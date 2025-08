Efemérides del 3 de agosto: Día Internacional de Apoyo a Gaza (2025) – Día de la Bandera en Venezuela

Es 3 de agosto de 2025. Han transcurrido 215 días del año y faltan 150 días para su terminación. Hoy es domingo. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 3 de agosto: Día Internacional de apoyo a Gaza (3 de agosto de 2025). Comunicados de diversas organizaciones palestinas y redes de solidaridad, han convocado a las jornadas a realizarse los días 1, 2 y 3 de agosto de este año, con movilizaciones globales en solidaridad con Gaza y los prisioneros palestinos; protestas en Cisjordania y otras regiones, acompañadas de una huelga parcial; énfasis en denunciar el genocidio en curso, el uso del hambre como arma, y el bloqueo de ayuda humanitaria por Israel. La jornada fue promovida por redes como Samidoun, instituciones de prisioneros, y fuerzas nacionales e islámicas palestinas, incluida Hamas, con el lema de "romper el asedio y liberar a los prisioneros". Las organizaciones y movimientos convocantes han instado a las ‘masas del mundo árabe e islámico y los pueblos libres del mundo a seguir el movimiento popular global durante los días venideros’. ‘En ciudades y plazas: con marchas y protestas’, aclara el comunicado, que también hace un llamado a detener las muertes por hambre que afectan a millones de palestinos. Finalmente, se ha instado también a incrementar ‘manifestaciones y sentadas’ frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos globalmente, así como ante todas las instalaciones de ‘aquellos países que apoyan al sionismo’ con el objeto de frenar y poner fin al tenebroso genocidio que viene cometiendo Israel asistido por los estados cómplices. Del 1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna. (¡Pero no hay lactancia en Gaza con el genocidio continuado que ejecuta Israel!). Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bebé, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares. En 2025, la Semana Mundial de la Alimentación se alinea con la campaña más amplia de la OMS "Comienzos saludables, futuros esperanzadores", que subraya la necesidad de apoyo a largo plazo para las mujeres y los bebés durante todo su recorrido de lactancia, garantizando el acceso a asesoramiento especializado en todos los niveles de atención, fortaleciendo la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y velar por que en el hogar, en los establecimientos de salud, en el trabajo y en otros lugares se apoye y empodere a las mujeres. Lamentablemente, mientras se celebra esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, en Gaza (Palestina) los genocidas del gobierno de Israel mantienen un cerco de hambre, por lo que las madres palestinas no tienen comida y sus bebés no tienen leche. El bárbaro Estado israelita tampoco deja pasar a Gaza las fórmulas sustitutivas de la leche materna. Día de la Bandera en Venezuela. Símbolo patrio venezolano que llegó y fue ondeado por primera vez en La Vela de Coro, estado Falcón en 1806, un día como hoy, por el Generalísimo Francisco de Miranda, quien lo trajo en su expedición Libertadora. Fue aprobada oficialmente por primera vez el 9 de julio de 1811 por el Supremo Congreso de Venezuela, aunque la actual bandera nacional, es la modificación establecida el 9 de marzo de 2006 por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, también formada por los colores amarillo, azul y rojo, en franjas iguales y horizontales, pero en el medio del azul, en lugar de las 7 anteriores, tiene ocho estrellas blancas de cinco puntas, colocadas en arco. Una bandera similar, con ligeras variantes, representa a los países que fueron integrantes de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador). El Día de la Bandera en Venezuela conmemora entonces la primera vez que la bandera de Venezuela fue izada en territorio venezolano en 1806. Antes esta celebración se efectuaba el 12 de marzo de cada año que fue el día en que el movimiento independentista de Venezuela liderado por el prócer Francisco Miranda, realizara un juramento en Haití, sobre un diseño de bandera de Venezuela creado por él. En el año 2006, el presidente Hugo Chávez Frías decide cambiar la celebración para el 3 de agosto por ser día en que, como inicio de la campaña libertadora de Venezuela Miranda efectúa el primer izamiento de la bandera en la Vela de Coro. Día Internacional de la Planificación Familiar. La planificación familiar busca el control de la natalidad en cada grupo familiar y en la población sexualmente activa, mediante el uso de métodos anticonceptivos. Es una herramienta para el ejercicio del derecho a la salud sexual y para la regulación de la vida reproductiva de la población, como factor