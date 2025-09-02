Efemérides del 2 de septiembre: Finaliza la II Guerra Mundial (1945)

Es 2 de septiembre de 2025. Han transcurrido 243 días del año y faltan 122 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 2 de septiembre:

Día Internacional del Buitre. Los buitres son animales muy importantes, ya que al alimentarse de carroña, cuerpos de animales muertos putrefactos, evitan la propagación de epidemias. Pero a pesar del beneficio que proporcionan estas grandes aves, son consideradas bajo amenaza de extinción, por consumir con cadáveres del ganado productos veterinarios como antiinflamatorios. Día Mundial de la Barba. Día Mundial del Tocino. En Estados Unidos es el Labor Day, o Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre, en lugar del 1º de mayo que corresponde al Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores en la mayoría de los países . Es curioso que habiendo sido los EEUU el país donde tuvo su inicio el 1º de mayo la histórica huelga de obreros en Chicago en 1886, que demandaban una jornada laboral de ocho horas, en lugar de conmemorar eso, se haya establecido el Labor Day desde 1882 como día festivo que se celebra en septiembre. Parece que se busca evitar la asociación con la lucha, las huelgas y las movilizaciones obrerasque ocurrieron en mayo de 1886. El Labor Day en Estados Unidos no es un día de reivindicaciones, reclamos y lucha laboral, sino que tiene un carácter más festivo, asociado con el fin del verano (y de las vacaciones). En 1666 en la madrugada se inicia un gigantesco incendio en la ciudad de Londres (Inglaterra), que devasta las cuatro quintas partes de la misma, causando gran número de víctimas. Sin embargo, este incendio pone punto final a la epidemia de peste bubónica que venía causando más de 68.000 muertes desde su inicio en 1665. El fuego arrasador se extendió desde el 2 hasta el 5 de septiembre. Consumió la Medieval City de Loncres, dentro de la antigua muralla romana. Destruyó alrededor de 13.200 casas de unos 70.000 de los 80.000 habitantes de la ciudad, incluidas 87 iglesias parroquiales, la catedral de San Pablo y la mayoría de las edificaciones sede de las autoridades de la ciudad. En 1792 en Francia, Jean-Paul Marat, portavoz radical de los sans-culotte y presidente de los jacobinos, y Danton, ministro de Justicia, organizan el "terror revolucionario" ordenando ejecuciones en masa de aristócratas, clérigos y presos comunes. Hubo nobles que huyeron del país. Durante un período 300.000 sospechosos serán llevados ante los tribunales, de los cuales 17.000 serán ejecutados en la guillotina. En 1877 nace en Eastbourne (Reino Unido) Frederick Soddy, químico inglés que será galardonado con el premio Nobel de Química en 1921, por sus notables contribuciones al conocimiento de la química radiactiva y las investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos, versiones distintas de un mismo elemento, que se diferencian en la masa del núcleo. En 1898 Sudán, cerca de Jartum, tiene lugar la Batalla de Omdurmán, donde un ejército de tropas anglo-egipcias comandado por el general británico Horatio Kitchener derrota a las tribus sudanesas. Esta victoria acercará a los británicos a su objetivo de reconquistar Sudán. El país no consiguió la independencia hasta 1956. En 1937 fallece en Ginebra (Suiza), Pierre de Coubertin, pedagogo y humanista francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1901 en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso "Habla en voz baja pero lleva contigo un gran garrote (big stick)". En 1944 la niña judía Anna Frank (de 15 años de edad) es enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz (Polonia). Morirá en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Previamente permaneció escondida y escribió los relatos de su famoso diario donde describe su experiencia del horror nazi. En 1945 a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio (Japón), el general Umezu rinde las tropas japonesas ante el general aliado MacArthur. La II Guerra Mundial se da por concluida oficialmente. En 1945 es el final de la Segunda Guerra Mundial. Se extendió desde el 1ro de septiembre 1939 al 2 septiembre 1945. Fue un conflicto militar global. En ella se vieron implicadas muchas naciones del mundo —incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas—, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los Aliados, por un lado (EEUU, Inglaterra, Francia... entre ellos, además de la URSS), y las potencias del Eje (lideradas por Alemania, entre las que también estaban Italia y Japón), por el otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de cien millones de militares movilizados y la dedicación de todo el esfuerzo de los países al enfrentamiento bélico. Hubo muerte masiva de civiles, como el Holocausto judío, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por primera vez en un conflicto militar, de armas nucleares, como las bombas atómicas que detonó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. En la Segunda Guerra Mundial se calcula que hubo entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5 % de la población mundial en ese entonces. En 1945 en la ciudad de Hanoi (capital de Indochina, actual Vietnam), con Hồ Chí Minh al frente, se produce la declaración de independencia del país respecto a Francia, y se proclama la República Popular Democrática de Vietnam, aunque las fuerzas francesas se afianzan en el sur de la nación y en 1946 reinician acciones bélicas, aunque más tarde Estados Unidos terminó reemplazando a Francia en su guerra contra Vietnam que luchaba por la reunificación de su país dividido entre el Norte y el Sur. Como veremos en otra efeméride, el 2 de septiembre, también fue la fecha del fallecimiento de Ho Chí Minh, pero en 1969; es decir, que muere un día 2 de septiembre, como el día en que pronunció la declaración de la independencia de Vietnam. En 1959, nace en Cumaná el boxeador Antonio Esparragoza, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 2013. Es un abogado, político y exboxeador venezolano. Fue campeón mundial del Peso pluma en los años 80. Esparragoza estaba posicionado según la revista de The Ring en el puesto N.