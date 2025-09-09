Efemérides 9 de septiembre: Día de la Agricultura - Día para proteger la Educación de Ataques

Es 9 de septiembre de 2025. Han transcurrido 252 días del año y faltan 113 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 9 de septiembre:

Día Mundial de la Agricultura. Se le rinde homenaje a una de las actividades ancestrales que ha servido desde hace muchos milenios para la subsistencia de la humanidad. El surgimientos de la agricultura está asociado al cambio de la vida nómada y el surgimiento de sentamientos humanos más estables, que dieron paso a las primeras civilizaciones. El homenaje de este día es también para todas aquellas personas que se ocupan de las labores agrícolas y dedican su vida a cultivar las tierras para proporcionar comida y recursos a la población. Al mismo tiempo, este día nos lleva a considerar los derechos de los pueblos agricultores y de la agricultura sustentable, ecológica, no contaminada y no degradante para el ambiente, en un mundo amenazado por la deforestación, la desertización y los desequilibrios del cambio climático.

Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Dirigido a divulgar y prevenir los efectos de la exposición prenatal al alcohol, como una de las principales causas prevenibles del déficit cognitivo y que puede dar lugar al trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Este trastorno engloba una gran variedad de efectos físicos, mentales, conductuales y cognitivos que derivan del daño ocasionado por la exposición fetal al alcohol, derivada de la ingesta alcohólica de la embarazada que incide sobre la criatura en gestación, durante la vida intrauterina. Se considera que este cuadro clínico está infradiagnosticado, porque sus síntomas son comunes a otras patologías y es susceptible de solaparse con los síntomas neuropsicológicos causados por el abandono y la falta de apego materno. En el marco de este espectro está el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) SAF (Síndrome Alcohólico Fetal), como su forma más grave, y que se caracteriza por malformaciones faciales, retraso en el crecimiento, daño cerebral y problemas cognitivos. Así que, durante el embarazo, es muy importante evitar el consumo de alcohol.

Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Se hace desde 2020 para concienciar a las nuevas generaciones en favor del uso de los coches "sostenibles" o eléctricos. La iniciativa es de las empresas ABB y Green TV, que más allá de los intereses comerciales, procuran dar a conocer al mundo las ventajas de la movilidad y transporte eléctrico, con mejores consecuencias para la conservación del ambiente, contribuyendo a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que caracteriza a los vehículos propulsados por combustibles derivados del petróleo.

Día Internacional para proteger la Educación de Ataques. Se refiere a los ataques violentos contra escuelas y a las consecuencias de otros factores que puedan afectar la integridad de los niños, niñas y adolescentes que se forman en las aulas. Se celebra a partir del 9 de septiembre del año 2020 gracias un decreto oficial establecido por la ONU. Su principal objetivo es proteger a todos los niños y jóvenes de todo el mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda atentar contra sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro para su formación y capacitación integral. Hoy vemos como Israel ataca impunemente escuelas en Gaza, matando a niños y adolescentes escolares palestinos como parte del genocidio que lleva a cabo contra ese pueblo, con el vergonzoso respaldo de los EEUU y de numerosos gobiernos europeos. Además, en Gaza cientos de miles de niños se han quedado sin escuelas y sin educación por los bombardeos y por los desplazamientos forzosos. Además de matar a los niños, niñas y adolescentes adultos que puedan estar en los recintos escolares, el genocida Estado de Israel deja sin educación a los que logran salvarse en cada ocasión (hasta que les tiran otra bomba). Ni las escuelas de la ONU se salvan del fuego criminal de Israel.También se han producido ataques que han afectado a escuelas en la guerra entre Ucrania y Rusia. En general, las excuelas suelen estar expuestas a "daños colaterales" o directamente intencionales en los conflictos armados y más cuando lo que se busca es el exterminio de todo un pueblo. La humanidad entera debe alzarse contra esto.

