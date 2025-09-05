Efemérides del 5 de septiembre: Día de la Mujer Indígena – Nicaragua repele a filibusteros estadounidenses (1856)

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 5 de septiembre:

Finaliza la Semana del Aprendizaje Digital . En 2025 está centrada en la Inteligencia Artificial. Se inició el 2 de septiembre y concluye el 5 de septiembre. Consiste en un programa de actividades dispuestas por la UNESCO como contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos. Entre sus objetivos: 1) divulgar el aporte de las tecnologías móviles a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje; 2) reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías; 3) fomentar la lectura y la alfabetización digital. Se estima que más del 85 % de los habitantes del mundo tienen algún acceso a móviles inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles que incrementan las oportunidades de conectarse con programas y materiales educativos, y de beneficiarse del M-Learning o aprendizaje móvil, incluso en zonas pobremente provistas de recursos del sistema educativo formal. Esta modalidad de aprendizaje móvil (o mediante el úso de móviles y de señal inalámbrica) se basa en la disponibilidad de aplicaciones o apps y el aprovechamiento de imágenes y gráficos, audios y videos, recursos similares a los juegos, etc. En 2025 el lema de de la Semana del Aprendizaje Digital es: "La IA y el futuro de la educación: Disrupciones, dilemas y direcciones" , un espacio de reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando los sistemas educativos en todo el mundo.

Día Internacional de la Beneficencia, en reconocimiento del papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano, así como el papel de las organizaciones de beneficencia y el de los particulares que la practican. Fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, cuyos honores son rendidos en este día. La beneficencia puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia o mitigar el impacto de la pobreza extrema y las consecuencias derivadas de desastres o tragedias de alcance colectivo y masivo. Con sus aportes también puede ayudar a promover el diálogo y el entendimiento, la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio, la preservación del medio natural, sensibilizar sobre la situación y los derechos de los marginados y desfavorecidos, además de contribuir a tender manos solidarias en situaciones bélicas y de conflicto que pueden generar desplazamientos humanos u otras implicaciones que requieran socorro social y material. Sin embargo, la beneficiencia no resuelve los problemas de los pueblos ni las crisis que la hacen necesaria como paliativo o como medida de emergencia, ya que sólo la organización consciente y la lucha por los cambios sociales, culturales y políticos capaces de empoderar a los pueblos puede permitir las transformaciones de fondo que aseguren mejores condiciones de existencia frente a las desigualdades propias de las sociedades de clases, coloniales y semicoloniales.

Día Internacional de la Mujer Indígena. Se conmemora para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y para visibilizar sus luchas. Se recuerda la vida de Bartolina Sisa, luchadora por restablecer los derechos de los pueblos Aymara y Quechua en América del Sur. La celebración que nació durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tiahuanaco, Bolivia, en 1983. Bartolina nació alrededor del año 1750 en la comunidad indígena de Q’ara Qhatu (Caracoto), un pueblo en Charcas, Virreinato del Perú colonial. Fue asesinada el 5 de septiembre de 1782, a los 30 años de edad, cuando se convirtió en una heroína indígena Aymara, que lideró revueltas contra el dominio español en ese territorio que hoy es parte de la actual Bolivia. Es en honor a esta figura y en la fecha de su muerte, que se conmemora y celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, cada 5 de septiembre, desde 1983.

Día Mundial del Hermano. Se celebra en varios países en homenaje a quienes después de los padres son nuestros familiares más cercanos, con los que convivimos y crecemos juntos.

Día Mundial del Periodista Turístico. Reconoce a quienes informan sobre destinos, culturas y experiencias de viaje, promoviendo el turismo responsable.

Día Mundial contra el Mieloma Múltiple. Es un cáncer que afecta a células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea y son un componente del sistema inmunitario.

Día del Maestro en la India: se conmemora el cinco de septiembre de cada año, en honor al cumpleaños del segundo presidente de ese país Sarvepalli Radhakrishnan quien se preocupó mucho por el sistema educativo de su nación. Fue un filósofo, catedrático y político. Murió en 1975.

En 1646 el obispo de Puebla (México), don Juan de Palafox funda la Biblioteca Palafoxiana, primera biblioteca pública de América. Dona su biblioteca personal de cinco mil volúmenes al Seminario de San Juan, con instrucciones de que además del clero pudiese ser consultada por quienes quisieran estudiar y que permaneciese abierta al público, lo cual le dio el carácter de biblioteca pública.