de bienestar y libertad de las personas. Los métodos anticonceptivos generalmente utilizados para el control de la natalidad o planificación familiar son diversos: de barrera (preservativo, diafragma, capuchón cervical); físico-biológicos (dispositivo intrauterino – DIU); hormonales (anillo vaginal, píldora anticonceptiva, anticonceptivo subdérmico, hormonas inyectables, dispositivo intrauterino de hormonas), así como químicos; permanentes (ligadura de trompas, vasectomía, histerectomía); naturales (método de ritmo, Ogino-Knaus, Billings, método de la temperatura basal, sintotérmico); Anticonceptivos de emergencia (Acetato de Ulipristal, Levonorgestrel, Mifepristona). Esta variedad de anticonceptivos no siempre es accesible o de adquisición económica, lo que puede limitar su uso por muchas personas, pero también es importante contar con información y orientación acerca de ellos, lo cual tiene mucho que ver con la existrencia y efectividad de las políticas de Estado. Su utilización debe ser una responsabilidad compartida de las parejas sexuales. Una de las cuestiones que todavía está pendiente en Venezuela en materia de Planificación Familiar y derechos sexuales y reproductivos es el tema de la legalización del aborto; asunto en en el que nuestro país muestra un notorio rezago y resistencia de sectores conservadores, en detrimento de la población femenina en edad reproductiva. En 1798, británicos y franceses se disputaban el control colonial sobre Egipto y en una batalla desarrollada en el Nilo el almirante británico Nelson fuerza a la flota francesa a rendirse. Librado en la bahía de Abu Qir, fue un gran combate naval entre la Marina Real británica y la Marina de la Primera República Francesa. En una de los navíos franceses iba el entonces general Napoleón Bonaparte. En 1804 el naturalista alemán Alexander con Humboldt regresa a Europa después de un viaje científico de cuatro años por América. Humboldt fue un geógrafo, astrónomo, humanista y explorador, e hizo descubrimientos y aportes en Venezuela. En honor a él el pico Humboldt en Caracas. En 1806 en la Vela de Coro (Venezuela) desembarca el General Francisco de Miranda. La expedición de Miranda se proponía iniciar desde Venezuela una serie de acciones con el fin de promover la independencia en la América Hispana. Llegó en un barco al cual bautizó como Leander (en recuerdo a su hijo Leandro). En la Vela de Coro, Mirada izó la bandera tricolor que hoy es el símbolo patrio de la nación venezolana. En 1813 tuvo lugar la Batalla Naval de Cumaná, con la que el Coronel Santiago Mariño y sus tropas condujeron a la liberación de todo el territorio oriental de Venezuela, faltando Guayana. En 1895, muere en Barquisimeto, León Colina, militar que fue presidente encargado de Venezuela entre 1866 y 1867 (n. 1829). En 1917 nació Antonio Lauro (f. 1986), intérprete venezolano guitarra clásica y uno de los principales compositores para ese instrumento musical. Sus valses llevan nombres de mujer. Sus piezas han sido difundidas por el mundo, en buena medida bajo la ejecución del también venezolano y guitarrista, Alirio Díaz. Escuchar a Lauro en concierto. En 1919 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país, termina una oleada de disturbios raciales ocurridos en Chicago, que habían comenzado el una semana antes. Fueron asesinados 38 personas de piel negra de ese país por norteamericanos racistas de piel blanca. En 1936, el atleta afroamericano Jesse Owen gana en Berlín una medalla de oro de cuatro que logró en los Juegos Olímpicos que se dieron en tiempos de la Alemania nazi; resultado que incomodó a los racistas hitlerianos. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas italianas emprenden la conquista de Somalia en África. Primero, en 1935, las tropas italianas invadieron Abisinia (Etiopía) y con la anexión del imperio abisinio independiente, la Italia fascista del dictador Benito Mussolini, creó un nuevo territorio colonial italiano en África. La presencia italiana en África se remonta a 1882. En 1944 nació Nino Bravo (f. 1973), cantante español de baladas de gran éxito y muy querido por el público (fallecido tempranamente en un accidente). Entre 1969 y 1973, Nino Bravo grabó 60 canciones, que convertieron en clásicos románticos. Escuchar a Nino Bravo. En 1949, se crea oficialmente la National Basketball Association (NBA) o Asociación Nacional de Baloncesto, tras la unión entre la Basketball Association of America (BAA) o Asociación de Baloncesto de América y la National Basketball League (NBL) o Liga Nacional de Baloncesto (todas de los EE.UU). En 1950 se estrenó la película venezolana "La balandra Isabel llegó esta tarde" de Carlos Hugo Christensen. Primera película venezolana en ganar un premio internacional a la mejor