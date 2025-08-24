Efemérides del 24 de agosto: Semana Mundial del Agua - Día de... los Parques Naturales, la Música Extraña

Es 24 de agosto de 2025. Han transcurrido 234 días del año y faltan 131 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 24 de agosto:

Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema "Agua para la acción climática." Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático.

Día Internacional de los Parques Naturales (Nacionales). Los Parques Naturales son grandes áreas protegidas, la celebración de su Día busca concientizar a la población sobre la importancia de su conservación y protección, con las especies de flora y de fauna y los bienes de la naturaleza que albergan en su seno. En Venezuela, entre los parques nacionales más importantes se encuentran el de Canaima (que alberga al conocido Salto Angel), el Parque Nacional Morrocoy y el Archipiélago de Los Roques (zonas de islas, cayos y arrecifes), el Parque Nacional El Ávila o Guaraira Repano entre la costa y la capital Caracas, el Henry Pitier, el Sierra Nevada, Guatopo, etc. Sin embargo, el establecimiento del Arco Minero del Orinoco (AMO) para la explotación minera en tierras que bordean al río Orinoco y al Macizo Guayanés, en una extensión de 12 mil kilómetros cuadrados, constituye una inmensa y gravísima amenaza que va contra el propósito perseguido por los parques naturales en Venezuela. De poco vale la existencia de parque nacionales si no se respeta su integridad y si se permite la depredación de las áreas circundantes por la ambición económica de los particulares, las corporaciones y los estados, sin visión humanista de futuro.

Día Internacional de la Música Extraña. Se celebra precisamente tocando o escuchando música considerada "extraña", producida con todo tipo de instrumentos, musicales o no. Tiene por objetivo estimular la innovación de experiencias sonoras e interpretativas, para el desarrollo de la creatividad musical y la recreación. Un grupo que se hizo muy conocido por su creación y empleo de instrumentos raros, emisores de sonidos extraños son Les Lutiers argentinos. Ver y escuchar audio-video con ejemplos de 10 instrumentos raros y su música

Día del lector en Argentina. Se celebra el 24 de agosto en conmemoración del nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges.

Bolivia: Fiesta de Chutillos. Se realiza en la ciudad de Potosí el desfile de danzas folklóricas y autóctonas en honor de san Bartolomé.

En 1484 (para algunos) o cerca de 1484 (para otros) nace en Sevilla, España, Fray Bartolomé de las Casas, que será dominico español, y obispo de Chiapas, destacado en la defensa de los derechos, la liberación y la dignidad de los indios en las colonias del continente americano. Se dice que probablemente nació el 24 de agosto, por ser el día de la celebración del martirio del Apóstol San Bartolomé y de ahí que le pusiesen tal nombre. Llegado inicialmente a las colonias como encomendero, se opuso decididamente a los abusos contra la población indígena, renunció a su encomienda (tierras coloniales en las que trabajaban indígenas como vasallos de la corona española) y fue objeto de un nombramiento real como "protector de los indios" en 1516. Escribió sobre las atrocidades de la conquista y abogó por una ética dentro de la colonización. Redactó doce puntos de su Confesionario donde instruía a sus clérigos que no debían dar los sacramentos cristiano-católicos a los españoles que tuviesen indios a su servicio (encomenderos con esclavos indígenas) o hubiesen cometido delitos de violencia y saqueos contra éstos, con referentes para el respeto de los derechos de los indígenas y dispuso que nadie pudiera absolver de los pecados a quienes tuvieran indios esclavos, por lo que excomulgó a los encomenderos y se enfrentó a sectores de la propia Iglesia. Aunque inicialmente consintió el uso de esclavos africanos en lugar de indígenas, luego asumió una posición de condena general de la esclavitud. Ayudó a que se produjeran cambios legislativos más respetuosos de la condición humana.

En 1499 el navegante español Alonso de Ojeda "descubre" para los españoles el Lago de Maracaibo, acompañado por Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Le da el nombre de pequeña Venecia, por establecer semejanza entra las construcciones lacustres de los indígenas (los palafitos) con las de la ciudad acuática italiana. Con los años, este nombre identificará a la llamada "Provincia de Venezuela" y a todo el país (Venezuela).

