el período conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874). La revolución fue impulsada por el Partido Progresista, el Partido Democrático y una parte de la Unión Liberal, liderados por Juan Prim, Francisco Serrano y Juan Bautista Topete. Como resultado del levantamiento, se estableció un gobierno provisional, seguido de una monarquía parlamentaria durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873) y de la Primera República (1873-1874) que no se pudo sostener, cruzada por muchos conflictos, y tras la cual fue restaurada la monarquía borbónica. En 1893, Nueva Zelanda, fue el primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años. Nace en Newquay William Gerald Golding (1911), narrador, novelista y poeta británico, que obtendrá el Premio Nobel de Literatura en 1983. Su obra más conocida: "El señor de las moscas" fue llevada al cine. Aborda el tema de las dificultades del hombre moderno para cumplir las normas elementales de la "ley natural". Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el desembarco de Normandía, y terminada ésta, se dedicó de lleno a la literatura. Publicó volúmenes de poemas. En Venezuela, suena por primera vez el Alma Llanera (1914). Se estrena la zarzuela "Alma Llanera", que incluyó un joropo del mismo nombre, considerado posteriormente como un segundo himno nacional venezolano y símbolo musical de su identidad. Con música de Pedro Elías Gutiérrez y letra de Rafael Bolívar Coronado. Es hallado el milenario cadáver de Ötzi, en 1919, cerca de Volturno (Alpes italinos), unos turistas alemanes descubren los restos de un ser humano que será bautizado como Ötzi (que vivió hacia el 3300 a. C.). El cadáver de Ötzi es retirado del lecho de hielo en el que yacía congelado. Walt Disney presenta al mundo la primera película del animación con sonido sincronizado. Con este film se hizo la presentación del famoso personaje de de dibujos animados conocido como Mickey Mouse (1928). En Brody, Ucrania, cerca de 2.500 judíos son deportados y aniquilados por la Gestapo alemana en el campo de concentración de Belzec (1942). Muere Caracciolo Parra Pérez (1964), historiador, diplomático, abogado e intelectual venezolano. Llevó a cabo un completo análisis sobre la I República de Venezuela así como estudios biográficos de dos personajes de ese período: Francisco de Miranda y Santiago Mariño. A su trabajo se le atribuye la recuperación y adquisición del archivo completo de Francisco de Miranda (Colombeia), formado por 63 libros con sus cartas y negociaciones por Europa. Scott Fahlman publica los primeros emoticones (1982). Se produce la "Masacre de Tazón", Venezuela (1984). El hecho sucede en el peaje de Tazón en Caracas, cuando oficiales de la Guardia Nacional disparan contra más de doscientos estudiantes del núcleo de Maracay de la Universidad Central de Venezuela que se trasladaban en cuatro autobuses hacia una protesta. Ocurrió el 19 de septiembre en ese puesto de control de la entrada a la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Hubo más de 35 estudiantes heridos, algunos de los cuales quedaron con lesiones permanente, pero en realidad ningún estudiante murió. El hecho provocó en respuesta más movilizaciones estudiantiles universitarias en todo el país, en contra de la represión y reclamos a las autoridades de la Universidad. La confrontación con los estudiantes se produjo en el contexto de las medidas adoptadas durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi, de Acción Democrática, que incluian recortes presupuestarios, los cuales ocasionaron, a su vez, una contracción de los recursos disponibles para la educación superior. En 1985, un terremoto de 8.1 en la escala de Richter azota y destruye al Distrito Federal de México. Mueren más de 3000 personas, según cifras oficiales, aunque datos extraoficiales cifraron las víctimas en 20 mil. Un cuarto de millón de habitantes quedó sin hogar y otras cientos de miles tuvieron que ser evacuados por riesgo de derrumbe de sus viviendas. Hubo muchas críticas al manejo guberanamental de la catástrofe. Un 19 de septiembre como aquél, pero en 2017, se volvió a producir en México un sismo de gran magnitud. En 1994, unos 20.000 soldados protagonizan un desembarco intervencionista estadounidense en Haití, amparado por un mandato de la ONU, que encomienda "vigilar la transición a la democracia" en ese país, y que autoriza el uso de la fuerza para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean Bertrand Aristide, sacerdote católico (pero expulsado de la orden salesiana) que había sido elegido libremente como presidente. Una comisión diplomática de la ONU acordó con el ejército haitiano el abandono del poder. Aristide regresará al país como presidente hasta terminar su período en 1996. Cuatro años más tarde será reelegido presidente, pero posteriormente, Estados Unidos se involucraría en una operación para sacarlo del poder y del país en 2004, tras lo cual se implantó allí una "Fuerza Multinacional" que se suponía "provisional" denominada MINUSTHA. Estados Unidos ha intervenido militarmente en Haití en al menos tres ocasiones principales, cada una con distintos contextos y objetivos. Los eventos más relevantes han sido: 1915–1934 Primera ocupación militar: Tras el asesinato del presidente haitiano Jean Vilbrun Guillaume Sam, EE.UU envió marines con el pretexto de "restaurar el orden". La ocupación duró 19 años, con control directo sobre el gobierno y las finanzas haitianas. Luego fue la intervención de 1994, la Operación Uphold Democracy: Bajo el mandato de Bill Clinton, EE.UU lideró una intervención para restaurar al presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en 1991, y esta misión fue respaldada por la ONU. Posteriormente, en 2004, hubo un despliegue tras la caída de Aristide para el cual EE.UU envió tropas junto a fuerzas de Canadá y Francia tras la renuncia forzada de Aristide. Se estableció entonces una fuerza multinacional temporal