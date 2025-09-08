Efemérides 8 de septiembre: Creada Capitanía General de Venezuela (1777) - Día Internacional del Periodista, la Alfabetización, la Fisioterapia

Es 8 de septiembre de 2025. Han transcurrido 251 días del año y faltan 114 días para su terminación. Hoy es lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, de septiembre:

Día Internacional de la Alfabetización: Cada 8 de septiembre, desde el año 1965, se celebra a nivel mundial el "Día Internacional de la Alfabetización". Este día tiene como objetivo aumentar la tasa de alfabetización mundial, en las habilidades de lectura, escritura y alfabetización digital. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) este día tiene como objetivo "recordar que un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo en donde la población sabe leer y escribir, sino uno en el que el potencial humano ha sido liberado y puesto al servicio del progreso". En Venezuela una muy exitosa campaña de alfabetización se llevó a cabo durante los primeros años de gobierno de Hugo Chávez con el método cubano "Yo sí puedo". Venezuela fue entonces declarada "territorio libre de analfabetismo", pero vienen nuevas generaciones y si no se sostiene el nivel educativo y la asistencia debida a la población los logros alcanzados pueden verse en peligro, por lo que la escolarización y la alfabetización deben permanentes y ahora debe agregarse, por supuesto, la llamada alfgabetización digital y la Inteligencia Artificial, por ser casi imprescindible el manejo de recursos informáticos en la sociedad actual. Día Internacional del Periodista (aunque en Venezuela el Día Nacional del Periodista se celebra el 27 de junio desde 1965). Establecido en 1958, durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP). Se eligió la fecha del 8 de septiembre por la muerte de Julius Fucik, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha es para resaltar la profesión del periodismo en su labor de buscar e informar la verdad y en ejercicio y defensa de la libertad de expresión. Los y las periodistas siguen siendo objeto de amenazas y ataques, de encarcelamientos, secuestros y desapariciones o asesinatos en el ejercicio de su profesión, por sus investigaciones, reportes y denuncias que a menudo afectan a gobiernos, intereses económicos o grupos violentos y delictivos. Esto es especialmente notable en varios países de América Latina, donde ejercer el periodismo es un verdadero riesgo. En Venezuela el ejercicio profesional del periodismo tampoco escapa a las presiones y limitaciones gubernamentales, aunque también ha habido abusos de los dueños de los grandes medios de comunicación; sin embargo hay una tendencia creciente a la censura y autocensura, así como a la criminalización de la labor periodística que mantenga discrepancias informativas o de opinión con los contenidos oficiales. En Venezuela continúan las denuncias sobre detenciones, causas judiciales y encarcelamientos de periodistas, lo que es otra señal de deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y disfrute de las libertades democráticas. Día Mundial de la Fibrosis Quística: Desde el año 2013 la Asociación Internacional de Fibrosis Quística (CFW), conmemora el "Día Mundial de la Fibrosis Quística". Tiene el objetivo de generar conciencia sobre esta enfermedad crónica y hereditaria, que por lo general produce la degeneración del sistema digestivo y del respiratorio. Día Mundial de la Fisioterapia: En conmemoración de la fundación de la Confederación Mundial de Fisioterapia, el 8 de septiembre de 1951 y en homenaje a las y los fisioterapéutas. Día del Cooperante (España). En España, se celebra desde 2006 para homenajear a quienes trabajan en cooperación internacional, ayudando a comunidades vulnerables en todo el mundo. En 1529, Ambrosio Alfinger, militar, conquistador en América, explora territorios y funda poblados en lo que sería Venezuela (Coro y Maracaibo) y Colombia. Nacido en Alemania, viajó a América y se radicó en la isla de La Española en 1526, como representante comercial de los Welser, y por la firma del acuerdo en 1528 entre su hermano Enrique Alfinger con Carlos I para poblar algunas regiones de lo que sería Tierra Firme, pasó a Sudamérica, y se instaló en Santa Ana de Coro, única posesión española en más de 2000 km de costa venezolana. Tras conocer