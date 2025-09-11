Efemérides 11 de septiembre: Golpe en Chile y muerte de Allende (1973) – Derribo de las Torres Gemelas (N.Y., 2001)

Es 11 de septiembre de 2025. Han transcurrido 254 días del año y faltan 111 días para su terminación. Hoy es jueves.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 11 de septiembre:

Día Panamericano del Maestro. Coincidente con el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento (1888). Fue un político y escritor argentino, primer presidente civil de la República Argentina (1868-1874) y una de las personalidades suramericanas más ilustres del siglo XIX. Tuvo en la enseñanza su principal vocación y en su honor, en 1943, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) reunida en Panamá establecerá el 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro en todo el continente latinoamericano. Sarmiento fue una de las figuras determinantes de la historia de Argentina, nacido en 1811. Se exilió en Chile durante los años del gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 1845 publicó Facundo, un libro fundacional de la literatura argentina, al que siguió Recuerdos de provincia. En 1868 fue presidente. Durante su mandato se realizó el primer censo, culminó la guerra de la Triple Alianza (contra Paraguay) y dio forma a su proyecto de la educación. Tras dejar la presidencia en 1874 ocupó otros cargos e inspiró la Ley de Educación Común, sancionada en 1884. A Sarmiento se le llamó "Padre del Aula".

Día de la festividad religiosa católica de la Virgen de Coromoto, "Patrona de Venezuela" para los católicos. Se celebra cada 11 de septiembre desde 1942, cuando fue proclamada patrona de Venezuela. La leyenda de su primera aparición a los indígenas, durante la colonización española, data del 8 de septiembre de 1651. Las apariciones de vírgenes eran parte de la narrativa colonizadora para controlar a las poblaciones nativas en América.

Día Nacional de Cataluña (La Diada). En Cataluña, España, se celebra la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión Española. Es una jornada de carácter autonómico, marcada por actos institucionales y movilizaciones ciudadanas.

En 1891, se funda en Venezuela la Universidad del Zulia (LUZ).

Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia (1906), en el proceso que conduce a la independencia de la India. Mahatma Gandhi, quien vivió entre1869 y 1948, era un abogado, político y activista indú que fundó el movimiento de la no violencia tanto para la defensa dde derechos como en procura de la independencia de la India. Impulsó la resistencia pacífica, pero con movilización masiva persistente, para que la India dejara de ser una colonia británica, lo que fue conseguido con la independencia en 1947. Los británicos respondían con violencia criminal frente a la resistencia guiada por Gandhi, considerado como el "padre de la nación" en la India; pero la amplitud y fortaleza del movimiento se impuso, en un contexto que favoreció la consecución del objetivo emancipatorio de esta gran y populosa nación de milenarios pueblos y culturas. Gandhi no sólo es una figura simbólica de una forma de lucha, sino también de una forma de vida, austera, meditativa y que recoge las tradiciones identitarias de un pueblo, pero además, esa figura es también un icono de referencia en la búsqueda de la paz a nivel mundial y ha inspirado a muchos otros movimientos en el mundo.

Nace Jacinto Convit (1913), médico y científico venezolano. Desarrolló la vacuna contra la lepra en 1987. Además, aportó valiosos avances al conocimiento de otras enfermedades infecciosas, como la leishmaniasis, logrando también crear una vacuna. También hizo aportes para el conocimiento científico y la cura del cáncer. En 1988 fue postulado al Premio Nobel de Medicina, pero no llegaron a dárselo a este venezolano. Vivió y trabajó hasta más allá de los 100 años (1913-2014) dedicado a la ciencia médica con resultados altamente significativos para el servicio y bienestar social.

En 1524 en el castillo de la Possoniére, cercano a Vendômme (Francia), nace Pierre de Ronsard, escritor y poeta francés del Siglo XVI. Entre otras obras suyas destacarán "Odas" y "Los amores de Casandra", una hermosa colección de sonetos amorosos.

En 1541 en Chile, fuerzas del cacique de Aconcagua, Michimalonco, atacan y destruyen la recién fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura (hoy Santiago de Chile). Inés de Suárez, mujer vinculada con Pedro de Valdivia, conquistador de los dominios indígenas de Chile y que participó en la fundación de Santiago de Chile (1541), ordena degollar a unos caciques presos, para amedrentar a los atacantes, con lo que consigue que muchos de éstos huyan, cuando tenían la victoria asegurada.

En 1766 mediante Real Cédula, el rey de España Carlos III declara la admisión de los aborígenes americanos a las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles.

En 1885, nace en Inglaterra, David Herbert Lawrence, escritor británico, y uno de los más influyentes en lengua inglesa del siglo XX. Fue un escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones y crítica literaria. Su literatura expone una extensa reflexión acerca de los efectos deshumanizadores de la modernidad y la industrialización y abordó cuestiones relacionadas con la salud emocional, la vitalidad, la espontaneidad, la sexualidad humana y el instinto.