antes de la llegada de la MINUSTAH (misión de paz de la ONU). Las intervenciones han estado ligadas a intereses geopolíticos, económicos, y a la "estabilidad regional"n según las conveniencias predominantemente de los Estados Unidos. En 1915, EE.UU. buscaba proteger sus intereses comerciales y frenar la influencia alemana. En 1994 y 2004, el foco fue la "democracia" y la "estabilidad". Aunque algunas intervenciones lograron objetivos inmediatos que se proponían los invasores (como restaurar gobiernos), muchas críticas señalan que no resolvieron los problemas estructurales de Haití, como la pobreza, la corrupción y la debilidad institucional e incluso la mayoría de los problemas de la población haitiana se agravaron sin terminar tampoco de "estabilizar" al país, que ha ido quedando a merced incluso de bandas delictivas armadas, algunas enfrentadas entre sí. En conclusión: las invasiones norteamericanas a Haití han servido sólo para los intereses imperiales de dominio pero no han resuelto los problemas del pueblo haitiano y más bien han contribuido al caos. En 1985, un terremoto de magnitud 8,1 en la escala Richter causa más de 10 mil muertos en México DF y derrumba uns tercera parte de las edificaciones del centro de la capital. En 2006, golpe militar en Tailandia. Se ejecuta un golpe militar, que revoca la Constitución e instaura la ley marcial, contra el Gobierno del primer ministro, Thaksin Shinawatra y declaran lealtad al rey. En 2006, es condenado a cadena perpetua el expolicía argentino Miguel Etchecolatz como culpable de genocidio. Había sidodirector de Investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps, durante la dictadura militarde 1976 a 1983, período durante el cual cometió crímenes de lesa humanidad, por los que luego recibiría diversas sentencias unificadas en una pena única de reclusión perpetua. Muere Olga Luzardo (2016), poetisa y activista venezolana, tenía 100 años de edad. Fue una filosofa, periodista, escritora, profesora, poeta y activa defensora de los derechos de la mujer. Fundadora de las primeras células del Partido Comunista de Venezuela en el Zulia. Militó durante 80 años, durante los cuales fue miembro del comité central y del buró político. Olga Luzardo había nacido en Paraguaipoa, estado de Zulia, el 29 de febrero de 1916. Ayudó a organizar los primeros sindicatos con trabajadores tranviarios y petroleros de Maracaibo. Desde 1928 se sumó a las luchas por los derechos de las mujeres, contra el maltrato y la discriminación en las condiciones de trabajo y salario. En 2017, un terremoto en la ciudad de México el mismo día de otro terremoto desvastador ocurrido años antes. Dejó 370 muertos y 7289 heridos. Ese día se llevaba a cabo un simulacro por el aniversario del sismo sucedido en 1985 (ya referido en la efeméride correspondiente). En 2019, muere la cantautora venezolana de Latín Jazz y otros ritmos María Rivas (n. 1960). Muy recordada por popularizar "El manduco", fue nominada en 2018 al Latin Grammy en la categoría Álbum Tropical Tradicional por su disco "Motivos". Cantaba en varios idiomas y además del jazz usó otros ritmos como la salsa, la onda nueva y el bossa-nova, con creativas versiones y arreglos con ensambles cruzados con la música criolla. Escuchar a María Rivas. En 2020: A niveles apocalípticos, la costa oeste de los EEUU es devorada por inmensos incendios. Habitantes de California, Oregon y Washington han tenido que dejar sus casas a causa del fuego. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358946.html Signos de que el cambio climático está en curso y no perdona. En 2020, la compañía de la red social TikTok, ByteDance Ltd., presenta una demanda ante un juez federal en Washington para que impidiese a la Administración Trump promulgar su prohibición en el país norteamericano. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358930.html En 2021, tras una semana de actividad sísmica, entra en erupción el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma (Islas Canarias, España), obligando a la evacuación de pobladores de sus cercanías. Su última erupción había sido en 1971. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367915.html En 2023, el Secretario general de la ONU, António Guterres, admite en una entrevista de CNN, previa a la Asamblea General de ese organismo mundial, que el Ejecutivo que él representa "no tiene ningún poder" y agrega que además "no tiene dinero". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386341.html En 2023, el Museo Sitio de Memoria (ESMA), de Argentina, es incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, en su 45ª Convención (reunida en Arabia Saudita). Ese lugar fue donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura militar del país suramericano. Pasó así a tener una consideración global y obligación de preservación al mismo nivel que el campo de concentración nazi de Auschwitz. Unas 5 mil personas estuvieron secuestradas en ese establecimiento de la Armada durante el período de la mencionada dictadura que aplicó el terrorismo de Estado contra los opositores políticos y luchadores sociales. En 2024, Venezuela es electa como miembro del grupo regional de América Latina y el Caribe en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), según lo informó el canciller de la República, Yván Gil. A partir de entonces Venezuela pasa a ser parte de la junta de gobernadores de la Agencia de Energía Atómica. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n396760.html En 2024, Venezuela fustiga votos de Argentina, Israel y EEUU contra Palestina, que negaban una resolución de la ONU contra el genocidio en Gaza. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n396755.html ¿Cuántas muertes se hubiera podido contribuir a evitar si los EE.UU y otros gobiernos que lo secundan no frenaran las condenas a Israel por sus crímenes de guerra, el exterminio de la población palestina y todos sus atroces delitos contra la humanidad?