En 1735 muere Johann Christian Bach. Compositor alemán. Conocido como el «Bach de Londres», fue el menor de los hijos de Johann Sebastian Bach. Compuso ópera. Fue maestro de música de la reina de Inglaterra y compositor del King's Theatre. Entre 1765-1781, compuso cerca de noventa sinfonías y oberturas, numerosos conciertos, sonatas y composiciones de cámara, siendo predecesor del estilo clásico.

En 1774 Filadelfia (Estados Unidos), se reúne el Primer Congreso Continental de las colonias británicas en América. En él se aprueba una Declaración de Derechos y Agravios dirigida al pueblo de Gran Bretaña y de las colonias y se nombra Peyton Randolph como el primer presidente del Congreso.

Muere Bartolina Sisa (1782), heroína indígena aymara. Luchó contra los conquistadores españoles, frente al maltrato y el despojo a la mujer indígena. Dejó huella en las comunidades indígenas por su acción y ejemplo. Fue ejecutada por ahorcamiento, bajo acusación de ser culpable de sublevación contra el Rey. La ejecución se produjo de manera pública en la plaza mayor de la ciudad de la Paz, Plaza Murillo (en lo que entoces era el Alto Perú y hoy Bolivia). Su figura es un gran referente indígena, junto a la de Tupak Katari, sobre todo entre los pueblos indígenas de los países andinos, de lo que fue en el pasado colonial el Virreinato español del Perú (y Alto Perú). Bartolina Sisa fue asesinada brutalmente el 5 de septiembre de 1782, al ser sacada del cuartel de la Plaza Mayor de La Paz, atada a la cola de un caballo con una soga al cuello, arrastrada, ahorcada y descuartizada. Su cabeza y manos fueron clavadas en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijaron para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas. Después de días, su cabeza fue conducida a los pueblos de Ayo Ayo y Sapaaqui, de su domicilio y origen, en la provincia de Sicasica, con la orden de que se quemase al pasar un tiempo y se arrojasen sus cenizas al aire. Por el aire se dispersó su ejemplo de lucha y sacrificio.

En Venezuela, se dió la Batalla de Soledad (1811) donde los patriotas fueron vencidos por los realistas, pero lograron impedir que éstos se abastecieran en el poblado.

En Venezuela, tuvo lugar la Batalla de Santa Cruz del Orinoco (1811), que la primera campaña militar ejercida por el ejército republicano en la provincia de Guayana al sur de Venezuela. Luego de que se proclamara la I República, la provincia de Guayana permaneció bajo el poder realista, por lo que la Junta Suprema de Caracas, organizó un ejército en colaboración con las demás provincias de la naciente República con el objetivo de tomar el control de la región por tierra y por vía fluvial a través del río Orinoco.

En 1839, la Primera Guerra del Opio o la primera guerra anglo-china fue un conflicto armado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la China entre 1839 y 1842, en el que se disputaban el comercio del opio en la China continental y fuera de ella. Reino Unido buscaba la apertura del tráfico de opio, mientras que el gobierno imperial de la China intentaba prohibirlo. Con fines comerciales y de dominación, se practicaba la venta de drogas y adictivos a la población. Para 1839, el opio surtido por Estados Unidos, Reino Unido y Francia tenía entre sus consumidores a campesinos aislados y a obreros que gastaban buena parte de sus ingresos en esa adicción. El emperador chino prohibió el opio y expulsó a los comerciantes británicos, que se quejaron ante el gobierno británico, el cual decidió atacar a China con su flota para obligar al país a comprar el opio cultivado en la India británica.

En 1856 en Nicaragua, efectivos militares nicaragüenses repelen un ataque de filibusteros estadounidenses comandados por el aventurero William Walker, que pretendiá capturar territorio del país y unos días después volverían a presentar batalla. Los filibusteros eran piratas y mercenarios que actuaban en el mar Caribe y las Antillas, y algunos buscaban capturar territorios para concedérselos a los Estados Unidos. El 5 de septiembre de 1856 tuvo una significación importante en el contexto de la Campaña Nacional contra el filibustero William Walker. Ese día, efectivos militares nicaragüenses repelieron un ataque de los filibusteros estadounidenses, quienes intentaban capturar territorio nicaragüense como parte de su proyecto expansionista. Aunque esta fecha no es tan destacada como la Batalla de Rivas (11 de abril de 1856) o la rendición final de Walker (1 de mayo de 1857), el 5 de septiembre representa uno de los momentos clave en la resistencia local contra las fuerzas invasoras. Fue parte de una serie de enfrentamientos que demostraron la determinación del pueblo nicaragüense por defender su soberanía frente a los intentos de dominación extranjera.