En 1903 Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno (apellido materno), filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. Estudió filosofía, sociología, psicología y música. En los ensayos sobre música, Adorno ligaba la forma musical con complejos conceptos filosóficos. Son obras de difícil lectura, muy exigentes en términos intelectuales.

En 1919, Estados Unidos invade Honduras, en medio de una guerra civil, con con la finalidad de asegurar sus intereses económicos neocoloniales bananeros y las infraestructuras allí emplazadas.

En 1917 nace en Filipinas, el que será dictador de ese país, Ferdinand Marcos. En 1965 resultará elegido presidente, pero modificará la Constitución y asumirá poderes dictatoriales. Tras las fraudulentas elecciones de 1986, tendrá que abandonar su país ante la presión popular. El 28 de septiembre de 1989, morirá a los 72 años en su exilio dorado de Hawái.

En 1926 se produce en Roma (Italia) un atentado contra el líder fascista Benito Mussolini en el que resultan heridos 8 transeúntes y del que él sale ileso. Como consecuencia se cierran los periódicos de la oposición, se disuelven los partidos políticos y organizaciones no afines al régimen y se persigue a sus afiliados y dirigentes, se restaura la pena de muerte y se crean Tribunales "especiales" (compuestos por miembros de la milicia fascista) para la "Defensa del Estado".

En 1941 en los Estados Unidos empiezan las excavaciones para la construcción de Pentágono. Se trata de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tiene forma de pentágono y en cuyos 12 pisos ltrabajan más de 35.000 personas, entre militares y civiles. La mayor parte de sus espacios están restringidos al público. La construcción del Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1941, poco antes del ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y fue inaugurado el 15 de enero de 1943. Cuando se produjó el atentado contra las Torres Gemelas en Nuerva York el 11 de septiembre de 2001 también hubo uno simultáneo contra el Pentágono, que afectó a una parte del edificio por el choque de un tercer avión, con muertos y heridos. Sin embargo, hay informaciones contradictorias sobre la ocurrencia y consecuencias de este hecho.

En 1943 la aviación alemana hunde en Venecia, por error, el lujoso trasatlántico italiano "Conte di Savoia", destinado a transporte militar, durante la II Guerra Mundial.

En 1951 la nadadora estadounidense Florence Chadwick se convierte en la primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia en ambas direcciones.

En 1961 abre su primera oficina el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), organización no gubernamental para la conservación del medio ambiente. La establece en Suiza.

En 1966, Franz Beckenbauer apodado El Káiser, es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el más grande en su posición para aquel momento. Su equipo, fue subcampeón del mundo en 1966 y tercero en 1970, alzó la Copa del Mundo como local en 1974. También ganó la Eurocopa de 1972. Obtuvo tres Copas de Europa con el Bayern y dos veces recibió el Balón de Oro. Estuvo con el Cosmos de Nueva York y, tras su retiro, dirigió a la selección alemana: consiguiendo ser subcampeón mundial en México 1986, ganando el trofeo en Italia en 1990.

En 1971 muere en Moscú (URSS) el que fue máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que emprendió un proceso de "depuración" tras los excesos cometidos por Stalin.

En 1973 en Chile, es derribado por un golpe de Estado el gobierno del presidente Salvador Allende, quien muere tras el bombardeo y asalto al Palacio de la Moneda (sede de la presidencia). Allende, fue el primer líder marxista libremente elegido mediante el voto popular para ocupar la presidencia de un país, en el continente americano. El golpe contra él se produjo para truncar una experiencia que había iniciado transformaciones socio-políticas y económicas entre las que se incluían la redistribución de la tierra, beneficios sociales para la clase trabajadora, la nacionalización de grandes grandes empresas estratégicas que estaban en manos extranjeras. Esto fue resistido por la burguesía y sectores de las clases acomodadas y medias. Disgustó a las grandes potencias capitalistas, como los Estados Unidos que alentaron un proceso de saboteo y obstaculización al gobierno socialista. El general Augusto Pinochet (quien fuera nombrado ministro de Defensa, tras presiones que hicieron renunciar al ministro anterior, el general Carlos Prats), encabezó el golpe militar. Se le atribuye a Pinochet haber ordenado el asesinato de Allende, quien resistió hasta el último momento, aunque su muerte fue reportada como suicidio. La represión durante el prolongado gobierno dictatorial generó decenas de miles de asesinatos, desapariciones, torturas y encarcelamientos, además de forzar a miles de activistas de izquierda y dirigentes sociales al exilio. La CIA (Agencia Central de Inteligencia americana) respaldó, guió y financió a la oposición golpista en la conspiración contra Allende y contra su gobierno votado mayoritariamente por el pueblo; lo cual terminó siendo un hecho reconocido por la cúpula gubernamental norteamericana. Ver último discurso de Allende: https://www.aporrea.org/actualidad/n188326.html - Allende y el golpe: sus acciones y 45 frases de un presidente que nunca abandonó www.aporrea.org/internacionales/a315536.html