En 1664 los buques del rey Carlos II de Inglaterra, obligan a capitular al último gobernador de Nueva Holanda (EE.UU.) y conquistan las colonias de Nueva Ámsterdam, Nueva Jersey y Delaware. El soberano británico cede la isla de Manhattan a su hermano, el duque Jacobo de York, que decide cambiar el nombre de Nueva Ámsterdam por el de Nueva York, la actual ciudad emblemática de los Estados Unidos.

En 1737 en Bolonia, Italia, nace Luigi Galvani, que describirá el llamado "reflejo de Galvani" y descifrará la naturaleza eléctrica del impulso nervioso.

En 1828 en Yásnaya Poliana (Rusia), nace el fecundo escritor ruso Liev Nicoláievich conde de Tolstoi, conocido como León Tolstoi, autor de "Guerra y paz" y "Anna Karenina" entre otras obras en las que describe la vida y las costumbres rusas. Fue un ideólogo de la no violencia activa.

En 1888 se da la toma posesión de la Isla de Pascua por Chile. En nombre de la República de Chile, cuyo presidente era José Manuel Balmaceda Fernández, el Capitán Policarpo Toro, toma la isla ubicada en el Océano Pacífico, quedando incorporada al territorio nacional chileno, con el consentimiento de los propios pascuenses, habitantes de origen polinesio. La operación se cierra mediante el pago de seis mil libras esterlinas a los dueños de la Isla y cinco mil francos más a la misión católica que poseía bienes en ella.

En 1901 muere en Malromé, Francia, Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés que reflejó la vida nocturna del París de finales del siglo XIX. Los cabarets, la prostitución o el circo eran algunos de sus temas más recurrentes. Perteneció a la generación del postimpresionismo. Las obras de Toulouse-Lautrec se caracterizan por su "estilo fotográfico" y capaz de captar el movimiento en sus escenas y sus personajes.

En 1914 se produce un hecho muy determinante para la posterior pérdida de I Guerra Mundial por parte de los alemanes, pese a que ésta se prolongará por cuatro años más: se trata de la retirada a que se ven forzados cuando intentan el cruce del río francés Marne, próximo a París, ante el avance de las tropas defensoras franco-británicas.

En 1932 se inicia la guerra del Chaco, en la que se disputaron ese territorio (el Chaco Boreal) las naciones de Bolivia y Paraguay. Se llevó a cabo entre el 9 de septiembre de 1932 y el 21 de julio de 1935. Las causas de fondo fueron las ambiciones de las multinacionales petroleras y la búsqueda de salidas que aproximasen a Bolivia al mar (a través del río Paraguay). Sería una de las guerras más cruentas libradas en América del Sur durante el siglo XX, que terminada tres años después(1935) dejó unos 100.000 muertos por las armas de fuego, por hambre y por sed. Concluyó con la fijación de límites favorables a Paraguay mediante la firma de un Tratado de Paz en el año 1938 en Buenos Aires, donde se le reconocieron aproximadamente 230.000 kilómetros cuadrados del territorio y, para Bolivia, el acceso al río Paraguay junto con el poblado de Puerto Casado. Dejó daños económicos y penurias posteriores para los dos países latinoamericanos.

En 1944, en Bulgaria, los comunistas, con apoyo del ejército soviético, tumban a la monarquía del rey Simeón. Fue en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Era un gobierno de corte fascista y formaba parte de las fuerzas del Eje (con Alemania). Un grupo de organizaciones antifascistas se habían unido y formado el Frente de la Patria para combatirlo.

Establecimiento de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), que se encontraba bajo ocupación japonesa al finalizar la II Guerra Mundial en 1945. Corea fue dividida en dos partes por el paralelo 38: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tomó el control de la parte Norte, y el ejército de los Estados Unidos de la parte Sur (fuerzas triunfadoras en la II Guerra Mundial), lo que llevó a que en 1948 se establecieran dos gobiernos separados en el Norte y en el Sur, cada uno reclamando su soberanía sobre la totalidad de Corea. Así fue que los norteamericanos auspiciaron la República de Corea en el sur y la ex URSS reconoció otro gobierno en el norte el 9 de septiembre (la República Popular Democrática de Corea).