En 1535 zarpa del puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda (España) la expedición del almirante y conquistador español Pedro de Mendoza que fundaría Buenos Aires. Compuesta por más de una decena de naves y unos 2.200 hombres, con la misión de transportar hasta el Río de la Plata (actual Argentina) a un grupo de colonos, cien caballos, edificar tres fuertes y construir un camino real desde el Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Buscaría ganar a los portugueses en la carrera por obtener las riquezas legendarias indígenas. Llegará a destino en enero de 1536, y el 3 de febrero fundará allí un puerto, defendido por un fuerte al que dará el nombre de Santa María del Buen Aire, futura Buenos Aires.

En 1759 en Kingston Upon Hull (Inglaterra, Reino Unido), nace William Wilberforce, filántropo y abolicionista inglés, que entrará en política para reformar la sociedad. Como miembro del Parlamento Británico liderará una campaña en contra de la esclavitud y con ese fin, en 1791 propondrá un proyecto de ley a la Cámara de los Comunes para prohibirla. Desde entonces defenderá su proyecto abolicionista hasta lograr su aprobación por el Parlamento en 1807.

En 1814, durante la guerra angloamericana iniciada en 1812, tropas británicas dirigidas por el general Rober Ross ocupan e incendian gran parte de Washington, D.C. y la Casa Blanca. El ejército británico invade territorio estadounidense. Un comando llega hasta la capital y el presidente James Madison escapa de la Casa Blanca, que junto con El Capitolio y varios edificios gubernamentales es incendiada. Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que este país es invadido. Estos sucesos están conectados con el conflicto terrestre y naval que enfrentó a los Estados con el Reino Unido y sus colonias candienses, entre 1812 y 1815.

En 1820 tiene lugar la Revolución de Oporto (Portugal) por la que es abolido el régimen absolutista y el 11 de noviembre se nombrará una Junta Provisional Revolucionaria que depondrá la regencia de Beresford, acordará el regreso de Juan VI y se instalará en Lisboa.

En 1840, Antonio Leocadio Guzmán inicia la publicación del periódico El Venezolano. En su primer número plantea la necesidad de un partido político que se oponga a los caudillos militares que venían gobernando el país, y anuncia la creación del Partido Liberal de Venezuela; uno de los más importantes partidos que han existido en el país.

En 1865 el presidente del estado Zulia, general Jorge Sutherland otorga a Camilo Ferrand por el término de diez años, la primera concesión para la explotación petrolera en Venezuela.

En 1867 James Graig Watson descubre el asteroide número 93, bautizado Minerva. Fue un astrónomo canadiense, nacionalizado estadounidense. Estuvo a cargo del Observatorio Detroit. En 1868, escribió el libro de texto Astronomía Teórica.

En 1889, nace en La Habana el músico Moisés Simons, que en los años 30 dirigió una orquesta jazz band e Introdujo en ésta el ritmo del danzón. Tuvo gran popularidad dentro y fuera de Cuba y se hizo muy conocido por El Manisero. Mucho lo bailaron nuestros abuelos y bisabuelos, y se sigue bailando.

En1891, Thomas Edison obtuvo la patente de la cámara cinematográfica. Este invento, conocido como el Kinetoscopio, fue diseñado para que una sola persona pudiera ver imágenes en movimiento a través de una cabina individual, un concepto muy distinto al cine colectivo que luego popularizarían los hermanos Lumiére.

Nacimiento del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges (1899). Uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana. Su obra revolucionó la narrativa con temas como los laberintos, los espejos y la metaficción.

En 1904 Ramón Castroviejo Briones nace en Logroño, España, hijo del también oftalmólogo Ramón Castroviejo Novajas. Hizo estudios de Medicina en Madrid y en 1928 marchó a Estados Unidos. De vuelta a España en 1975, impulsará el Banco Español de Ojos y campañas con el fin de difundir la importancia de la donación de órganos. Investigará para la creación de técnicas quirúrgicas que revolucionaron la cirugía de la córnea, especialmente, el trasplante de córnea. Fue innovador en la creación y diseño de aparatos de instrumental quirúrgico. A su muerte, en 1987, el Dr. Castroviejo donó sus córneas.

En 1940: en Londres(Inglaterra) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, los nazis bombardean, por un supuesto error, un asentamiento civil. Inglaterra responde a la agresión bombardeando Berlín (Día del Águila). El ejército sionista de Israel lo hace hoy en día con los asentamientos palestinos y no por error.

En 1943 muere por tuberculosis en el Reino Unido, la filósofa y mística francesa Simone Weil. Se ha negado a tomar los alimentos que su estado de salud requería tratando de subsistir con las mismas raciones que tenían sus compatriotas franceses bajo la ocupación nazi.

