Efemérides del 31 de agosto: Día Internacional de los Afrodescendientes - Día de la Solidaridad

Es 31 de agosto de 2025. Han transcurrido 241 días del año y faltan 124 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 31 de agosto:

Día Internacional de los Afrodescendientes (o Negros). Se genera en el centésimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, para celebrar los aportes de la gente y de los pueblos afrodescendientes, así como su diáspora en el marco de la esclavitud y su la lucha por la libertad, contra el racismo y la discriminación. Es un reconocimiento que busca contribuir a combatir y superar las profundas injusticias y la discriminación padecida por las personas y comunidades afrodescendientes durante siglos y a lo largo de la historia, incluyendo los tiempos actuales. Proviene del Día Internacional del Negro, a partir de que en 1920 se dio la Primera Convención Internacional sobre la situación de los negros en Nueva York, EEUU, que tuvo como resultado la promulgación de la Declaración sobre los Derechos de los Negros. Hoy se utiliza más, o también, el término de Afrodescendientes, pero hay una polémica en torno al concepto y la denominación, pues hay agrupaciones que siguen reivindicando que se les llame "negros" y tienen sus conceptos y explicaciones para eso. A veces se tiene la ilusión de que cambiando los nombres se cambian las realidades. El problema de fondo es el mismo. En Venezuela hay una numerosa población afrodescendiente, en gran parte cruzada por el mestizaje con blancos e indígenas (los que en la colonia eran llamados "mulatos" y "zambos"). Esta población es derivada de la importación y establecimiento de explotaciones de esclavos negros de origen africano y luego de asentamientos de las comunidades negras a medida en que se fueron liberando. Aunque la liberación de los esclavos se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, la discriminación y los rezagos del racismo duraron muchos años más y todavía hay trazas de eso en el marco de la sociedad capitalista dividida en clases, donde la gente de piel pigmentada es la que predomina en la población de clase trabajadora y campesina. En este día, también, las comunidades de afrodescendientes, reivindican sus raíces y tradiciones culturales. Venezuela tiene su propia historia al respecto, y por eso sus celebraciones específica; de ahí que desde 2005, cada 10 de mayo se conmemore en el país el Día de la Afrovenezolanidad. Día Internacional de la Solidaridad. Esta fecha es en honor al movimiento social sindical polaco Solidaridad, que impulsó en su país importantes movilizaciones sindicales y democráticas en 1980, frente a un gobierno de corte burocrático estalinista encabezado por el general Wojciech Jaruzelski, en la línea del Partido Comunista de la URSS. Este movimiento fue uno de los propulsores de la caída del "muro de Berlín", que abríó un proceso de democratización de los países del Este europeo, dominados por burocracias y con economías con rasgos similares a capitalismos de Estado, aunque llamadas "comunistas". Eso produjo el retorno del capitalismo en versión neoliberal, como el predominante en los países del llamado Occidente, que no significó de ningún modo la liberación de los obreros. Uno de sus dirigentes de "Solidarnosc", Lech Walesa, fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Hay otra fecha de nombre similar, decretada oficialmente por la UNESCO, denominada Día Internacional de la Solidaridad Humana, pero que se celebra el 20 de diciembre. El propósito explícito de este día es promover el valor de la ayuda mutua o solidaridad con los demás (personas, organizaciones, pueblos y naciones), por el bienestar común, partiendo de la consciencia de las verdaderas necesidades de cada comunidad, ciudad o país. Sin embargo, esa "solidaridad" ha sido privada de su carácter de case, pues no se trata de solidaridad con las luchas obreras contra la explotación, sino del tipo de solidaridad caritativa. La actividad conmemorativa en este día puede ser diversa, pero en sintonía con ese entendimiento del espíritu solidario, centrándose principalmente en la ayuda a los necesitados. Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis (IOAD), un evento global celebrado en esta fecha cada año, cuyo objetivo es aumentar la conciencia sobre la sobredosis en el consumo de drogas y aliviar el estigma de una muerte relacionada con las drogas. Se reconoce el sufrimiento de los familiares y amigos al recordar a los que han muerto o sufrido lesiones permanentes como consecuencia de una sobredosis de drogas. El tratamiento para la drogadicción tiene como principal finalidad dar apoyo a drogadictos para que logren modificar sus hábitos de consumo compulsivo y dependencia de sustancias estupefacientes, lo que incluye también el tema de la conciencia sobre lo que pueden ocasionar las sobredósis. Día de la Obstetricia y de la Embarazada. Se rinde homenaje a la especialidad médica de la Obstetricia y la Ginecología, en su labor de proporcionar servicios de salud especializados a las mujeres embarazadas, lo que es muy importante para disminuir los índices de mortalidad materna y neonatal (primer mes de los nacidos). Este Día Internacional busca sensibilizar y concienciar acerca de la importancia de la prevención y atención adecuada en salud para evitar o reducir la mortalidad materna a escala mundial. Las y los médicos obstetras se dedican a la atención y cuidado de la