Efemérides 17 de septiembre: Día de... las Psicopedagogas... la Seguridad del Paciente – Explosión de buscapersonas en Líbano

Es 17 de septiembre de 2025. Han transcurrido 260 días del año y faltan 105 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 17 de septiembre:

Día Mundial de la Seguridad del Paciente: unos 134 millones de personas sufren daños por la falta de seguridad en la atención hospitalaria, especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, lo que provoca más de 2 millones y medio de muertes anuales. Reconociendo la seguridad de los pacientes como una prioridad de salud mundial, en mayo de 2019, los 194 Estados Miembros de la OMS, reunidos en la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, respaldaron el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente (Resolución WHA72.6), que pasó a celebrarse desde entonces, anualmente, el 17 de septiembre. Los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente son, entre otros destacados, despertar una mayor conciencia y conseguir una mayor participación de la sociedad para contribuir a que sea mejorada y se minimicen las muertes, ampliar los conocimientos en todo el mundo sobre este problema y fomentar la solidaridad y la adopción de medidas para maximizar la seguridad del paciente a nivel mundial.

Día Internacional de la Psicopedagoga y Psicopedagogo. Dedicado a las y los profesionales que se ocupan de esta rama de la educación que entronca con la psicología en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y los trastornos que los afectan, para desarrollar técnicas pedagógicas adecuadas y efectivas en su manejo. Aplican métodos especiales de evaluación y de investigación, diagnóstico y tratamiento de tales trastornos u otras alteraciones del comportamientos humano, fundamentalmente infantil, que puedan incidir en la construcción del conocimiento, sobre la formación de hábitos y destrezas, y en apoyo a necesidades educativas especiales, como es el caso de las llamadas Dificultades de Aprendizaje, el Retardo Mental y otras condiciones. La psicopedagogía es por lo tanto multi e interdisciplinaria y entre sus campos de aplicación se encuentran, además de los problemas de aprendizaje y las necesidades educativas especiales; la orientación vocacional, y la elaboración de diseños curriculares para el abordaje las problemáticas y de los ambientes educativos en diversos contextos. Suelen emplearse psicopedagógas y psicopedagogos en aulas especiales y unidades psicoeducativas auxiliares de las escuelas para apoyar los procesos de aprendizaje y de integración de los alumnos y alumnas que lo requieran, también en centros de rehabilitación en distintos aspectos como el lenguaje, la psicomotricidad, los déficits senso-perceptuales o la formación laboral de personas con necesidades especiales o discapacidades. La fecha se origina de un congreso realizado al día siguiente del fallecimiento de Jean Piaget, el psicólogo y pedagogo suizo padre de la psicología evolutiva (falleció el 16 de septiembre). Hay fechas de celebración distintas del Día del Psicopedagogo según los países.

Día Mundial del Síndrome de Kleefstra: este día tiene por objetivo visibilizar esta enfermedad poco frecuente que se caracteriza por déficit intelectual, hipotonía infantil, retraso en el desarrollo, rasgos faciales característicos, dificultad o retraso en la comunicación. También puede ocasionar que quien la padece tenga un tamaño pequeño de la cabeza (microcefalia), anomalías estructurales en el cerebro, defectos congénitos en el corazón y que pueda presentar convulsiones. Hasta ahora no se ha hallado una cura para el Síndrome de Kleefstra y lo que se hace es brindar tratamientos que se determinan de acuerdo a los síntomas de cada paciente, aparte de proporcionar atenciones compensatorias de los déficits que se manifiestan en el desarrollo de los niños y niñas afectados. Es por ello que se pone acento en ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Kleefstra y brindar apoyo a quienes conviven con éstas.

Día Internacional de la Música Country. Se celebra al menos desde el año 2003 en homenaje a Hank Williams (1923 - 1953), quien fue uno de los artistas de más populares de este género en el siglo XX, si bien hay referencias de celebraciones internacionales anteriores (tanto de la primera como de la segunda mitad del siglo pasado) y suelen realizarse encuentros e intercambios en distintas localidades del mundo, como festivales y conciertos abiertos, en los que participan tanto músicos y cantantes profesionales, integrantes de grupos o solistas, como también aficionados, que comparten con las expresiones autóctonas de las ciudades, pueblos o parajes en que se efectúan los actos. La música country se originó durante la década de 1920 en el este y el sur de los Estados Unidos, al ensamblar manifestaciones musicales folkoricas con otros estilos musicales diferentes. A menudo recoge en las letras las visicitudes del pueblo, que ejemplifican circunstancias cotidianas del día a día de la clase trabajadora y de los sectores populares. Algunos de sus principales exponentes fueron Hank Williams, Johnny Cash, Merle Haggard, Jimmie Rodgers, Waylon Jennings, George Jones, Dolly Parton, Loretta Lynn... Para algunos se caracterizaba por expresiones más bien conservadoras. Pero, por ejemplo, el popularísimo Bob Dylan, que utilizó el rock y era muy protestatario, también incursionó en la música Country. Escuchar música Country.