En 1857 en la ciudad de París, muere Augusto Comte, filósofo creador el positivismo. Promovió un área de la ciencia que se especializase en el estudio de la sociedad: La Sociología.

El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte (1877).

En 1866, en México, en resistencia a lo que fue la Segunda Invasión Francesa, las fuerzas mexicanas republicanas comandadas por Porfirio Díaz, derrotan al ejército francés en la batalla de Juchitán.

En 1887 en Estados Unidos, muere asesinado con bayonetas el jefe indio sioux "Caballo Loco", vencedor del general Custer en Little Big Horn. El asesinato ocurrió cuando soldados trataban de encarcelarlo. Fue un jefe de los indios Sioux, que se resistió a la invasión de su hábitat en las llanuras de América del Norte por los blancos norteamericanos de ascendencia europea.

En 1905 en Estados Unidos se firma el "Tratado de Portsmouth" que pone fin a la guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, con la derrota de Moscú. Mediante el tratado se le concede a Japón la mitad sur de la isla de Sajalín y se le arrienda la península de Liaodong, así como el sistema de ferrocarriles ruso en el sur de Manchuria, ampliando por entonces el área de influencia japonesa en Asia continental.

En 1908, en Nicaragua, se crean la Bandera y el Escudo nacionales que siguen simbolizando al país en la actualidad. El decreto correspondió al gobierno del general José Santos Zelaya en 1908 pero no se oficializó hasta 1971. Está basada en la que perteneció a las Provincias Unidas del Centro de América, integrada por varios de los actuales países centroamericanos.

En 1914, en el marco de la I Guerra Mundial, da comienzo la Batalla de Marne (Francia, nordeste de París) cuando los franceses atacan a fuerzas alemanas que habían invadido a Bélgica y avanzaban sobre el oeste francés, esperando conseguir una rápida victoria antes de que los rusos ganasen terreno sobre el este de Europa. Al cruzar los alemanes el río Marne, el gobierno francés es evacuado, pero su ejército comenjzó a atacar un flanco de las tropas invasoras, y a partir de ahí desplegó un contraataque total, en un enfrentamiento muy cruento. Cuatro días más tarde los alemanes se replegarán. En el campo de batalla quedarán más de medio millón de muertos y de heridos.

La estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste, siendo la primera mujer en lograrlo (1936).

En 1946 nace Freddie Mercury, cantante estrella, compositor, pianista y guitarrista británico de origen parsi e indio, el vocalista principal de la afamada y mundialmente exitosa banda de rock Queen . La banda destacó en los años 70 y los 80 (s. XX), convirtiéndose en una de las legendarias, como The Beatles y los Rolling Stones. Protagonizaron entusiastas y masivos conciertos con un rock muy evolucionado, combinatorio de diversas tendencias musicales. Nació en Stone Town, Tanzania (África), que fue colonia británica hasta 1961. Freddie Mercury, tuvo papel central. Escuchar más de F.M. y el grupo Queen.

En 1957 en Cienfuegos (Cuba), unos 200 marinos y numerosos civiles simpatizantes con el Movimiento 26 de Julio se sublevan contra la dictadura de Fulgencio Batista.

En 1960, en Senegal el poeta Léopold Sédar Senghor es elegido presidente del país. Además de político, es una figura intelectual y autor de abundantes libros de poesía y ensayos, que destaca en los temas de la "negritud". Fue también catedrático de Gramática y miembro de la Academia francesa.

En 1961 en lo que fuera Yugoslavia, representantes de 24 naciones se reúnen en Belgrado (actual Serbia) en la primera Conferencia de Países No Alineados. Líderes de países que habían logrado salir del colonialismo y ensayaban un desarrollo independiente, se encontraron para analizar y llegar a acuerdos en torno a problemas propios de estas naciones y del mundiales en aquel momento. El Movimiento de Países No Alineados (NOAL o MPNA) se agrupó durante la llamada Guerra Fría, en la segunda mitad del Siglo XX, cuya finalidad era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias en conflicto: la Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos (EE.UU). Tras la disolución de la URSS, se enfocó hacia los intereses del Tercer Mundo, frente a las grandes potencias, en defensa de la independencia de los países, del principio de no intervención y la mútua solidaridad frente al avasallamiento de los países más ricos y poderosos.