los rumores sobre El Dorado y sus fabulosas riquezas, partió en su búsqueda, acompañado de 200 alemanes y españoles, así como de cerca de mil esclavos. Su recorrido lo llevó a fundar el 8 de septiembre de 1529 la villa de Maracaibo (aunque algunos historiadores cuestionan que Alfinger haya sido el fundador de la ciudad y afirman que sólo fue un campamento pasajero). Luego prosiguió con la exploración del lago (que habría de llamarse "Lago de Maracaibo") y se internó en regiones de lo que hoy es Colombia. En 1569 en la Venezuela colonial, fue fundada la ciudad (colonial) de Carora, por primera vez, según una de las versiones. Correspondería la acción a Juan de Trejo, en nombre del Virreinato de Nueva España. Pero, allí se habían establecido anteriormente los indígenas, como verdadedos fundadores de su propio hábitat. Existen también diferentes hipótesis sobre el origen del nombre, atribuido a la denominación de los aborígenes de esas tierras, a un árbol que crecía en la región, al nombre dado al insecto conocido hoy en Venezuela como chicharra, entre otras. En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, como entidad territorial perteneciente al Imperio español, dando forma geopolítica, por primera vez, a lo que posteriormente sería Venezuela o la actual República Bolivariana de Venezuela, como nación independiente de América del Sur, liberada de España bajo el liderazgo de Simón Bolívar (aunque el territorio en aquel entonces era considerablemente más amplio que hoy en día). Una Capitania General era una de las denominaciones más altas que se daba a las jurisdicciones de los dominios españoles, encabezada por la figura de un Capitán General, después de lo que era un Virreinato y la función de virrey. En 1841, en Nelahozeves (actual República Checa) nace Antonín Dvorák, compositor posromántico, considerado representante del nacionalismo musical checo. Su obra más célebre es la "Sinfonía del Nuevo Mundo". En 1847, se produce la Batalla del Molino del Rey, en las inmediaciones de la Ciudad de México, que fue parte de los enfrentamientos ocurridos entre el ejército de los EE.UU y el mexicano, con el propósito estadounidense de lograr la toma de este punto defensivo, en el transcurso de la intervención estadounidense en México, que a la postre terminó con el arrebato de muy extensas regiones. La acción del Molino del Rey fue considerada como una "victoria pírrica" pues las tropas norteamericanas, no consiguieron encontrar el presunto material de guerra cuya captura pretendía justificar la acción, para avanzar sobre la Ciudad de México, y luego de haber realizado varios intentos fallidos, el saldo fue la pérdida de centenares de hombres y de destacados oficiales. Las fuerzas patriotas mexicanas tuvieron también pérdidas muy importantes. En 1888, se crea el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas u Observatorio Cajigal, primer instituto destinado a tales observaciones en Venezuela. En 1888, se hace al mar el primer submarino en funciones del mundo, en la ciudad andaluza de Cádiz, al sur España. Artefacto ideado por Isaac Peral, científico, marino y militar español, teniente de navío de la Armada, inventor del primer submarino torpedero. En 1900: La ciudad de Galveston (Texas) es destruida por un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson (Gran Huracán de Galveston). Mueren entre 6000 y 12000 personas. En 1920, el Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba el programa de Mahatma Gandhi de la lucha no violenta contra Inglaterra, potencia colonial que la dominaba. En 1949 muere Richard Strauss, principal compositor clásico alemán de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Compuso sus poemas sinfónicos hacia 1890: Don Juan, Muerte y Transfiguración, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, Así habló Zaratustra, Don Quijote y Vida de héroe; las óperas Salomé, Electra, El caballero de la rosa, Ariadna en Naxos y La mujer sin sombra. En los años 30 quedó ligado al nazismo, aunque ello no desmerita su genio musical. Su obra final, de 1948, es Cuatro últimas canciones, para soprano y orquesta. En 1949, nace en Caracas el filósofo, escritor y poeta Armando Rojas Guardia (f. 2020), reconocido poeta, y ensayista venezolano. Desempeñó una amplia labor cultural literaria y docente. Se le rindió homenaje nacional a su obra poética y ensayística en el Festival de Poesía de Maracaibo, en