Día Mundial de la Manta o Manta raya, pez cartilaginoso de los mares tropicales y subtropicales. Está dirigido a favorecer su conservación.

Concluye la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Es la segunda semana del mes de septiembre y hoy es el septimo día.

En 1787 es firmado el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamín Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más. El texto, en nombre del pueblo, estaba compuesto de siete artículos básicos, a los que luego habrían de añadirse algunas enmiendas. La Constitución entrará en vigor al año siguiente (1788), tras ser ratificada por todos los estados federados y se encuentra todavía en vigor, lo que hace de ella una de las constituciones escritas de mayor antigüedad que se conocen.

En 1814 muere Vicente Salias, periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra del "¡Gloria al Bravo Pueblo!", Himno Nacional de Venezuela. Este himno surgió como un canto patriótico luego del 19 de abril de 1810 como fecha clave de la lucha por la independencia del país. Como antecedente se registra que, constituida la Sociedad Patriótica en Caracas, Andrés Bello escribe la primera canción patriótica "Caraqueños, Otra Época Empieza", con música de Cayetano Carreño. Luego surge en la Sociedad Patriótica la idea de crear una canción que insufle nuevos ánimos patrióticos y es cuando Vicente Salias, enuncia las estrofas del actual Himno Nacional venezolano: "Gloria al Bravo Pueblo". Desde el año de 1840, era conocido como la "Marsellesa Venezolana". Tuvo varias modificaciones oficiales, una en 1881 a cargo de Eduardo Calcaño, otra en 1911 por Salvador Llamozas y la última en 1947 por Juan Bautista Plaza. El 25 de mayo de 1881, el Presidente Guzmán Blanco, decretó el "Gloria al Bravo Pueblo" como Himno Nacional de la nación sur-americana del Libertador Simón Bolívar. En el decreto no figuraban los nombres de los autores, lo que se atribuía a dudas de las autoridades sobre la autoría. En los días iniciales a la Revolución Libertadora se le conocía con el nombre de "Canción Nacional". Históricamente quedó establecido que la letra es de Vicente Salias y la música de Juan José Landaeta, pero aún subsisten hipótesis que sugieren que el verdadero autor de los versos podría haber sido Andrés Bello, quien como se indicó tuvo al menos una participación inicial, y que la música habría sido compuesta por Lino Gallardo; lo que parece indicar que pudo haber una participación colectiva que recogió contribuciones dadas en el tiempo.

Muere Abraham Louis Breguet (1823), físico, relojero y empresario suizo (n. 1747), quien realizó numerosos inventos que conforman el reloj de bolsillo que se convertiría en el reloj de pulsera tal y como se conoce hoy en día (casi desplazado por el teléfono móvil celular). Uno de los más famosos, patentado en 1801, es el Tourbillon, que es una de las complicaciones más apreciadas en alta relojería y que consiste en un mecanismo que hace girar el volante y escape del reloj sobre su eje, normalmente una vez por minuto, para compensar el efecto negativo que produce la gravedad en la marcha del volante.

Muere Antoine Laurent de Jussieu (1836), médico y botánico francés (n. 1748). Trabajó en la revisión sobre la clasificación de las plantas de la familia Ranunculaceae (1773), por lo que fue postulado y elegido como miembro de la Academia de Ciencias. Se destacó en el análisis taxonómico de diferentes familias de plantas.

