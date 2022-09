Embajador Benedetti: "Lo mejor que tiene el gobierno de Maduro es Guaidó porque les ayuda bastante"

31-08-22.-Armando Benedetti, el embajador Colombia en Venezuela, ya se ha reunido con casi todas las figuras importantes del Gobierno venezolano para finalizar su estadía en el país vecino hasta que las sedes diplomáticas y la residencia del embajador sea habitable, esto por los años de abandono de las infraestructuras.

La agenda de encuentros no solo se limitó a una reunión con Nicolás Maduro, sino con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien considera amena, inteligente y una de las figuras de poder detrás de bambalinas.

Las reuniones también se dieron con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea; Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela; el canciller Carlos Faría; el ministro de Energía, Tareck El Aissami y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien se espera visite Colombia porque no lo conoce, según Benedetti.

Desde un hotel en Caracas- porque aún no se puede instalar en la residencia oficial- Benedetti conversó con El Tiempo y aseguró que para el presidente Petro "el toro más grande será Venezuela" y esto por múltiples temas, como el narcotráfico, la frontera, las relaciones comerciales.

¿Por qué lo eligieron como embajador para Venezuela?

Nunca he estado en carrera diplomática, me burlaba de los embajadores, y esto es porque Petro sabe que soy una persona de su confianza, porque el toro más grande que vamos a lidiar será el de Venezuela y también un mensaje a Maduro, que la persona más cercana a él está en Venezuela.

¿Por qué el toro más grande será Venezuela?

Porque él tiene muchos toros, pero yo los veo todos medianos al lado de Venezuela. Y son tres puntos: el Producto Interno Bruto, los 8 millones de colombianos que están en la frontera -aquí dejaron tirados a 4 millones- y buscar que la frontera sea una zona económica. Soy acelerado, pero veo a Venezuela más paulatinamente.

¿Qué conversó con Nicolás Maduro?

Fue una charla sin protocolo, de amigos, yo lo conocía a él hace tiempo, no digo que sea amigo de él pero nos conocíamos y fue bastante divertida. Duró bastante, estuvo muy contento y cariñoso y yo también le confesé lo contento que estamos nosotros de restablecer las relaciones.

¿Cómo va a quedar la relación con Juan Guaidó?

Nosotros ya reconocimos al gobierno de Maduro y me gustaría decir entre cinco calificativos pero me voy a quedar callado por el nuevo oficio. Lo mejor que tiene el gobierno de Maduro es Guaidó porque les ayuda bastante.

No se puede ocultar la presencia de grupos irregulares en Venezuela, ¿se ha hablado de eso?

Lo que se ha definido son acciones conjuntas, nunca para perdonar espacios, pero también es verdad que necesitamos que el gobierno de Venezuela nos acompañe.

¿Habló de ese tema con Maduro?

No.

¿Es posible que Venezuela sea escenario para un diálogo con el ELN?

Yo quisiera que fuera Cuba o España porque si es aquí solo se va a hablar del ELN y lo que quiero es restablecer las relaciones comerciales, necesito ayudar a mis conciudadanos.

¿Se ha hablado que Iván Márquez estaba aquí?

Entiéndeme que si uno llega por primera vez a una fiesta uno no empieza a patear los muebles, así que yo no he preguntado por eso. Si vengo aquí por primera vez y hago preguntas incómodas, no me vuelven a invitar.

¿Cómo quedarían los opositores venezolanos en Colombia luego del pedido de Diosdado Cabello?

Petro también contestó y si alguien pide asilo político y cumple las condiciones, se le iban a respetar. No porque se restablezcan las relaciones vamos a olvidar el derecho internacional, los preceptos del asilo.

El gas, la izquierda de América Latina y el papel de Estados Unidos

Benedetti, contento con el trato que ha recibido en Venezuela, la cual considera que no está en condiciones deplorables como se muestra en Colombia, dijo a El Tiempo que serán abiertos los consulados de Caracas, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto Ordaz y Puerto Ayacucho.

Entre otros temas abordados con las autoridades venezolanas está la posibilidad de que el país pueda proveer a Colombia de gas, teniendo en cuenta que solo le quedan siete años.

"Vamos a necesitar el gas de Venezuela", dijo. Para ello será necesario hacer un desvío del gasoducto hasta Puerto Ballena.

"Esto no es un tema de ver si me gusta Maduro o no", dijo el embajador al tiempo que afirmaba sobre la importancia de buscar que Venezuela no siga aislada. "Lo que estamos haciendo es abrir la llave para cerrar el aislamiento".

Ante el avance de la izquierda en el continente, recalcó que era una realidad pero que más que un tema ideológico, se trataba de crear un bloque sólido que pudiera hacer frente a arbitrariedades. "Es como una especie de fenómeno que hay en la región lo cual ayuda a tener mucho más fortaleza para hacerle frente a las imposiciones del primer mundo".

El nuevo embajador deja Caracas este miércoles y espera regresar pronto. Mientras tanto, hoy mismo sostendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá.

Benedetti cree que Estados Unidos es parte importante de este proceso de restablecimiento y por ello ya ha sostenido encuentros con los representantes de Biden. "Me reuní con ellos y lo que les dije es que cualquier proceso que vaya a darse se iba a dar de la mano de ellos y que sabemos que no deben tener el beneplácito sino el conocimiento".

Sobre las sedes diplomáticas en Venezuela, aseguró que están en mal estado, sobre todo el consulado de Caracas. Se espera que en un mes los vuelos Bogotá – Caracas se reanuden.