En 1972, se produce masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich. El grupo Septiembre Negro ingresa a la Villa Olímpica, secuestra a once atletas israelíes y reclama la liberación de presos palestinos. Los Juegos fueron interrumpidos, pero no se suspenden. En intento de rescate, resultan muertos todos los rehenes, además de un oficial de policía y cinco integrantes de Septiembre Negro. La organización lo atribuye a una trampa en la negociación y proceso de entrega. Israel responde con una operación en la que mata a responsables del ataque terrorista.

En 1977 desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se lanza la sonda espacial Voyager 1. A pesar de haber sido lanzada días más tarde que la Voyager 2, alcanzará Jupiter con dos meses de anticipación, con una trayectoria más rápida, que le permitirátambién aproximarse 9 meses antes a Saturno. En septiembre de 2013 se convertirá en el primer artefacto confeccionado por la especie humana en internarse en el espacio interestelar, más allá del sistema solar.

En 1987 en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realiza la primera separación de siameses craneópagos unidos por la parte posterior de la cabeza, de siete meses de edad. Es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo, como la separación de los gemelos siameses alemanes Patrick y Benjamin Binder, con un equipo de setenta personas, tras un período de 22 horas.

En 1991 en Rusia, tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes, se autodisuelve el Soviet Supremo de la URSS.

Se crea en Venezuela la Comisión Nacional de Telecomunicaciones / Conatel (1991).

En 2003, a través de Aporrea, el Círculo Bolivariano de Jóvenes Progresistas alerta sobre planes de privatización de la Isla La Tortuga , para instalar hotel 5 estrellas y mega campo de golf. Aporrea inserta una nota que señala tales los planes como algo que "va en contra del espiritu del proceso de cambios revolucionarios en curso, el cual apunta entre otras cosas hacia la conservación del medio ambiente". Los bolivarianos en su denuncia incorporan las consignas: "¡Otro mundo es posible!... ¡Fuera los adecos de INATUR! ¡No a la privatizacion de la isla La Tortuga! ¡No a la destruccion del ecosistema marino! ¡No a la explotacion de los pobres! ¡Ya basta, no volveran!". El proyecto no se ejecutó en aquél momento, pero 19 años después, vuelve a aparecer en vinculación con los planes de Zonas Económicas Especiales. Ver noticia de 2003: https://www.aporrea.org/actualidad/n9603.html El 20 de julio de 2022 el programa "Miércoles Productivo de Maduro" fue exclusivo para las ZEE y el ejecútese de la LOZEE (Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales). Allí, junto con la creación de la Súper-Intendencia de las ZEE, se menciona la lista de 5 ZEE entre las que aparece la de la Isla de La Tortuga, junto a las de Paraguaná; la de Puerto Cabello y Morón; la de La Guaira; y la de Margarita.

En 2013, el equipo femenino de Aragua Voleibol Club se convierte en el primer equipo campeón de la historia de la liga venezolana de voleibol femenino LVVF.

En 2016, el pitcher venezolano Francisco «el kid» Rodríguez con su juego 425 ocupa el cuarto lugar en las grandes ligas de todos los tiempos hasta ese año.

En 2020, se da a conocer un informe según el cual los incendios forestales que arrasaron el Círculo Polar Ártico en ese verano, creando niveles récord de contaminación por carbono , ya que las columnas de humo cubrieron un área del tamaño de más de un tercio de Canadá, según científicos del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. "Los incendios del Ártico que arden desde mediados de junio con alta actividad ya han batido el récord de 2019 en términos de escala e intensidad, como se refleja en las emisiones de CO2 estimadas", dijo Mark Parrington, científico principal y experto en incendios forestales del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus de la UE (CAMS). Según los datos recopilados por CAMS en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF), los científicos estimaron que las emisiones de CO2 de los incendios en lo que va de 2020 habian aumentado en algo más del 30 por ciento en comparación con 2019. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358530.html

En 2021, se lleva a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La pandemia ocasionó el retraso. Esta vez están por terminar los de 2024. En la oportunidad precedente se impuso la ausencia de público y hubo estrictos protocolos por la emergencia mundial que suscitó el COVID-19.

En 2022, noticia de Tribuna Popular, reproducida por Aporrea, se informa que la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) denunció ante Organización Internacional del Trabajo (OIT) la comisión de graves violaciones a derechos de sindicación y negociación colectiva en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n376406.html