En 1951, el ejército chino ocupa Lhasa, capital del Tibet, que es anexado a la República Popular China.

En 1976 muere, a los 82 años, Mao Zedong (nacido el 26 de diciembre de 1893), líder histórico de la revolución china, principal fundador de la República Popular China (1949), presidente del Partido Comunista Chino y presidente del país desde 1949 a 1973. Su pensamiento y orientación político-ideológica generó la corriente marxista conocida como el "maoísmo", con gran influencia internacional sobre sectores de izquierda y partidos comunistas en la segunda mitad del siglo XX. Sostuvo la centralidad del movimiento de campesinos pobres para poder hacer lo que para él era la revolución socialista y promovió la guerra de guerrillas (la "guerra popular prolongada") como método predilecto para la toma del poder. Aparte de las críticas de la derecha, la figura de Mao ha sido por mucho tiempo (especialmente luego de su muerte) y todavía lo es en la actualidad, objeto de muchas controversias en el seno de las izquierdas y dentro del propio Partido Comunista Chino. Antes de 1980 su nombre se solía escribir como Mao Tse-tung.

En 1978 la URSS lanza la sonda espacial Venera 11 con destino al planeta Venus. Descendió llevando instrumentos diseñados para el estudio detallado de la composición química de la atmósfera. Transmitió información 95 minutos después de aterrizar. Varios instrumentos fallaron y no pudieron seguir la transmisión de datos.

En 2002, la entonces diputada Iris Valera responsabiliza a la Coordinadora Democrática (oposición antichavista) por una granada detonada, el 8 de septiembre de ese año, en la madrugada, enfrente de la residencia de sus padres. Varela, de la bancada bolivariana en la Asamblea Nacional, declara: "Yo le atribuyo el atentado a la Coordinadora Democrática y a ese brazo armado que ellos tienen denominado "Autodefensa Unida Venezuela". Luego de la detonación, en los alrededores de la casa de los Varela fueron conseguidos unos panfletos firmados por un supuesto grupo partamilitar. Pocos meses antes, en abril de 2002 se había producido el fallido golpe de estado que por pocos día mantuvo a Hugo Chávez fuera del poder. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n370.html Ese día Transportistas bloquearon vías cercanas a puente Llaguno en protesta por el atentado en su contra. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n373.html

En 2002, denuncian "sicariato dirigido por alcalde Alfredo Peña y la Policía Metropolitana (PM)", por el que le dieron una "tunda" al presidente de sindicato bolivariano de motorizados. Este hecho fue en el contexto de los coletazos del golpe de Estado de abril contra el presidente Chávez. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n376.html

En 2002, el saudita Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, asume la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas (World Trade Center) de Nueva York, que causaron la muerte de casi tres mil personas. Lo hace en un video difundido por la cadena de televisión árabe Al Jazeera.

En 2019, EEUU impulsa una macro-investigación contra la empresa global de Internet, Google, por presunto monopolio. La investigación contra Google tuvo luego varios desarrollos importantes. En agosto de 2024, Google sufrió una derrota judicial histórica cuando un juez determinó que la empresa había ejercido un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas en línea. Este fallo fue parte de una serie de acciones legales impulsadas por la administración de Joe Biden contra las prácticas monopólícas de ciertas grandes empresas tecnológicas. Actualmente, Google enfrenta un segundo juicio por monopolio en el mercado de la publicidad digital. Los fiscales acusan a Google de controlar la oferta, la demanda y el mercado de intercambio de publicidad digital, lo que consideran un "triple monopolio". Este juicio podría cambiar las reglas del juego en el mercado de la publicidad digital.

En 2019, en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (ONU) la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presenta actualización oral sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n346579.html

En 2020, se anuncia que el esgrimista venezolano Rubén Limardo Gascón es exaltado al Salón de la Fama de la Esgrima Mundial, a través de votación del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima, siendo aún atleta activo.