fotografía, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes. En1952, se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki. En 1958, el submarino nuclear "Nautilus" logra atravesar el Polo Norte geográfico pasando por debajo del casquete polar. El hecho fue parte de la carrera armamentística entre los EEUU y la Unión Soviética. El nombre "Nautilus" había sido tomado de las historias de Julio Verne. En 1966, la novela: Alrededor de un día de abril, de Isaac Montero, se convierte en la primera obra prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Prensa de la dictadura franquista en España. En 1975 murió Juan Beroes (n. 1914), poeta y diplomático venezolano, ganador de premios internacionales de poesía. Representó a Venezuela en el Tercer Concurso Bianual Internacional de Poesía en Knokke-Zoute (Bélgica). En 1947, ganó el Premio Municipal de Poesía por su obra Prisión Terrena. En 1948, ganó el premio literario de la revista Contrapunto y en 1957 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de Venezuela por su obra Materia de Eternidad. En 1984, Rafael Vidal se convierte en el primer nadador venezolano en conseguir una medalla de bronce olímpica, en Los Ángeles, en la categoría 200 m. estilo mariposa. En 1985, nace en Ciudad Bolívar (Venezuela) el esgrimista y medallista de oro olímpico Rubén Limardo, especialista en la modalidad de espada. Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2008 y 2020, obteniendo una medalla de oro en Londres 2012 en la prueba individual. Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima en los años 2013 y 2018. Consiguió nueve medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2003 y 2019. En 2020, ingresó al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima (FIE). En 1991, el Territorio Federal Delta Amacuro pasa a tener la categoría de Estado, en la República de Venezuela. En 1998, las fuertes crecidas del río Yangtzé, el mayor de China, derrumban uno de sus diques, lo que ocasiona más de 2000 muertos y medio millón de evacuados. En 1999, en los Juegos Panamericanos, el nadador venezolano Francisco Sánchez, gana medalla de oro en 100 m. estilo mariposa, e impone récord de 53,33 segundos. En el año 2000, la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra Microsoft, a la que señala por prácticas monopolísticas. En 2004, la NASA (EE.UU) lanza la nave Messenger, para la exploración del planeta Mercurio. (2007) Paramilitar colombiano revela que "jefes nos obligaban a tomar sangre y comer carne humana de las víctimas", según noticia de AFP reseñada en Aporrea. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n98937.html (2008) Se denuncia que la OTAN utilizó proyectiles revestidos con uranio empobrecido durante los bombardeos de 1995 contra las posiciones del ejército serbobosnio. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n118135.html (2010) Se contabiliza en 4,9 millones de barriles de petróleo (unos 779 millones de litros) la cantidad de crudo derramada en aguas del golfo de México por British Petroleum (BP) en abril de 2010, según un estudio científico encargado por el Gobierno estadounidense y citado en la página web del diario 'The Washington Post'. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n162629.html En 2017 en España, murió la leyenda del motociclismo español Ángel Nieto (n. 1947), campeón múltiple del mundial de motociclismo. Pionero del pilotaje español y trece veces campeón del mundo, falleció en un accidente de quad (especie de moto de 4 ruedas que suele emplearse en terrenos arenosos o irregulares). En 2019 en Panamá, fue inaugurado el tercer puente sobre el Canal de Panamá, el más largo del país y que une la costa atlántica de la provincia de Colón con el resto del territorio. El puente Atlántico de 4,6 kilómetros de longitud, ostenta el récord un record mundial. En 2022, la ONU acuerda con el gobierno venezolano un plan de respuesta humanitaria para desbloquear recursos. Ver: www.aporrea.org/economia/n375533.html En 2023, ONGs y agrupaciones políticas, en Venezuela, se pronuncian contra condena a 6 sindicalistas a 16 años de cárcel, lo que califican como un "recrudecimiento de la persecución política". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n385038.html En 2023, en los EEUU, el expresidente Donald Trump se declara "no culpable" de conspirar para anular elecciones. El juez le prohíbe tener contacto con testigos del caso. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n385062.html Día Internacional de Apoyo a Gaza se realizó en varios países el 3 de agosto de 2024. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395420.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Día Internacional de Apoyo a Gaza se realizó en varios países el 3 de agosto de 2024. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395420.html