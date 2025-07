Efemérides 20 de Julio: Día de la Independencia de Colombia - Día Internacional de la Luna (Aluniza el Apolo 11)

Día de la Independencia de Colombia (1810) . Aunque el 20 de julio de ese año no se obtuvo la independencia de Colombia, se inició la gesta independentista que habría de conseguirla en 1819. Colombia antes era la Nueva Granada. La firma del Acta Revolucionaria en 1810, es la fecha oficialmente reconocida como el aniversario de la declaración de independencia del país respecto a la corona española, pero la independencia definitiva de Colombia estuvo asociada a la gesta libertadora de Simón Bolívar, que llevó a la creación de la Gran Colombia, formada por Venezuela, Colombia y Ecuador (antes de su disolución).

En 1897, nace Tadeus Reichstein, químico polaco, premio Nobel de fisiología o medicina en 1950 . Realizó trabajos sobre los glucósidos que ejercen acción farmacológica sobre el corazón y consiguió realizar la síntesis industrial de ácido ascórbico o vitamina C. Se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1950, compartido con Edward Calvin Kendall, Philip Showalter Hench, por sus estudios de las glándulas suprarrenales y el descubrimiento de la cortisona.

Paro en Perú contra el proyecto minero Tía María (2024): Ejemplo de movilización ambiental y social, donde comunidades rechazaron imposiciones extractivistas y defendieron el derecho a un ambiente sano y a la consulta previa. El paro antiextractivista contra el proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa, fue una movilización de gran alcance que reflejó el rechazo social y ambiental al modelo extractivista en Perú. Tuvo réplicas posteriores en octubre de aquel año, y ha habido otros eventos significativos en 2025. El de octubre, inicialmente convocado como por 72 horas, posteriormente, se transformó en paro indefinido ante la falta de respuesta del gobierno y la persistencia del conflicto (a nivel regional). Se efectuaron bloqueos de carreteras. Las movilizaciones fueron masivas, con centenares pobladores que marcharon con pancartas de "Agro sí, mina no". Esta lucha ha tenido bastante poyo, con participación de agricultores, transportistas, estudiantes y colectivos ciudadanos de otras regiones. Como sucede con muchas luchas campesinas y populares en distintos países con democracias frágiles o gobiernos autoritarios, ha habido una criminalización de la protesta y los líderes sociales recibieron notificaciones judiciales que intentaban disuadir la movilización. La exigencia principal es la cancelación definitiva del proyecto, por no contar con licencia social ni con un estudio de impacto ambiental vigente. Hubo una importante reafirmación del rechazo popular en 2009, con una consulta vecinal en la que el 97% de la población votó en contra de la minería en el valle. Este conflicto lleva más de 15 años. La resistencia social continuada al proyecto minero ha logrado ralentizarlo aunque no se ha conseguido su cancelación definitiva. El gobierno y la empresa Southern Copper Corporation insisten en continuar las obras, poniendo los negocios capitalistas por encima de los intereses y la voluntad de las comunidades que viven en el territorio.