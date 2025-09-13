Efemérides 13 de septiembre: Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas - Día del Programador

Imagenes alusivas a las efemérides destacadas del 12 de septiembre Credito: Composición Aporrea / Web

Es 13 de septiembre de 2025. Han transcurrido 256 días del año y faltan 109 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 13 de septiembre:

Día Internacional del Chocolate. Venezuela es uno de los países del mundo más destacados por la calidad de su cacao. Además de ser tan sabroso, se le atribuyen muchas propiedades beneficiosas para la salud, e incluso para el estado de ánimo. Día del Programador (Informático). El día 256 del año es el que le corresponde a esa celebración. Para la Informática, es la cantidad máxima de valores distintos que se pueden representar con un byte de 8 bits. La fecha fue propuesta por el programador ruso Valentin Balt y se estableció oficialmente en 2009. Rinde homenaje a los desarrolladores de software y su impacto en la sociedad moderna, destacando su papel esencial en la llamada cuarta revolución industrial. Día Mundial de la Sepsis: La Alianza Mundial contra la Sepsis dice que no se está haciendo lo suficiente para frenarla, tratándose de una de las complicaciones clínicas mortales más prevalentes, a pesar de ser evitables, pero que pueden ser mal diagnosticadas. Por ello, la sepsis fue designada como una prioridad mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017, que se fija objetivos a plazos alcanzables por los países con la promoción activa de la prevención, el diagnóstico precoz, el uso apropiado de los fármacos y la monitorización adecuada de los pacientes. La mayoría de las muertes por sepsis pueden prevenirse y puede reducirse considerablemente su incidencia con medidas acertadas y para ello la celebración de este día para contribuir a la disminución de la cifra de fallecidos a escala mundial por esta causa, pues continúa siendo la principal causa de muerte por infecciones a pesar de los avances médicos. También se le llama "septicemia" o "infección de la sangre". Día del Profesor de Natación: La natación se hace generalmente para la recreación, deporte, ejercicio o supervivencia, y los profesores de natación están preparados para adiestrar a las personas en esta práctica o disciplina. Como deporte, la natación es objeto de exhibiciones y competencias, con distintos estilos o modalidades, y es una disciplina incluida entre las más importantes de los Juegos Olímpicos que se realizan a escala internacional. Día del Bibliotecario en Argentina. Se funda la ciudad de Nueva Cádiz (1528). Fue la primera ciudad fundada en Venezuela y la primera ciudad española fundada en Sudamérica en las costas de la Isla de Cubagua, establecida antes del año 1500, después del tercer viaje de Colón por el marino italiano al servicio de Carlos V, Guiacomo Castiglione. La ciudad fue destruida en 1541 por un maremoto y aunque parte de ella se encuentra sumergida bajo el mar, en la isla aún se pueden apreciar ciertas ruinas. En 1592 muere Michel de Montaigne, pensador y escritos francés. Fue un filósofo, moralista, político y humanista del Renacimiento, autor de los Ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Su obra fue escrita en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592 bajo la pregunta "¿Qué sé yo?". Su familia materna de ascendencia judía española, provenía de judeo-conversos aragoneses, los López de Villanueva, algunos de los cuales fueron perseguidos por la Inquisición española e incluso hubo quien fue quemado en la hoguera. En 1598 muere en El Escorial (España) víctima del mal de la gota, Felipe II. Reinó sobre el Imperio Español de 1556 a 1598 (siglo XVI). Bajo su reinado tuvo la mayor extensión de territorio jamás abarcada por España al incluir en aquel entonces la anexión de Portugal y las colonias, tanto de los españoles como de los portugueses, en Asia, Africa y América. Se decía del imperio español durante el reinado de Felipe II que en él "no se ponía el sol". En 1759 en Canadá, durante la guerra entre franceses e ingleses, en la batalla de las Plaines d'Abraham, las tropas francesas del general Montcalm son derrotadas, lo que implicará de facto el control británico del país, quedando, sin embargo, una extensa zona francófona. En 1816 en Buenos Aires (Argentina), en un acto público en la actual Plaza de Mayo, se jura la independencia, declarada el 9 de julio de este año por el Congreso de Tucumán. En 1819 en Leipzig, Alemania, nace Clara Wieck Schumann que será una destacada pianista del siglo XIX. Su padre, Friedrich Wieck, profesor y fabricante de pianos le enseñó a tocar desde la edad de cinco años, según método propio y le hizo tomar clases de composición. A los nueve años, Clara actuó por primera vez en público como pianista. Poco después se publicó el Opus 1 de su creación: Cuatro Polonesas. Se casará con el compositor Robert Schumann. Con su "Proclama de Guayaquil" del 13 de septiembre de 1826, el Libertador Simón Bolívar logra evitar por varios años la desintegración de la Gran Colombia que unía a Venezuela, Colombia y Ecuador en una misma gran nación. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n296995.html En México se conmemora el Aniversario de la Batalla de Chapultepec y la Gesta Heroica de los Niños Héroes (1847). Los cadetes y soldados y civiles pertenecientes a diferentes batallones de la Guardia Nacional, resistieron por dos días los ataques de más de siete mil soldados invasores de Estados Unidos. Fue el presidente Benito Juárez el primero en honrar oficialmente la gesta de los Niños Héroes al decretar el 13 de septiembre día de luto nacional. Este año (2024) se cumplen 177 años de la Batalla de Chapultepec, la guerra que EEUU se inventó para invadir México y para arrebatarle sus territorios al norte del río Bravo. Ver noticia del aniversario de la batalla en 2017: https://www.aporrea.org/internacionales/n314422.html Nace Rafael Arévalo González (1866). Fue un Periodista, escritor y telegrafista venezolano que enfrentó a la dictadura de Juan Vicente Gómez, a través del primer diario venezolano impreso y distribuido en las calles en voces de pregón, de nombre El Pregonero. Fue preso y exiliado. Allanaron su periódico para acabar con los ejemplares, de los cuales 50 fueron salvados de la hoguera. En 1879 nace en Corning (EE.UU.) la reformadora social americana Margharet Sanger, que luego de ejercer la enfermería en 1912 se dedicó intensamente a promover el movimiento para el control de la natalidad, estableciendo lo que, en 1942, se convertirá en la Federación de Planificación Familiar. Nace Robert Robinson (1886), un químico y profesor universitario inglés galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1947 por su investigación sobre productos vegetales (antocianinas), especialmente los alcaloides. Nace Lavoslav (Leopold) Ružička (1887) fue un químico y profesor universitario galardonado con el Premio Nobel de Química en 1939 por sus trabajos con polimetileno y terpenos. Entre 1934 y 1935 descubrió que la androsterona y testosterona (hormonas masculinas) pueden ser producidas a partir de un esterol neutro, como el colesterol, descubrimiento que solucionó el problema de la producción sintética de hormonas. Nace Delio Amado León (1932). Fue un narrador deportivo venezolano y uno de los editores de la revista Sport Gráfico, precursora del diario Meridiano. Falleció en 1966. En 2007, fue exaltado al Salón de la fama del Béisbol Venezolano. Una de sus frases que lo inmortalizó fue: "La bola se va, se vaaaa... ¡jooooooooooooooooooooooooonrón!" Escuchar narración de Delio Amado León En 1947, nace el poeta venezolano Eli Galindo (f. 2006). Fuera integrante del grupo literario la Pandilla de Lautréamont, redactor en la "Revista Nacional de Cultura", y docente, por más de veinte años, en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue miembro del Fondo Editorial Orlando Araujo de la Federación de Asociaciones de Escritores de Venezuela, desde donde promovió la obra de autores nacionales. Fue autor de "Los viajes del barco fantasma" (1974); "Ruido de las esferas" (1986); "Las estrellas fugaces me ponen ebrio" (poemario, 1971), entre otras obras. Muere August Krogh (1949), fisiólogo danés, premio Nobel de Medicina en 1920 por sus trabajos sobre la fisiología de la respiración y de los vasos capilares. En 1943, nace en Manila (Filipinas) el músico, cantante y compositor español Luis Aute (Luis Eduardo Aute Gutiérrez). También se destacó como pintor y director de cine. En 1949 la ONU acuerda poner bajo su control la ciudad de Jerusalén. Tal decisión era parte del plan de la ONU de dividir el territorio palestino en dos Estados, uno judío y otro árabe-palestino, con un área, que incluía Jerusalén y Belén, bajo "control internacional". La procedencia de la misma radicaba en la Resolución 181 adoptada en 1947 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, que recomendaba la partición de Palestina para, supuestamente "resolver el conflicto entre judíos y árabes", lo que nunca se logró y más bien se ahondó y prolongó hasta la actualidad con un interminable saldo de sangre. En esos momentos Palestina estaba bajo control británico, pero la discrepancia de esta potencia y de los países árabes circundantes a la aceptación del plan tal como estaba concebido fue uno de los desencadenantes de una guerra civil en el territorio del llamado "Mandato de Palestina", seguida de la guerra árabe-israelí de 1948 y los recurrentes enfrentamientos entre que se prolongan hasta hoy, cuando Palestina se encuentra mucho más fragmentada, territorialmente reducida y casi devorada por el Estado de Israel. En 1975 en el Rijksmuseum (de Ámsterdam), enajenado mental acuchilla al famoso cuadro de Rembrandt, "La ronda de noche". Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés entre los más destacados por la historia del Arte. En 1981 muere Lya Imber de Coronil (1981), primera médica pediatra venezolana. Fue Vicepresidenta de UNICEF y primera mujer electa a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La pediatra Lya Imber de Coronil, fue también la primera mujer en obtener el título de medicina en Venezuela. Había nacido en 1914 en Ucrania, de origen judío y en 1930, emigró a Venezuela con sus padres y su hermana, Sofía Ímber, quien también fue una persona que se destacó en Venezuela y fue Directora del Museo de Arte Moderno. Lya Imber fue la única mujer en una promoción de más de 80 hombres en la UCV. Fue fundadora de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y de la Liga Venezolana de Higiene Mental, directora del Hospital de Niños J. M. de los Ríos en los años 50, y miembro del Comité Directivo de la UNICEF entre 1972 y 1974. También fue la primera mujer miembro de la Junta Directiva de un Colegio de Médicos en Venezuela, en 1941. Toda una pionera. Nintendo lanza el popular y muy vendido juego Super Mario Bros (1985). En 1993 en Washington DC (Estados Unidos) se firma la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó, entre los líderes Isaac Rabin (judio-israelita) y Yasir Arafat (palestino). En la Casa Blanca, con Bill Clinton de presidente, israelíes y palestinos firman una paz que nunca llegó a ser tal, ante la continuación permanente del coloniaje israelita sobre Palestina que hoy se ha convertido en un genocidio de exterminio de la población gazatí. En 1994, del 5 al 13 de septiembre, se realizó la Primera Conferencia sobre Población que aprobó el programa demográfico de la ONU para 20 años. Se efectuó en El Cairo (Egipto) bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La CIPD fue la mayor conferencia intergubernamental sobre población y desarrollo jamás celebrada, con 179 gobiernos presentes y unos 11.000 participantes registrados de tales gobiernos, organismos y organizaciones especializadas de la ONU, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Sentó un importantísimo precedente de participación de la sociedad civil. En la conferencia se adoptó un nuevo Programa de Acción como guía para la acción nacional e internacional en el área de población y desarrollo para los siguientes 20 años, enfocado sobre la relación entre población y desarrollo y se centró en la satisfacción de las necesidades de las personas en el marco de los derechos humanos universalmente reconocidos, además de trazar objetivos demográficos.La conferencia reconoció que el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas es fundamental para lograr el desarrollo con dignidad individual y derechos humanos, incluido el derecho a la planificación familiar, como eje del desarrollo. Primera entrega de los Premios Grammy Latinos de la historia (2000). En 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, tras dos décadas de negociaciones. Pero es el 9 de agosto que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración de la ONU está dirigida a la protección de más de 370 millones de personas integrantes de estas comunidades, acosadas por múltiples amenazas ambientales, territoriales, raciales, sociales y políticas en todo el mundo. La Declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. Pese a ello los derechos de estos pueblos siguen violados por gobiernos, hacendados, empresas y colonos criollos de los propios países en los que se encuentran, aunque en algunos de ellos han venido afirmándose como nacionalidades, así como en el uso de sus lenguas y en su cultura y costumbres. Venezuela, como país, ha ratificado ante la ONU el compromiso con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para leer la Declaración puede consultar esta fuente: http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n3_2010_doc1.pdf o UNDRIP_S_web.pdf En 2009 la NASA anuncia el hallazgo de agua en la Luna. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes que detectaron presencia del líquido en varios cráteres del satélite natural de la Tierra. En 2015, la policía y el ejército egipcios matan a 10 personas, turistas mexicanos y egipcios, tras atacar por error sus vehículos, cuando perseguían a yihadistas en el oeste de Egipto. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n277570.html En 2016, el Movimiento de Países No Alineados comienza su Cumbre XVII en el estado Nueva Esparta de la República Bolivariana de Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n296975.html En 2018, EEUU registra cifra récord de 12 mil 800 niños migrantes detenidos. Ver: https://www.aporrea.org/tiburon/n331353.html En 2018, Venezuela extradita al "Lobo Feroz", el violador en serie que estremeció a Colombia por haber violado a 276 menores, siendo capturado y encarcelado en Venezuela. Juan Carlos Sánchez Latorre, alias "Lobo Feroz", era requerido en Colombia donde se le acusaba de abusar sexualmente de 276 menores de edad y por pornografía infantil, en territorio colombiano. Fue capturado en Venezuela en diciembre del 2017, y se encontraba recluido en una cárcel de Caracas. Fue entregado por las autoridades venezolanas a su contraparte colombiana. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n331349.html En 2019, trabajadores petroleros de PDVSA en Oriente y Occidente del país (Venezuela) se movilizan por segundo día consecutivo por salarios y condiciones laborales. Algunas de las movilizaciones fueron impedidas por la policía y la Guardia Nacional. En general los reclamos giraban en torno a la terrible situación laboral que golpeaba (y golpea) a la clase trabajadora venezolana. Los petroleros se exigían la eliminación del "factor de equilibrio 90/30", marco referencial de las tablas salariales impuestas por el gobierno, que impide el cobro de horas extras, sistemas de guardias y bonos nocturnos. Otro reclamo principal fue la derogación del Memorando 2792, la exigencia de un salario igual a la canasta básica y que se les devolviese el seguro de salud (SOCOPROSA). Varios de estos reclamos siguen siendo demandas actuales de la masa laboral petrolera. En esas movilizaciones fue señalado, de manera muy crítica, el papel de sindicalistas progubernamentales o patronales, calificados de "burócratas", y "esquiroles". Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n346773.html En 2021, Venezuela derrotó 1-2 a los locales Lituania en el Mundial de Futsal (Futbol Sala). En un debut histórico, la Vinotinto marcó dos goles para conseguir el primer triunfo en el torneo. Carlos Sanz y Alfredo "Chavela" Vidal anotaron para Venezuela; Justinas Zarguskas marcó el único tanto para el equipo anfitrión. https://www.aporrea.org/deportes/n367729.html En 2023, en Venezuela, después de estar 11 años preso injustamente, el obrero Rodney Álvarez, que obtuvo su libertad gracias a una prolongada campaña de solidaridad de organizaciones sindicales y políticas de la clase trabajadora, denuncia que Ferrominera del Orinoco (del Estado venezolano) todavía no le devolvía el puesto de trabajo del que fue separado por una injusta privación de libertad, bajo una acusación que nunca se le pudo comprobar pese a permanecer tanto tiempo en prisión. Tras un año de su liberación la empresa continuaba sin reincorporarlo a su puesto de trabajo. Desde que obtuvo la libertad plena en el año 2022, Álvarez habia venido solicitando a la compañía el resarcimiento del daño físico y moral ocasionado a él y su familia. Sin embargo, la estatal no le ofrecía ninguna respuesta. Asimismo, informaba Rodney que su caso había pasado a la Inspectoría del Trabajo (en el estado Bolívar); ente que tampoco le ofrecía una resolución de su treclamo. Rodney continúa exigiendo justicia y reparación, incluyendo el pago de sueldos y beneficios perdidos. La Inspectoría del Trabajo alegó que la solicitud fue introducida "fuera de plazo", lo que ha generado aún más frustración y denuncias por parte de Álvarez y otros trabajadores despedidos irregularmente. Así funcionan las cosas en Venezuela para la clase obrera. En 2024, la OMS aprueba vacuna contra el Mpox (viruela del mono). La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la aprobación de la vacuna MVA-BN, desarrollada por Bavarian Nordic A/S, la primera contra la viruela del mono incluida en su lista de precalificación. Es una enfermedad viral causada por el virus Monkeypox (MPXV), que pertenece a la misma familia que el virus de la viruela humana, aunque es menos transmisible y menos letal. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396601.html

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.