mujer durante el período del embarazo, en el parto y postparto, y al recién nacido en sus primeros momentos. La efeméride se relaciona con orígenes religiosos, referidos al día en que falleció San Ramón Nonatto en el año 1240; santo adoptado como patrono de la obstetricia, mujeres embarazadas y parturientas. Dedicó su vida a la redención de los cristianos cautivos. Se cuenta que fue extraído con vida del vientre de su madre muerta el día anterior. En Venezuela se establece el bloqueo naval a Puerto Cabello en el marco de la Guerra de Independencia (1813). Marines de Estados Unidos ponen fin a una ocupación de Haití de diez años (1925). Pero eso de la ocupación de haití es "a cada ratico", como decimos los venezolanos. En Berlín se estrena la Ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill (1928). En 1939, en Alemania, medios de comunicación de los nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio en Gleiwitz, lo que fue utilizado como excusa por Adolf Hitler para la invasión de Polonia, marcando el inicio a la Segunda Guerra Mundial. A menudo los gobiernos utilizan "falsos positivos", atribuyendo ataques a sus oponentes para justificar ofensivas militares o represivas. En 1946, el aeropuerto de Maiquetía pasa a ser administrado por el Estado venezolano. Habían sido administradas por la estadounidense Pan American, hasta el 1º de agosto de 1946, cuando pasaron a ser propiedad del Estado venezolano. Nace Richard Gere (1949), actor y activista estadounidense. Además de haberse destacado mundialmente como actor, Gere es un budista reconocido y un persistente activista en la lucha por los derechos humanos en el Tíbet. Ha prestado su apoyo a la causa por los derechos de los pueblos indígenas, haciendo un llamado a la opinión pública a través de la ONG Survival International. Nace Hugh David Politzer (1949), físico teórico estadounidense, que compartió el Premio Nobel de Física en el 2004 por el descubrimiento de la libertad asintomática en la cromodinámica cuántica, junto a David J Gross y FranK Wilizek. Los tres científicos descubrieron en 1973 que la teoría de color de las interaciones fuertes tienen una propiedad especial, llamada "libertad asintomática". Es presentado el primer LP (del inglés Long Play) por la empresa alemana Deutsche Grammophon, disco de vinilo de larga duración (1951). El 31 de agosto de 1951, nace Rebeca González, actriz venezolana (f. 2019). En Cuba, comienza la invasión de Oriente a Occidente comandada por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, dos de los principales comandantes de la Revolución Cubana. Fue parte de la ofensiva final del Ejército Rebelde de los revolucionarios cubanos dirigida por Fidel. La ofensiva fue impulsada por dos columnas, una al mando del Che Guevara, la otra al mando de Camilo Cienfuegos. Los guerrilleros salen de las montañas para derrotar por completo a las fuerzas del dictador Batista (1958). En 1961, España, retira sus tropas de Marruecos (al igual que la otra nación colonialista ocupante, Francia) y las traspasa a Ceuta y Melilla, hoy todavía enclaves militares españoles en el norte marroquí. Los marroquíes afirmarán que la retirada española era una falacia, ya que para Marruecos, Ceuta y Melilla son parte de ese país, considerando que al permanecer las tropas españolas en estas dos ciudades, en realidad continúan ocupando territorio que no les corresponde. La diplomacia marroquí llevó el caso ante las Naciones Unidas. Hoy Céuta y Melilla son un punto "caliente" por los constantes incidentes relacionados con oleadas migratorias africanas que intentan pasar a España, y a Europa por esa vía (aunque la separa el mar Mediterráneo). Nace Emilio Lovera (1961) actor humoristico y de voz, venezolano. Conocido por su participación en el programa Radio Rochela del canal RCTV. Trinidad y Tobago se independiza del Reino Unido (1962). En el año 1976 Trinidad y Tobago formalmente declara su total independencia de la Corona británica. Día Nacional del Perro Mucuchíes. La raza de perro Mucuchíes fue declarada por decreto el Perro Típico Nacional de Venezuela (1964). Un perro de esta raza fue regalado a Simón Bolívar por un campesino del pueblo de Mucuchíes, Mérida, ubicado en los Andes venezolanos, después de la Batalla de Niquitao, durante su triunfal Campaña Admirable. Bolívar le puso por nombre "Nevado" y le acompañaría en sus batallas hasta morir en la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. En 1967, "Tania", la revolucionaria guerrillera argentina Haydée Tamara Bunke Bider, cae en combate en Bolivia, junto con otros combatientes que, como ella, acompañaban al comandante Che Guevara, en su intento de impulsar la revolución en Bolivia y en Latinoamérica, con perspectiva internacionalista mundial. Los restos de Tania descansan en Cuba, en el Mausoleo del Che Guevara en Santa Clara. Muere John Ford (1973), actor, director y productor cinematográfico estadounidense, cuatro veces ganador del Premio de la Academia. Es un premio anual conocido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y escritores y es ampliamente considerado un máximo honor del cine. En 1979 muere Celso Emilio Ferreiro, quien fue un escritor, abogado y político gallego (nacido en Celanova, Galicia, hoy comunidad autónoma del estado español) y que vivió varios años en Venezuela. Entre sus poemarios más destacados están: O soño sulagado (1955), Longa noite de pedra (1962), Viaxe ao país dos ananos (1968), Cantigas