08-09-22.-A las 18:30, hora local, el palacio de Buckingham ha comunicado: "La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte se quedarán en el palacio esta noche y volverán a Londres mañana". Según la tradición se realizará un funeral de Estado.Desde este momento, Carlos, el hijo mayor de la fallecida monarca es ya rey del Reino Unido oficalmente.Isabel II de Inglaterra falleció a los 96 años de edad, después de 7 décadas en el trono. Los hijos de la reina, incluido el heredero, Carlos de Gales, y sus nietos Guillermo, duque de Cambridge, y Harry, duque de Sussex, se encuentran en el castillo de Balmoral."London Bridge is down". Es la frase en clave que se debe indicar a Liz Truss por llamada telefónica al fallecer la reina, para que pueda dar lugar a la operación especial que Buckingham tiene preparada.Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años tras 7 décadas en el tronoLa monarca británica llevaba varios meses con un estado de salud muy delicado, lo que le obligó a reducir drásticamente sus actos públicos.El funeral de la reina Isabel II de Inglaterra será un funeral de EstadoSiguiendo los protocolos de la Casa Real, el funeral de la reina será, según la tradición, un funeral de Estado, un raro honor reservado principalmente para el monarca. El único soberano que no recibió dicho funeral en los últimos dos siglos fue Eduardo VIII, tío de Isabel II, que abdicó.De manera excepcional, según informa The Guardian, se han celebrado funerales de estado para figuras distinguidas como Sir Isaac Newton, Lord Nelson, el duque de Wellington y el primer ministro en tiempos de guerra Sir Winston Churchill. Los funerales de Estado son financiados con dinero público.El hijo de la reina Isabel II, Carlos, es ahora automáticamente rey del Reino UnidoEl reinado de 70 años de la reina Isabel II de Inglaterra ha terminado y su hijo mayor, Carlos, es ahora automáticamente rey del Reino Unido.Una era que comenzó en 1952, conocida por algunos como la nueva era isabelina, ha terminado. La mayoría de las personas que viven en el Reino Unido y en la Commonwealth no habrán conocido un momento sin ella como monarca, según recogen los medios locales.La Casa Real británica ha comunicado a las 18:30 hora local que la reina Isabel II de Inglaterra ha fallecido "en paz" a los 96 añosLa reina Isabel II de Inglaterra ha fallecido este jueves, 8 de septiembre, a los 96 años en el palacio de Balmoral. Así lo ha comunicado el palacio de Buckingham esta tarde a las 18:30, hora local, en un comunicado vía Twitter."La reina ha muerto en paz en Balmoran esta tarde. El rey y la reina consort se quedarán en el palacio esta noche y volverán a Londres mañana", señala el comunicado.*Con informacion de Agencias