En 1944 en la Segunda Guerra Mundial, París es liberada de la ocupación alemana.

En 1945 se funda la Federación Médica Venezolana (FMV).

En 1947, nace en Río de Janeiro, Brasil, el novelista Paulo Coelho. Sus obras se han vendido con más de 140 millones de libros, traducida a más de 70 idiomas.

En 1954 se suicida en Río de Janeiro (Brasil), tras recibir serias amenazas golpistas del Ejército, Getúlio Dornelles Vargas, presidente de la República desde 1951 y en tres ocasiones más. Se le atribuye que industrializó y modernizó el país, lográndose mejorar la vida de los trabajadores, e introdujo mejoras sociales.

En 1954 el presidente Eisenhower firma una Ley de Control Comunista que teóricamente prohíbe al Partido Comunista en los Estados Unidos.

El 24 de agosto de 1962 fue la inauguración del Puente General Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo, uno de los puentes más largos del mundo en su tipo y el segundo más largo de América Latina. Debe su nombre al prócer de la Independencia y compañero de Simón Bolívar, de origen zuliano. Permitió conectar, a través de la parte más estrecha o boca del lago a la ciudad de Maracaibo con el resto de Venezuela.

En 1963 en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), en acción propagandística, retienen al famoso futbolista Alfredo Di Stefano, en la operación Julián Grimau, luego devuelto sano y salvo.

En 1978, un tribunal de Nueva York condena a prisión perpetua al asesino del músico y cantautor británico John Lennon, quien fuera una de las figuras de The Beatles. El crimen fue cometido por el estadounidense Mark David Chapman, quien el 8 de diciembre de 1980 disparó sobre Lennon frente a su residencia.

En 1983, muere en Barquisimeto el cuatrista y compositor Larense, Pío Rafael Alvarado (n. 1895), también cantante contratenor venezolano. Escucharle con su conjunto musical. Otra de sus producciones.

En 1991, Ucrania declaró formalmente su independencia de la URSS, tras un intento de golpe de Estado que se produjo en Moscú. Ucrania aprobó el Acta de Declaración de Independencia ese mismo día, que luego fue ratificada por un referéndum celebrado en diciembre de ese mismo año, con el voto favorable de la gran mayoría de los ucranianos.

En 1995: en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95.

En el año 2000 es detenido el exmilitar argentino Miguel Ángel Cavallo, en Cancún (México), acusado de aplicar torturas durante la última dictadura militar.

En 2006 la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta que excluye a Plutón. Fue pasado a la categoría de "planeta enano". El sistema solar reduce su número de planetas de nueve a ocho.

En 2016 es en La Habana (Cuba) y tras casi cuatro años de conversaciones, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anuncian el éxito de las negociaciones de paz. Se da por terminada formalmente la guerra que duraba ya 52 años con más de 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados, aunque un plebiscito celebrado en octubre negó la aprobación del acuerdo.

En 2019, el cantante boricua Ricky Martin, critica a través de sus redes sociales la poca cobertura mediática a los incendios de la Amazonia, en comparación con los ocurrido a la catedral de Notre Dame, que ocupó en su momento una gran campaña de los medios y acaparó la atención mundial a través de la etiqueta #PrayForNotreDame, según el artista. Dijo el cantante que cuando el histórico edificio ardía se hizo una gran campaña que logró la atención de billonarios que reaccionaron enseguida ofreciendo grandes recursos para la recuperación de Notre Dame, por lo que el cantante reclamaba la misma o mayor atención para el más grande pulmón del planeta que ardía en llamas desde hacía más de tres semanas, por considerar que es un "Real problema global". Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n346018.html

En 2020, un Tribunal Penal del Estado Zulia, solicita orden de aprehensión contra seis oficiales de las FAES por la ejecución extrajudicial de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, comunicadores populares de la televisora comunitaria del Zulia, GuacamayaTV. El crimen ocurrido pocos días antes, había suscitado un amplio rechazo entre comunicadores comunitarios y alternativos de medios y organizaciones venezolanas. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n358206.html

En 2021, Costa Rica adopta la imagen del perezoso, animal presente en su floresta, como su cuarto símbolo nacional, para destacar así la protección de esa especie y de su hábitat natural, junto a otras especies distinguidas anteriormente. Los perezosos son animales vulnerables, aunque están en todo el territorio costarricense.