su tercera edición. En 1957, nace el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner. Escuchar a Montaner. En 1985, el doctor John Franklin Enders, premio Nobel de Fisiología y Medicina 1954 por sus investigaciones sobre la vacuna contra la poliomielitis, falleció en Estados Unidos, a los 88 años. Sus descubrimientos, realizados con un equipo de colegas, permitió emprender campañas de vacunación contra la parálisis infantil (con el método Salk). En 2001 en Durban (Sudáfrica) culmina la Conferencia Mundial en Contra del Racismo, también conocida como Durban I, bajo auspicios de la ONU. Duró del 31 agosto al 8 de septiembre de 2001. Sudáfrica representa en ese momento la lucha contra el sistema institucionalizado del aparheid y a favor de la igualdad y la justicia en democracia, con respeto por los derechos humanos. Su objetivo fue el de continuar combatiendo el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas de intolerancia relacionadas con la diversidad racial. En 2003 en los Estados Unidos, la RIAA (abreviatura de la Recording Industry Association of América) que es la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, demanda a una niña de 12 años "por haber compartido música ilegalmente". A la madre de la niña estadounidense se le impuso indemnizar con 2.000 dólares a la RIAA, "por intercambio ilegal de música mediante el servicio Kazaa". Tal penalización, en favor de los intereses comerciales, por la acción de una niña de bajar música de Internet, fue y es indudablemente motivo de polémica. En 2003: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, agradece el apoyo de Cuba a la campaña de alfabetización en su país, que contribuyó a alfabetizar a un millón de venezolanos en corto tiempo, mediante la Misión Robinson. En 2004, la sonda espacial Génesis de la NASA se estrella en Estados Unidos, al fallar la apertura del paracaídas. Estaba dedicada a investigar el viento solar. Desde el año 2006 el Gobierno de España, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebra el Día del Cooperante, una efeméride que busca homenajear a todos aquellos hombres y mujeres que deciden ir a trabajar por los menos favorecidos en el mundo. En 2015, el futbolista venezolano Juan Arango anuncia su retiro de la vinotinto. El centrocampista se despidió de la selección de Venezuela, de la que era el máximo goleador y en la que jugó cuatro eliminatorias del Mundial y seis ediciones de la Copa América. En 2019, muere en Madrid, a los 72 años, el cantante y compositor español Camilo Sesto (Camilo Blanes Cortés), representativo de la balada romántica y la música pop de España, con gran proyección internacional, especialmente en países de América Latina. Vendió decenas de millones de discos. Escuchar canciones del Camilo Sesto. En 2021, la Suprema Corte de México declara inconstitucional castigar el aborto, en una votación unánime considerada histórica por abrir la puerta a que mujeres de este país pudiesen acceder a tal procedimiento. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367617.html En 2022, la reina Isabel II de Inglaterra fallece, a los 96 años de edad, después de 7 décadas en el trono. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n376485.html Es proclamado su hijo como el rey sucesor, Carlos III, del Reino Unido y de 14 países de la Mancomunidad de Naciones. En 2023, representantes de la Federación de Jubilados y Pensionados (de Venezuela), informa haber consignado ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un documento para solicitar medidas de protección al sector jubilado venezolano. La solicitud fue recibida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ante la cual los directivos de la federación manifestaron: «Consignamos este documento para solicitar ayuda humanitaria... para los 5 millones 380 mil pensionados del Seguro Social; donde también hay jubilados de la administración pública", porque "estamos sin esperanza de vida, alimentación o medicinas". En 2024, la OMS reportaba más de 20.000 fallecidos desde el inicio del conflicto en Sudán. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396456.html En 2024, el candidato presidencial que la oposición consideraba ganador de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia abandona Venezuela tras recibir asilo político en España. Ver: www.aporrea.org/oposicion/n396438.html

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.