En 2001 las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.) son derrumbadas con el impacto de dos aviones secuestrados por presuntos terroristas islámicos y el Pentágono también es dañado por un tercer avión. Un cuarto avión se estrella tras amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Se contabilizaron casi 3000 muertos y desaparecidos. Se atribuyeron los hechos al "terrorismo islamista" y a Al Qaeda, cuyo líder máximo Osama bin Laden reivindicó la acción. Tales hechos repercutieron en el desencadenamiento de la guerra de los EE.UU en Afganistán, con el pretexto de liquidar bastiones del terrorismo causante del atentado. También sirvió para que Washington acusará a Saddam Hussein de tener nexos con el terrorismo y de almacenar armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, lo cual será el "justificativo" para la invasión de Irak en 2003, decidida de manera unilateral y sin esperar abrobación de las Naciones Unidas (ONU). Muchas dudas e interrogantes sobre aparentes incongruencias no resueltas han puesto en observación las versiones oficiales sobre estos hechos, habiendo quienes señalan al gobierno norteamericano de entonces de tener algo que ver con tales sucesos. Aunque el presidente Biden llegó a anunciar que se procedería a la desclasificación de documentos confidenciales e informes sobre estos hechos, aún permanece en secreto mucho de lo que se haya podido encontrar sobre la presunta participación de organizaciones o países en lo ocurrido. Todo esto ha servido durante muchos años para argumentar la aplicación de recortes a libertades democráticas, para aplicar medidas represivas en nombre del combate al terrorismo, o para justificar desde el espionaje oficial hasta las guerras que se han derivado.

En 2008, el presidente venezolano Hugo Chávez expulsa al embajador estadounidense en Caracas y ordena regresar a su embajador en Washington, medida que se da acompañada de movilizaciones en la capital venezolana motivadas por planes conspirativos y magnicidas denunciados por el gobierno bolivariano. Ver: https://www.aporrea.org/archivo/11-9-2008 El gobierno de Chávez expulsó al embajador de los Estados Unidos, Patrick Duddy, el 11 de septiembre de 2008 de manera consecutiva con la expulsión del embajador norteamericano por Evo Morales en Bolívia, y en parte como una medida de solidaridad con el presidente boliviano, que había hecho lo mismo la noche anterior, en medio de un levantamiento de la derecha de su país. El presidente Chávez declara: "Ahora mismo estamos en presencia de una nueva ofensiva imperialista" https://www.aporrea.org/actualidad/n120451.html Parecía haber una intentona estadounidense de alcance latinoamericano contra gobiernos que se proclamaban antiimperialistas y a los que los EE.UU eran hostiles. La situación llegó a niveles muy calientes, y debido a ello hasta hubo visita de bombarderos rusos a Venezuela en esos días. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n120433.html

En 2010, muere el dirigente comunista venezolano Guillermo García Ponce (2010), político, periodista y escritor. Fue militante del Partido Comunista de Venezuela y jugó un papel importante en las insurrecciones del Carupanazo y el Porteñazo. Fue miembro de la Junta Patriótica durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Después de abandonar el PCV fundó Vanguardia Unitaria Comunista y Vanguardia Comunista. En la época del puntofijismo fue acusado de rebelión militar y encarcelado en el Cuartel San Carlos, de donde en 1967 protagonizó una histórica fuga junto con Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, a través de un largo túnel. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999. Apoyó al Comandante Hugo Chávez Frías. En septiembre de 2003 fundó el Diario VEA.

En 2011, venezolano Rafael Jaimes Araujo gana oro en los Juegos Mundiales de Bomberos y Policías. Se alza con la medalla de oro en la prueba de revólver seis pulgadas PPC mil 500. Revalidó así el título alcanzado dos años antes en Vancouver, Canadá. A medalla le sumó la de plata en la modalidad de revólver de servicio y bronce en fuego central. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n188367.html

En 2012, se produce el deceso de Bill Moggridge, diseñador británico al que se le atribuye el concepto original de la primera computadora portátil. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n214003.html

En 2020, el excoronel de El Salvador Inocente Montano es condenado a 133 años como responsable de la matanza de cinco jesuitas españoles en 1989. El crimen se produjo en el marco de las luchas sociales y políticas que hubo en El Salvador en la década de los ´80 (s. XX).

En 2021, en Perú: Muere en prisión el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El jefe histórico de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, de 86 años, muere en la prisión de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua desde 1992. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367698.html