Efemérides 1 de septiembre: Día de los Primates - Insurrección Campesina

Es 1 de septiembre de 2025. Han transcurrido 242 días del año y faltan 123 días para su terminación. Hoy es lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 1 de septiembre:

Día Internacional de los Primates. Establecido fundamentalmente para dar a conocer las amenazas a su existencia. Son animales sociales e inteligentes, emparentados con la especie humana. La celebración tiene el fin de fomentar su conocimiento, respeto y su protección. Entre las principales amenazas que afectan a los primates (chimpancés, gorilas, orangutanes y otros monos) están la deforestación, las alteraciones ambientales, las enfermedades virales, la caza ilegal o furtiva, la explotación con fines comerciales y de entretenimiento, los conflictos armados próximos a sus hábitats, la penetración de la minería o de otras actividades económicas... El Día Internacional de los Primates surgió en el año 2005, por iniciativa de la organización Animal Defenders International, con la intención de visibilizar la persecución y explotación a la que son sometidas estas especies en todo el mundo, sin que se haga todo lo necesario y posible para su preservación, aunque algunos proyectos proteccionistas han dado resultados positivos. Día Mundial de la Dactiloscopía. En 1891 en Argentina, Juan Vucetich (europeo nacionalizado argentino) funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; fecha que sería tomada como el Día Mundial de la Dactiloscopía. Descubrió que las huellas digitales dejadas por las personas podían ser tomadas como señal de su identidad, para ayudar a esclarecer delítos y crímenes con tales rastros. Desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y generó las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. Tomó en cuenta lo expuesto en una conferencia de Francis Galton ante la London Royal Society y que hablaba sobre la impresión dejada por el pulgar y los otros dedos. En 1804 el astrónomo alemán Karl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides, sitúado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Fue el tercer asteroide en ser descubierto. K L Harding nació en Lauenburg/Elbe el 29 de septiembre de 1765. En 1811 en la ciudad francesa de Tarbes nace el poeta, dramaturgo, novelista y periodista galo Théophile Gautier, fundador del Parnasianismo, para oponerse al romanticismo y al subjetivismo. Su obra también tendrá referencias del simbolismo y el modernismo. En 1823, hace 200 años, Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú. Bolívar llegó el primero de septiembre al puerto del Callao. El Congreso de la República lo nombró "suprema autoridad" y lo puso a cargo de la lucha contra el ejército realista español. En 1846, se inicia en Venezuela la "Insurrección Campesina" que durará hasta mayo de 1847, y a la que se sumará Ezequiel Zamora. Venezuela tenía un gobierno oligárquico conservador y todavía había esclavos en las haciendas. Ver: Referencias en Aporrea (artículos) También en Wikipedia. En 1870 nace en Italia, Maria Montessori, una pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista y humanista italiana, que influirá hondamente en la renovación de la educación y de la pedagogía. Aplicó un método de enseñanza-aprendizaje que lleva su nombre, dirigido a niños en edad preescolar, basado en promover la iniciativa y desarrollar las capacidades infantiles, por medio de material didáctico diseñado para el descubrimiento y autoaprendizaje, respetando el ritmo del niño y suscitando su curiosidad, con ensayos y "errores" o aproximaciones sucesivas. Apunta a la construcción activa del conocimiento en lugar del adiestramiento memorístico y repetitivo tradicional. En 1877 nace Francis Aston, físico y químico británico, premio nobel de química en 1922 (f. 1945). Trabajó en la determinación de la carga eléctrica de los iones y ofreció una importante contribución al descubrimiento de los isótopos. En 1889, nace en Caracas el escritor, poeta y humorista Francisco Pimentel, conocido por el seudónimo Job Pim (f. 1942). Comenzó con la sección Pitorreos en El Nuevo Diario, en 1913, antes de hacerse colaborador de El Universal y El Heraldo, y escribir en las revistas El Cojo Ilustrado y Élite. En 1923 participó junto a Leoncio Martínez en el semanario Fantoches. Junto a él y a Aquiles Nazoa, representa a uno de los más importantes poetas y humoristas del siglo XX venezolano. Hizo oposición a la dictadura de Juan Vicente Gómez y estuvo encarcelado. Tras la muerte de Gómez asumió por algún tiempo un cargo diplomático y continuó su carrera periodística. En 1923 el devastador Gran terremoto de Kantō sacude islas de Japón y mata a más de 140 mil personas. Hubo alrededor de 37 mil desaparecidos. En 1923, nace quien sería el boxeador Rocky Marciano, campeón mundial de peso pesado que se retiró invicto de los cuadriláteros. Peleó en 49 oportunidades y Ganó por KO 43 combates de 49 peleas y mantuvo la faja entre 1952 y 1956. Murió en un accidente en la víspera de 46 cumpleaños (1969). En 1931 en China, las aguas del río Yang Tsé, inundan la mayor parte de la región de Kuang, provocando la muerte directa de 145.000 personas. Las consecuencias posteriores afectarían a unos tres millones de personas con muertes por la hambruna y de epidemias de cólera. Es el río más largo de Asia, con una longitud aproximada de 6.300 km, y el tercero más largo del mundo, tras el Nilo y el Amazonas. En 1932 tropas peruana ingresan a Leticia (Colombia), dando inicio a una Guerra colombo-peruana. Un grupo de ciudadanos peruanos captura el puerto de Leticia (sobre el río Amazonas), que el Perú había cedido hacía pocos años a Colombia, según lo acordado en el Tratado Salomón-Lozano de 1922. En 1936 nace Valeri legásov, científico soviético conocido por su trabajo de investigación en la explosión de la planta nuclear de Chernóbil (26 de abril de 1986). Falleció en 1988. En 1939, la Alemania de Adolf Hitler invade Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Duraría hasta 1942 involucrando a ejércitos de numerosos países y territorios de distintos continentes. Cobró más de 50 millones de víctimas. En 1946, nace en el Reino