º 76, como uno de los mejores boxeadores del peso pluma. Fue representante de Venezuela en Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En 1962 el futbolista brasileño Pelé anota el gol número 500 de su carrera. También un 2 de septiembre, como el mismo día de la independencia de Vietnam, muere Ho Chi Minh, pero en 1969. Fue un dirigente marxista-leninista, líder del movimiento de independencia de Viet Minh (antes Indochina y colonizada por Francia). También fue escritor, poeta y periodista, con muchas obras escritas en vietnamita y en otros idiomas. Dirigió la Revolución de Agosto en 1945 y fundó la República Democrática de Vietnam tras unas elecciones democráticas, aunque el país quedó dividido y la Guerra de Indochina continuó hasta 1954. Posteriormente, durante la Guerra de Vietnam, contra la invasión estadounidense, Ho Chi Minh siguió ejerciendo su liderazgo en la República Democrática de Vietnam y en el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur. Cuando en 1975 los vietnamitas ganaron la guerra a los norteamericanos y reunificaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, tuvo lugar el nacimiento de la República Socialista de Vietnam y la antígua capital Saigón, pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh en su honor. Para ese entonces Ho Chi Minh ya había fallecido, pues murió en 1969 luego de apartarse de la lucha política activa desde 1965 por motivos de salud. El cantautor revolucionario venezolano, Alí Primera, le dedicó un tema en su memoria, con el título "Inolvidable Ho Chi Minh". https://www.aporrea.org/internacionales/n376326.html En 1966, nace en México la actriz Salma Hayek, una de las artistas mexicanas más prominentes en Hollywood, con decenas de películas, entre ellas una en la que interpreta a la pintora Frida Kahlo. En 2003 fue nominada al Premio Óscar a la mejor actriz y en 2018 recibió el galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia. En 1971, el venezolano Antonio Gómez gana el Campeonato Mundial de Boxeo categoría peso pluma de la WBA. En 1973 muere en el Reino Unido, John R. R. Tolkien, el autor de obras como "El Hobbit", "El Señor de los Anillos" y "El Silmarillion", un filólogo y escritor de fantasía épica en lengua inglesa. En 1980 Gdansk (Polonia) se funda el sindicato Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza, siendo el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético. En 1987 en la Unión Soviética comienza en el juicio contra el aviador civil alemán Mathias Rust, quien descendió su avión sin autorización en la Plaza Roja de Moscú, causando gran sorpresa y poniendo en entredicho la seguridad aérea. En 1996, el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firman un pacto de paz después de 24 años de lucha armada con más de cien mil muertos. En 2005, la Justicia argentina da por probado que hubo detenidos arrojados con vida al mar desde el aire (en los llamados "vuelos de la muerte") por la dictadura militar (1976-1983). Muere Baruj Ernesto Benacerraf (2011), un importante médico e inmunólogo venezolano de renombre internacional que ganó, junto con Jean Dausset y George D. Snell, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980, por sus descubrimientos y experimentos relacionados con estructuras determinadas por la genética en la superficie de la célula que regulan las reacciones inmunológicas. Demuestra que la respuesta inmune frente a un antígeno es distinta para cada individuo y es heredada según las leyes de Mendel. En 2018 un incendio destruye el Museo Nacional de Brasil, con todo el acervo histórico acumulado durante unos 200 años. El museo albergaba millones de piezas, restos fósiles y esqueletos de especies raras, cerámicas y objetos indígenas ancestrales, así como materiales recogidos en el yacimiento arqueológico de Lagoa Santa, en el estado de Minas Gerais, considerado de fundamental importancia para entender el origen de los pueblos americanos prehistóricos, incluídos fósiles como los de "el grupo de Luzia", nombre dado al más antiguo esqueleto encontrado en América, descubierto en 1974 y con una edad aproximada de 11.500 años, del que se llegó a manejar la desconcertante hipótesis de un origen africano. En 2021, el Gobierno de Nicolás Maduro autoriza apertura de 30 casinos en Venezuela, a 10 años de haber sido prohibidos por Hugo Chávez. Casinos reaparecen, así como bodegones privados de productos importados, como singulares aspectos de la nueva economía venezolana. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n367461.html En 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora tras la presidencia de Donald Trump, da el mayor revés al derecho al aborto en 50 años, al negarse a bloquear una ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367469.html En 2024, Estados Unidos incauta avión presidencial venezolano. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n396286.html En 2024, cientos de miles de israelíes toman las calles (principalmente de Tel Aviv) para exigir un alto al fuego en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396282.html

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