En 2020, trabajadores petroleros se movilizan en el oriente de Venezuela (Puerto La Cruz) en exigencia de la libertad de compañeros trabajadores y sindicalistas presos. Trabajadores petroleros salieron a expresar su condena a que en indultos presidenciales que liberaron a 110 presos políticos, no fuesen incluidos los trabajadores Bartolo Guerra, Marcos Sabariego, Gil Mujica, entre otros. Y quién así lo expresó en ese momento, fue Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) hoy igualmente preso, tras ser también detenido en fechas posteriores por la División de Contra Inteligencia Militar a consecuencia de protestas laborales promovidas (durante el gobierno de Nicolás Maduro). En esa oportunidad señalaron que en el manejo de los indultos y de la prisión de trabajadores también se manifestaba un sesgo de clase. www.aporrea.org/trabajadores/n358674.html

En 2020, en Comunicado Oficial, el gobierno de Venezuela celebra la firma del Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba -firmado en México entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición el 6 de septiembre- que avala los esfuerzos del país para que se reconozca la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966 respecto a la reclamación sobre este territorio en la controversia con Guyana. Dicho documento fue suscrito por el Gobierno y la oposición en la mesa de diálogo y negociación que se desarrolló entre el 3 y el 6 de septiembre en México, con la mediación de Noruega. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n367638.html

En 2021, en Nicaragua: Ordenan detención del escritor y ex-vicepresidente Sergio Ramírez por "incitar al odio". La Fiscalía lo acusó y pidió detener al escritor nicaragüense, excolaborador del presidente Daniel Ortega, por actos que, según esta institución, «incitan al odio» y por «conspirar» contra la soberanía, en el contexto de juicios abiertos a opositores y a dos meses de las elecciones generales. Además lo acusa de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado bienes y activos. Este es uno de los varios casos de ex dirigentes sandinistas y figuras que participaron de anteriores gobiernos en épocas iniciales de la revolución sandinista en Nicaragua, que venían siendo enjuiciados y encarcelados por sus críticas hacia el gobierno de Ortega-Murillo, al que señalan de antidemocrático y represivo, de incurrir en corrupción, de aplicar políticas neoliberales y de traicionar los principios de la revolución nicaragüense de los años 70-80 del s. XX. Esto de la "instigación al odio" como acusación para políticos opositores, incluso de izquierda y para activistas sociales, sindicales y de Derechos Humanos, también suena muy familiar en Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367640.html

En 2021, el expresidente de Bolivia Evo Morales, denuncia el proyecto para tierras indígenas impulsado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como una "herramienta para el genocidio". Declara que "el intento de arrebatar o usurpar territorios constitucionalmente reconocidos a los pueblos indígenas del Brasil consumaría una estrategia neolatifundista y ecocida intolerable en pleno silgo XXI" y condena este "proyecto político que podría derivar en un genocidio de dimensiones insospechadas para el mundo entero", escribió el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367636.html

En 2021, era detenido en Madrid, Hugo Carvajal, "Pollo Carvajal", exgeneral venezolano, fugado y reclamado por EEUU para ser juzgado por supuesto narcotráfico, blanqueo de divisas y colaboración con las FARC. Había sido Director de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM): Ocupó este cargo en dos periodos, de julio de 2004 a diciembre de 2011 (en tiempos de Chávez) y de abril de 2013 a enero de 2014 (conel gobierno de Maduro). También fue Cónsul General de Venezuela en Aruba, nombrado en enero de 2014. Se desempeñó como Diputado del PSUV a la Asamblea Nacional (desde el 5 de enero de 2016 hasta marzo de 2019). En julio de 2023, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos.

En 2023, con la etiqueta #LiberenALxsTrabajadorxsPresxs y la consigna ¡Basta de represión! se ponía en la calle un conjunto de organizaciones de la izquierda socialista opuesta al gobierno de Nicolás Maduro, llevando adelante una campaña "contra la criminalización a quienes luchan" y por "libertad para las y los presos de la clase trabajadora". Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n386069.html

En 2024, (VIDEO) venezolanos celebran que Venezuela noqueó a Sudáfrica y doblegó a Corea del Sur en Copa Mundial de Beisbol U23. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n396475.html (información de resultados del 8 de septiembre publicada en Aporrea el día 9).