de escarnio e maldicir (1968), Paco Pixiña (1969), A fronteira infinida (1972), Ceminterio privado (1973), Onde o mundo se chama Celanova (1974). Produjo prosa y poesía en gallego y también en castellano, siendo un gran referente poético especialmente en su lengua natal (galego), con muy hondo contenido social y a menudo incisivo o satírico. Sus obras le hicieron merecedor del Premio Planeta de literatura. Le fue dedicado el Día de las Letras Gallegas en 1989. De compromiso galeguista (reconocimiento de Galicia como una nación) fue co-fundador de la Unión Do Povo Galego (UPG) en los años '60, organización que actualmente es parte fundamental del Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Sufrió el hostigamiento del franquismo. En 1966 emigró a Venezuela, dónde colaboró con la Hermandad Gallega de Venezuela, fundó el Padroado da Cultura Galega y trabajó en la Oficina Central de Información durante el mandato del presidente Rafael Caldera, siendo corrector de estilo de documentos presidenciales y oficiales. Gracias a su iniciativa se graba y se edita en Caracas en 1970 el primer disco LP en gallego, Galicia Canta (con la voz de Xulio Formoso), con motivos que reivindican la lengua y la nacionalidad galega. Al volver de la emigración se instaló en Madrid, dónde trabajó como periodista. Se vinculó con el Partido Socialista Gallego (filial del PSOE), del que fue candidato en 1977 sin lograr el escaño esperado. En 1990, la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA) firman el Tratado de la Unión. La RFA tenía una economía capitalista neoliberal y la RDA otra con elementos "socialistas" o más bien de capitalismo de Estado-burocrático. A partir de entonces Alemania se reunifica. Muere Lucila Palacios (1994), escritora, política y diplomática venezolana. Fue la primera mujer Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. El Círculo de Escritores de Venezuela se creó en 1991 el Premio "Lucila Palacios" para designar al Escritor del Año. En 1937 publica su primera novela Los Buzos. Representó al Estado Bolívar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1947. Entre 1948 y 1952 fue la primera senadora electa de la República.Tenía casi 92 años al momento de fallecer. Muere Diana de Gales - Lady Di (1997), Princesa de Gales (de la monarquía británica), llamada por sus simpatizantes como la Princesa del Pueblo, por ser reconocida en su labor de activista humanitaria y filántropa. El fallecimiento, en un accidente vial, se produce en extrañas circunstancias. En 1997, representantes de más de cien países se reúnen en Oslo, en una conferencia internacional para la prohibición de las minas antipersonales. En 2002, fallece Martin Kamen, científico estadounidense, hijo de inmigrantes rusos, quien fue el descubridor del carbono 14 (n. 1913). El descubrimiento del carbono-14 ocurrió cuando Kamen y Sam Ruben bombardearon grafito en un ciclotrón (acelerador de partículas), que pretendía producir un isótopo radiactivo del carbono para investigar las reacciones químicas de la fotosíntesis, consiguiendo la producción del carbono-14. El carbono-14, por estar presente en todos los materiales orgánicos, se emplea en la datación de especímenes orgánicos, por lo cual hoy en día podemos saber aproximadamente cuántos años de antigüedad pueda tener un hallazgo arqueológico de restos orgánicos. En 2010, Barak Obama, para ese entonces presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU), proclama oficialmente el fin de la "misión de combate" en Irak tras más de siete años de guerra. En 2016, en Brasil, luego de un cuestionado proceso de destitución, finalmente es destituida la presidenta Dilma Rousseff, asumiendo la presidencia del país el vicepresidente Michel Temer (quien no estaba precisamente nada limpio en materia de pulcritud administrativa). En 2020, en entrevista para "Razón y Revolución", reproducida en Aporrea, familiares de Esnéider y Eliécer Vergel Prado, reclaman la aparición de sus hermanos desaparecidos junto con Alcedo Mora, luego de éste denunciar el tráfico de combustible con Colombia, involucrando a PDVSA y a funcionarios del Gobierno venezolano. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n358391.html En 2021, oro y plata para deportistas de Venezuela en Juegos Paralímpicos. Dos paratletas zulianas con discapacidad, Lisbelis Vera y Linda Pérez, ganan respectivas medallas de oro y en la misma fecha, en los Juegos Paralímpicos, el venezolano Luis Felipe Rodríguez Bolívar logra la medalla de plata en atletismo masculino T20 (atletas con discapacidad intelectual) de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, al recorrer los 400 metros en 47,71 segundos. En 2022, el Embajador de Colombia, Armando Benedetti, declara que: "Lo mejor que tiene el gobierno de Maduro es Guaidó porque les ayuda bastante". Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n376269.html En 2022, en Argentina, la vicepresidenta en ese momento y que antes fuera presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es apuntada por un hombre directo al rostro en un intento de magnicidio, pero el arma se engatilló y el atacante fue detenido inmediatamente. En 2024, Venezuela respondía a amenazas del Comando Sur de los EE.UU a las que calificó de "ridículas". Hoy les tenemos frente a Venezuela en los límites de nuestro mar territorial con la excusa del control del narcotráfico. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n396219.html