Unido el músico y cantautor británico-estadounidense Barry Gibb, cofundador con sus hermanos de la muy exitosa banda pop Bee Gees, que vendió más de 220 millones de discos. Video. Exitos de los Bee Gess. En 1957 Malasia logra su independencia del Reino Unido. Abdul Rahman será elegido primer ministro. En septiembre de 1963 Singapur y los estados de Sabah y Sarawak, en la isla de Borneo, se unirán a Malasia formando la Federación de Malasia, aunque en 1965 Singapur abandonará la Federación y se convertirá a su vez en estado independiente. En 1957, nace en La Habana la cantante y actriz cubana Gloria Estefan (Gloria María Milagrosa Fajardo García), ganadora de 52 premios, entre ellos siete Grammy. Lleva vendidos más de 120 millones de discos. Escuchar éxitos En 1961 en Belgrado (Yugoslavia) se realiza la Primera Conferencia del Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL), una agrupación de Estados surgida a raíz de la llamada Guerra Fría o conflicto geopolítico e ideológico mundial que enfrentó a la Unión Soviética (URSS) y a los Estados Unidos y sus aliados, hasta que se produjo la desaparición de la URSS (actual Rusia y otras naciones) y de los llamados países comunistas de Europa del Este y de Asia Central (entre 1989 y 991). La finalidad del MPNA era conservar una posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias. A pesar del cambio del cuadro mundial que le dio origen, la organización continúa vigente en torno a los principios básicos con que se conformó. Muchos de los que la integraron fueron países con gobiernos nacionalistas o que habían logrado su independencia de la dominación colonial. Destacan entre sus fundamentos, la cooperación regional, el no intervencionismo, la defensa de la independencia nacional y la crítica del imperialismo, del racismo, del sionismo... En el siglo XX la orientación del movimiento estuvo muy ligada a la idea del "tercermundismo" (países también llamados "en desarrollo" o del "Sur"). Han formado o forman parte de los No Alineados más de 130 países y casi una veintena se mantienen como observadores, con variaciones que dependen de la disolución de algunas naciones y el surgimiento de otras o del cambio de las políticas internacionales de los gobiernos de turno. Muere en 1990, Arnoldo Gabaldón, médico, investigador y político venezolano, reconocido por su lucha contra la malaria (n. 1909 en Trujillo, Venezuela). Entre 1950 y 1960 organizó la primera campaña nacional en el mundo contra esta enfermedad, mediante la utilización de dicloro difenil bicloroetano DDT, la cual permitió que Venezuela se convirtiese en el primer país en erradicarla. El DDT es un compuesto sintético, casi insoluble en el agua, empleado como insecticida y pesticida para combatir enfermedades humanas y plagas agrarias, antes de los años sesenta (s. XX), cuando fue comprobada su toxicidad y peligrosidad; pero pese a haber sido prohibido como pesticida, su uso médico prosiguió y aún prosigue, especialmente en el control de la malaria, por las ventajas del control de una enfermedad que causó altos índices de mortalidad. Más allá de esta discusión, gracias a la labor de Gabaldón se salvaron muchas vidas en Venezuela y contribuyó con su ejemplo de campaña sanitaria en favor de la salud y el saneamiento ambiental, especialmente en los países tropicales. En 1993, el Museo de Ciencias de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional. En 1999 en Panamá Mireya Moscoso asume la presidencia, siendo la primera mujer panameña en hacerlo. En 2008 el juez español Baltasar Garzón pide a las instituciones datos sobre los casos de unos 90 mil muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el período del franquismo. Garzón fue el mismo juez que consiguió sentar en el banquillo al dictador chileno Pinochet. En 2012, dejan de fabricarse bombillas de incandescencia (luz amarilla) en la Unión Europea, como medida de eficiencia energética y ayuda al medio ambiente. En 2016 la oposición política venezolana, predominantemente de derecha, impulsó una masiva movilización denominada como la "Toma de Caracas", para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a la realización de un referéndum revocatorio (presidencial). No logró que se llevase adelante tal referendo, aunque está contemplado en la Constitución aprobada en 1999 con Hugo Chávez en el poder, tras el triunfo de la revolución bolivariana. Para su aprobación requiere la cobertura de ciertos requisitos y un determinado porcentaje de firmas verficadas de electores. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n296414.html En 2021, Palestina urge a la Asamblea General de la ONU a tomar medidas responsables y serias para poner fin a los casi 74 años (para ese momento) de ocupación por el régimen de Israel. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367425.html La ONU se demostraría impotente y burlada, tanto por el Estado de Israel como por los gobiernos de los Estados Unidos y las principales potencias de la Unión Europea, frente al genocidio continuado con el que el sionismo avanza hacia el exterminio total del pueblo palestino. En 2022, el Ministerio Público imputa al ex vicepresidente de finanzas de PDVSA en 2013, Víctor Aular, por delitos de "malversación, legitimación de capitales y asociación para delinquir" de los que según el Fiscal General sería el ex ministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, autor intelectual y material,con un presunto desfalco cercano (en este caso) a los 5 mil millones de dólares. Ver: https://www.aporrea.org/imprime/n376306.html En 2024, al menos 40 adolescentes son excarcelados por el gobierno de Venezuela tras pasar un mes completo detenidos por su presunta participación en las protestas postelectorales del 29 de julio que denunciaban fraude en los resultados ofrecidos por el CNE y que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Según cifras oficiales, más de 2.400 personas habían sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuyó a la oposición, mientras que el antichavismo culpaba a las fuerzas de seguridad del Estado en cumplimiento de supuestas órdenes de superiores.

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.