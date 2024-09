(VIDEOS) Miles de heridos tras explotarles sus buscapersonas en el Líbano

17 de septiembre de 2024.- Al menos ocho personas murieron y 2.750 resultaron gravemente heridas este martes en el sur del Líbano y en los suburbios de Beirut por la explosión de buscapersonas en todo el país, comunicó el ministro de Salud del Líbano, Firas Abiad, citado por Al Jazeera.Se informa que cientos de miembros del movimiento chiita Hezbolá sufrieron heridas graves. Además, entre los fallecidos se encuentra una niña de ocho años.La agencia Merh, citando a sus fuentes, reporta que entre los heridos está el embajador iraní en el Líbano.Un funcionario de Hezbolá, hablando bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que la detonación de los buscapersonas es la "mayor violación de seguridad" a la que se ha visto sometido el grupo en casi un año de guerra con Israel.Un miembro de Hezbolá culpa a Israel por la detonación coordinada. El funcionario anónimo dijo a AP que las explosiones fueron el resultado de "una operación de seguridad que tenía como objetivo los dispositivos". Añadió que los dispositivos tienen baterías de litio que aparentemente explotaron.Un periodista de Reuters reportó ambulancias circulando a toda velocidad por los suburbios del sur de la capital, en medio de un pánico generalizado. Los residentes dijeron que se estaban produciendo explosiones incluso 30 minutos después de las primeras.En las redes sociales circularon imágenes que mostraban lo que parecía ser un pequeño dispositivo portátil colocado junto a la caja registradora de un supermercado donde una persona estaba pagando y que explotó espontáneamente.El Ministerio de Salud libanés, citado por Al Jazeera, pidió a todos los ciudadanos que tengan buscapersonas que los desechen inmediatamente. Además, solicitó a todos los trabajadores de la salud que se dirijan urgentemente a sus lugares de trabajo "para ayudar a brindar tratamiento de emergencia al gran número de heridos que están siendo trasladados a los hospitales".De acuerdo con reportes del medio saudí Alhadath , recogidos por The Times of Israel, los principales líderes de Hezbolá y sus asesores resultaron heridos en la detonación, sin ofrecer más detalles.La oleada de explosiones duró aproximadamente una hora después de las detonaciones iniciales, que tuvieron lugar alrededor de las 15:45 (hora local).¿Qué dijo Hezbolá?Hezbolá anunció que al menos tres personas, entre ellas una niña, murieron y más de 1.000 resultaron heridas.Asimismo, declaró que inició una investigación para averiguar la causa de las explosiones. "Los organismos competentes de Hezbolá están llevando a cabo una investigación científica y de seguridad a gran escala para averiguar las causas de estas explosiones simultáneas, y los servicios médicos y sanitarios están atendiendo a los heridos en varios hospitales de diversas regiones libanesas", reza el comunicado del grupo.El líder de la organización, Hassan Nasrallah, advirtió previamente a los miembros del grupo que no llevaran teléfonos celulares, diciendo que podrían ser utilizados por Israel para rastrear sus movimientos y llevar a cabo ataques selectivos.