En 1857 en Izhevskoye, Rusia, nace Konstantín Tsiolkovski, físico soviético ( de la ex URSS) que será considerado como el padre de la cosmonaútica (o astronáutica) y de la cohetería espacial. Se quedó sordo en la infancia y su formación fue autodidacta. Sus ideas e invenciones hicieron posible poner en órbita el primer satélite artificial y hacer volar por primera vez al espacio a un ser humano, cuando Yuri Gagarin fue puesto en órbita alrededor del planeta en un cohete construido según los principios establecidos por Tsiolkovsky. En 1881, Konstantin Tsiolkovsky envió a la Sociedad Físico-Química de Rusia un trabajo científico en el que descubría las propiedades cinéticas de los gases (que dieron base a la propulsión en la cohetería), pero al parecer el organismo científico atribuía tales descubrimientos a la ficción de Julio Verne. Sin embargo, Tsiolkovsky, que leyó la novela de Verne de 1865 "De la Tierra a la Luna", se dio cuenta de la imposibilidad de realizar con vida el viaje lunar imaginado por el visionario y afamado autor de ciencia-ficción, bajo las condiciones por éste descritas. Entonces, calculó que el cañón planteado por el escritor francés para propulsar su nave lunar, hubiese desintegrado a los transportados mediante el artefacto balístico, a causa de la aceleración. Definió la "fórmula de la aviación", que calculaba el aumento de la velocidad de una nave en función de la variación de la masa de combustible y del impulso del motor, dando paso a la invención del cohete. Usó su fórmula para calcular por primera vez qué velocidad necesitaría una nave espacial para orbitar alrededor de la Tierra y previó detalles sobre los motores que habrían de utilizar oxígeno e hidrógeno líquidos.

Nace Christian Lange (1869), historiador y pacifista noruego, premio nobel de la paz en 1921 (f. 1938).

En 1879, el escritor y líder independentista cubano José Martí, es detenido en La Habana acusado de conspirar contra España, y es posteriormente deportado.

En 1884 nace Anagarika Dharmapala (1864), renovador budista y escritor nacido en Sri Lanka. Fue uno de los colaboradores y financiadores del movimiento de no violencia nacionalista y budismo cingalés, figura clave en el renacimiento del budismo en la India. Fue el primer budista moderno que predicó el Dharma en Asia, América del Norte y Europa.

En 1917, nace en Maracaibo el beisbolista Antonio «camello» Briñez; exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1995 (f. 1999).

En 1927 nace Héléne Langevin-Joliot, física nuclear francesa, nieta de Madame Curie, el 17 de septiembre de 1927 París. Se educó en el Institut de phsysique nucléaire (Instituto de Física Nuclear) en Orsay, laboratorio fundado por sus padres Frédéric e Iréne Joliot-Curie, científicos de trayectoria por línea familiar, empezando por sus abuelos, Pierre y Marie Curie, que descubrieron el radio y el polonio. Con más de 90 años se sigue desempeñando como profesora de física nuclear en el Instituto de Física Nuclear en la Universidad de París, es directora de investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y miembro del comité asesor del gobierno francés. Se le reconoce su estímulo a las mujeres para que sigan carreras científicas. Es presidenta del Grupo Especial que otorga el Premio Marie Curie Excellence y fue presidenta de la Unión Racionalista Francesa entre 2004-2012.

En 1939 la Unión Soviética (ex URSS) invade Polonia, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión de ese mismo país por la Alemania nazi, con lo que el Ejército Rojo de la URSS se interpuso frente a la posibilidad de su avance hacia el territorio soviético. El 1 de septiembre los alemanes habían invadido el oeste polaco, tras lo cual los soviéticos invadieron la zona oriental.

En 1976 la NASA presenta públicamente su primer transbordador espacial, el Enterprise, llamado como en la serie de ciencia-ficción. El gobierno estadounidense invirtió unos 10.000 millones de dólares en el artefacto, el cual fue construido para la NASA para realizar vuelos de prueba atmosféricos luego de ser lanzado desde un Boeing 747 modificado.

En 1978 en Washington se firman los acuerdos de paz de Camp David, entre Israel y Egipto, en la residencia del presidente norte-americano Jimmy Carter, entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelita Menagem Begin. Fue el primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe fronterizo. Sadat y Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz ese año. Previamente Israel se negaba a la presencia palestina en cualquier conversación y a aceptar una posible retirada de la ocupada península egipcia del Sinaí y Egipto no reconocía a Israel como Estado. Con el tratado de Camp David, Israel abandonaría el Sinaí y sus colonias instaladas, devolviendo la soberanía a Egipto que sólo mantendría un número reducido de fuerzas militares en la zona, a cambio de lo cual reconocería la existencia del Estado de Israel, lo que le supuso discrepancias con otros países del mundo árabe. Por otra parte, se firmó un acuerdo para negociar el establecimiento de un régimen autónomo palestino en Cisjordania y en la franja de Gaza. Además, se restablecería el paso de buques en el canal de Suez (de Egipto y que permite la conexión por el Mar Mediterráneo hacia el Océano Índico). El conflicto con Palestina y su resistencia continuaría más allá de eso por la insistencia de Israél en seguir acorralando al pueblo palestino. Hoy, frente a la ofensiva del sionismo y el imperialismo, muchos tratados y acuerdos vienen voliéndose añicos.

