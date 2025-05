Efemérides 7 de Mayo: Día del Ingeniero Agrónomo en Venezuela

Día del Ingeniero Agrónomo en Venezuela. Los ingenieros e ingenieras agrónomos son profesionales que se dedican al estudio y formas de manejo de la producción animal y vegetal, muy ligada a las explotaciones agropecuarias, así como del manejo de los impactos sobre el medio ambiente, por lo que es muy importante para el consumo alimentario. El día se corresponde con la fundación, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines de Venezuela. La ingeniería agrónoma reúne en su disciplina a la agricultura, la ganadería y la tecnología productiva vinculada con ambas. Son profesionales claves para el campo venezolano Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. Se celebra con la finalidad de visibilizar la situación de los niños huérfanos por causa del SIDA. Este día está dirigido a promover la defensa de millones de niños que han quedado huérfanos a causa del SIDA, en todo el mundo. La creación data del año 2002, por iniciativa de Albina du Boisrouvray, fundadora de FXB International, una organización dedicada a apoyar a los huérfanos y niños vulnerables. Hoy es el Día del Taxista (Panamá) y es el Día de la Minería en Perú y en Argentina. En 1748, nació Olympe de Gouges (f. 1793), autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), una escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa. Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. Fue detenida por su defensa de los Girondinos, juzgada sumariamente y decapitada en la guillotina. En 1824, Ludwig van Beethoven estrena en Viena su Novena Sinfonía. En 1837, murió Fernando Peñalver (n. 1765), político y estadista venezolano, prócer de la independencia y Primer gobernador de la Provincia de Carabobo. Fue un actor de primer orden en la formación de la Primera República; uno de los firmantes del Acta de la Independencia y consejero del Libertador. En 1919, nació Eva Perón (f. 1952), política y actriz argentina, primera dama de la Nación Argentina durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón entre 1945 y 1952. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Declarada oficialmente y de manera póstuma Jefa Espiritual de la Nación Argentina en 1952. En 1935, nació Ramón Palomares (f. 2016), poeta venezolano. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro Adiós Escuque; en 2006 resulta ganador del primer Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora; y en 2010 del Premio Iberoamericano de Literatura. En 1939, nació José Antonio Abreu (f. 2018), músico venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles de Venezuela. También fue economista, político y educador. En 1943, se creó el Círculo de Cronistas y Locutores Deportivos, hoy Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela CPD. En 1946 se fundó en Japón la empresa de productos electrónicos e informáticos Sony. Es una compañía de alcance mundial en los mercados, fabricante de avanzados productos electrónicos de consumo masivo: artefactos de audio y vídeo, de TV, de computación, fotografía, videojuegos, telefonía móvil, productos profesionales... En 1954, los vietnamitas consiguen la victoria en Dien Bien Phu, en la lucha por la independencia, contra tropas francesas. De ahí nacen dos países: Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, cuando el gobierno survietnamita rechaza un referéndum para decidir la reunificación del país, con el fin de evitar la influencia comunista, lo que lleva a un conflicto en el que intervienen los EEUU y se desata la guerra de Vietnam en el sudeste asiático. En 1960, nace en Madrid la prolífica escritora Almudena Grandes. Se destacó con numerosas novelas, como Las edades de Lulú (1989), Atlas de geografía humana o El corazón helado. En el año 2010 inició una serie de Episodios de una guerra interminable, un conjunto de novelas seis novelas que abarcan los 25 años siguientes a la Guerra Civil Española (1939 – 1964), varias de ellas generadoras de piezas televisivas como Los pacientes del Dr García, que expone la trama de la resistencia republicana de postguerra al franquismo y las vinculaciones del régimen de Franco con los nazis. Falleció en 2021. En 1963 en los Estados Unidos se pone en órbita el satélite de comunicaciones Telstar. Denomina a varios satélites de comunicaciones. En 1973 el periódico The Washington Post gana el Premio Pulitzer por la investigación de dos de sus periodistas en el caso Watergate, que involucraba al presidente de los EEUU, Richard Nixon. Los periodistas fueron Carl Bernstein y Bob Woodward. En 1999, durante los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia, varias bombas impactaron a la embajada de China en Belgrado, asesinando a tres periodistas chinos. En 2001, muere Jesús Rosas Marcano (n. 1930). Fue un educador venezolano, periodista, profesor universitario, poeta y compositor de canciones populares interpretadas por el grupo Un Solo Pueblo, como «Botaste la bola» y «Negro como yo». En 2002, Estados Unidos comunica su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2003 en La Plata (Argentina), la Cámara Federal resuelve que los delitos conexos con los crímenes de lesa humanidad también son imprescriptibles. Esto tuvo gran trascendencia para los casos de gravísimas violaciones de DD.HH durante los gobiernos de dictaduras militares. En 2004 en Chile se promulga la ley de matrimonio civil que permitió el divorcio. En 2006 en China, un equipo de investigación chino descubre cuatro fósiles de una nueva especie de peces que data de hace 400 millones de años. En 2006, la película "Iluminados por el fuego", que relata vivencias de soldados argentinos en la guerra de las islas Malvinas, gana el premio al mejor filme del Festival de Cine de Tribeca ( Nueva York). Dirigida por Tristán Bauer. En 2007, en Montevideo (Uruguay), se celebra la primera sesión del Parlamento del Mercosur con Venezuela. Cuenta con la asistencia de legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores del bloque, y de Venezuela, por entonces en proceso de incorporación plena. En 2011 en Ecuador se efectuó el Referéndum constitucional y consulta popular, propuesto por el presidente Rafael Correa, para modificar la Constitución de 1998. En 2019, muere Rafael Coronel, pintor mexicano (n. 1932). Su pintura exhibe temas populares. En 2019, muere Pedro Gamarro (n. 1955). Fue un boxeador venezolano. Pasó a la historia olímpica al obtener la primera medalla de plata de Venezuela en unos Juegos Olímpicos, hecho que sucedió en los XXI Juegos Olímpicos Montreal 1976 en peso wélter en la división (-67 kg). En 2019, muere en Caracas Joaquín Cortés, fotógrafo documentalista y cineasta español, residente en Venezuela (n. 1938). En 2010 fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Mención Fotografía. En los años sesenta (s. XX) se dedicó a recorrer el país y en 1965 organizó su primera muestra en la que presentó imágenes de gentes y motivos de los Andes, Caracas, Isla de Margarita, Curiepe, Araya y Yare. El centro de su obra enfocó principalmente sobre las personas en su desenvolvimiento dentro de la sociedad, sus semblantes y su humanidad. En 2022, los gobernantes talibanes de Afganistán ordenaron a todas las mujeres usar la burka, que cubre todo el cuerpo, en público, una medida que confirmó los peores temores de los defensores de derechos humanos y está destinado a complicar aún más las negociaciones con la ya desconfiada comunidad internacional. El decreto recordó restricciones similares a las mujeres durante el intransigente gobierno Talibán de 1996 a 2001. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n373478.html En 2023, tras haber sido detenido el autor de artículos en Aporrea, Servando Marín Lista, es dejado en libertad. La decisión del juez y los fiscales fue otorgar plena libertad y un régimen de presentación cada tres meses ante los tribunales: "El MP declara medida de no privativa y absolución del caso, en atención de no conseguir elementos probatorios de promoción al odio". Es decir; aun sin haber elementos probatorios, de todos modos le dejaron bajo el incómodo y restrictivo régimen de presentación. La llamada Ley del Odio ha sido lamentablemente usada para fines odiosos. Ver: Arquitecto Servando Marín Lista está en libertad, no hubo elementos probatorios de instigación al odio (aporrea.org) Tesla despide a más de 16.000 trabajadores; muchos enfrentan la fecha límite para la visa H-1B. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392710.html Tesla, del magnate Musk, entraba así en la cuarta semana consecutiva despidiendo trabajadores. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n392684.html 31. En 2024, la actitud de complicidad del gobierno alemán con el Estado genocida de Israel, lleva a que la policía de Alemania desaloje a manifestantes propalestinos en la Universidad de Berlín. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392703.html