Muere Anastasio Somoza Debayle (1980), dictador de Nicaragua antes de la revolución sandinista de 1979. Es abatido cuando se encontraba en exilio en la Asunción, Paraguay, tras su derrocacamiento. Los autores hicieron volar su automóvil. La acción fue llevada a cabo por un comando integrado por argentinos.

En 1985 Steve Jobs abandona definitivamente Apple, la compañía que él mismo había fundado (1985).

En 1988, se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), lo que fue la XXIV Olimpiada.

Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux (1991).

En 2007 la Unión Europea gana una demanda de monopolio contra Microsoft.

En 2008 la Unión Astronómica Internacional (IAU) da nombre a un planeta enano de nuestro Sistema Solar. Decide, en honor de una deidad hawaiana, dar el nombre de Haumea para el quinto planeta enano del Sistema Solar.

En 2011 comienza el movimiento Occupy Wall Street en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York (EE.UU.), para protestar contra el poder absoluto de las empresas y las evasiones fiscales, inspirado en las protestas realizadas en España en 2011, que surgieron con el Movimiento 15-M.

En 2012 muere Sylvia Bermann, quien hizo denuncias claves contra la dictadura Argentina de los 70 del s. XX, psiquiatra, catedrática y montonera argentina. En México a través del grupo de Trabajadores Argentinos de la Salud Mental denunció la aplicación de torturas y "de los más variados métodos de destrucción, a nivel psicológico, de presos legales e ilegales" por parte de la dictadura militar instaurada en Argentina a mediados de los años 70 del siglo XX.

En 2016, el líder de la guerrilla colombiana FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", abre la Décima Conferencia Guerrillera en la que se ratificó por el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano y el abandono de las armas por la guerrilla.

En 2020, políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instan a los países en desarrollo a invertir la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos. La cifra estimada de la inversión a realizar es de aproximadamente 1,2 billones (millones de millones) de dólares – 3,8 por ciento del PIB de los países, en promedio, tan sólo en 2020. Ver: https://www.aporrea.org/imprime/n358892.html

En 2020, indígenas colombianos derriban con cuerdas una estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador español del siglo XVI, en repudio a la violencia que históricamente ha enfrentado su pueblo. La imagen del conquistador español (1480-1551) fue derribada en medio de una protesta que llevaban a cabo comuneros de los pueblos Misak, Nasa y Pijao. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358875.html

En 2020, en Venezuela, desde la Campaña #RompamosElSilencio convocan para el 17 de septiembre de ese año, un Tuitazo Nacional para rechazar la violencia policial y, particularmente, exigir que #DisuelvanElFaes al considerarlo un cuerpo policial para-institucional violador sistemático de los Derechos Humanos de la población. La convocatoria era suscrita por diversos movimientos sociales, sindicales y corrientes políticas de izquierda críticas del gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente el FAES sería disuelto, aunque algunos piensan que sólo cambió de nombre. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358882.html

En 2021, en Afganistán, los talibanes reemplazan el ministerio de Asuntos Femeninos por el de la "Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio", que ya durante su primer mandato en los años 1990, había aplicado duras políticas hacia las mujeres y hacia lo que los fundamentalistas consideraban desviación de sus patrones morales ultrarrestrictivos de los derechos y libertades de las mujeres o de cualquier disidencia de género. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367856.html

En 2021, bomberos cubren la base del árbol más grande del mundo con una manta resistente al fuego, en su intento por salvar un famoso bosque de secuoyas gigantes de los incendios activos en la escarpada Sierra Nevada en California. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367869.html

En 2023, la venezolana Yulimar Rojas conquistó por tercera vez consecutiva, con su triple salto, la Liga Diamante, en el meeting de Eugene, EEUU. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n386279.html