Efemérides 25 de Abril: Día Contra el Maltrato Infantil – Día del ADN – Revolución de los Claveles

Día Internacional contra el Maltrato Infantil. La fecha es busca concienciar para la prevención del maltrato contra niños y niñas, así como la debida atención a las víctimas de sus consecuencias físicas y psicológicas. Esto va asociado a la promoción, fomento y defensa activa de los derechos de los niños. Se trata de una campaña mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define así: "El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil". Día Mundial contra el Paludismo (o malaria). Es una jornada que resalta la importancia de la prevención, control y eliminación de esta enfermedad. Se declaró en 2007 por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una enfermedad producida por parásitos por la que mueren anualmente, todavía, cientos de miles de personas, en su mayor parte niños y predominantemente en regiones tropicales pobres de África, Asia y América. Se transmiten al ser humano por la picadura de hembras de mosquito Anopheles, infectadas por el parásito. Es una enfermedad prevenible con el control de las plagas del mosquito y debidamente atendida es curable. En Venezuela se hicieron importantes campañas a mediados del siglo pasado, especialmente en las zonas rurales, para lograr contener la enfermedad, para lo cual se recurrió a la fumigación, el uso de mosquiteros y la eliminación de criaderos. Por esta batalla es reconocida la figura del venezolano Arnoldo Gabaldón (que dirigió la lucha contra la malaria enaquellos años. Los parásitos que producen la malaria afectan al hígado y entre los síntomas que la enfermedad provoca están la anemia, heces con sangre, escalofríos, fiebre y sudoración, dolores de cabeza y musculatura, coloración amarillenta de la piel (ictericia), pudiendo llegar a manifestarse convulsiones y estado de coma, con el desenlace de la muerte del enfermo. Ha habido un repunte del paludismo en Venezuela en los últimos años. Día Mundial del ADN. Celebra el descubrimiento de la estructura molecular del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que contiene toda la información genética de los seres vivos en el núcleo de las células. El descubrimiento lo hicieron James Watson (biólogo estadounidense) y Francis Crick (físico británico) en el año 1953. Día Mundial de los Pingüinos. Coincide con el día en que comienza la migración de los pingüinos de la subespecie "Adelaida" desde la Antártida y se dedica la fecha a dar a conocer detalles sobre esta especie de ave marina no voladora y a promover su protección frente a los peligros que la amenazan, a consecuencia de las actividades humanas y del cambio climático provocado. Día Internacional del Delegado, para "rendir homenaje a los delegados que trabajan para Naciones Unidas (ONU) en diferentes tareas como negociar acuerdos, coordinarse con sus países de origen y formar alianzas". Día del Bioanalista (en Venezuela). Se celebra en reconocimiento a la labor de estos profesionales y en Venezuela rinde honores a Rafael Rangel, en el aniversario de su nacimiento, por tratarse del científico e investigador, precursor de la Microbiología en nuestro país. El Bioanálisis es fundamental para el diagnóstico médico. En los últimos años, los bioanalistas han hecho esta celebración con un altísimo porcentaje de los laboratorios públicos desabastecidos y muchos de ellos cerrados. Día de la Liberación de Italia, frente al fascismo y el nazismo. En 1945, la lucha armada de la Resistencia Partisana obtiene el triunfo sobre el fascismo y las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1719, Daniel Defoe publica la muy famosa novela de Aventuras de Robinson Crusoe (PDF), sobre un náufrago en una isla solitaria. En 1754, nació José Leonardo Chirino (f. 1796) un "zambo" (mestizaje de indio y negro) venezolano, que lideró una insurrección para el establecimiento de la República y la abolición de la esclavitud en Venezuela. La insurrección fracasó, pero fue un paso ejemplarizante para la lucha independentista y republicana de la nación venezolana. La figura de José Leonardo Chirino es referencial para la afrodescendencia e nuestro país. En1812 ocurre el Combate de Los Colorados, en el marco de la lucha por la independencia venezolana, con derrota, en este caso, de las fuerzas patriotas, cerca de San Carlos, estado Cojedes. En 1874, en Italia, nace Guillermo Marconi, físico al que se atribuye la invención de la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio, marcando el inicio de este medio de comunicación. Por tal motivo obtuvo el Premio Nobel de Física en 1909. En 1877, nació Rafael Rangel (f. 1909), científico e investigador venezolano estudioso de las enfermedades tropicales, considerado el padre de la parasitología y el bioanálisis en Venezuela. Descubrió en Venezuela el necator americanus, parásito causante de la anquilostomiasis, entre los años 1903 y 1904. Contribuyó a resolver problemas sanitarios venezolanos de principios del siglo XX. Fue el primer director del laboratorio de histología y bacteriología del Hospital Vargas en Caracas. Fue el descubridor en Venezuela del Necator Americano como parásito causante de la anquilostomiasis. En 1908 fue encargado de una campaña sanitaria con la que identificó y dió las pautas para la erradicación de un brote de peste bubónica en La Guaira. En homenaje a él, se celebra este día de su nacimiento, el Día del Bioanalista en Venezuela. En1914, nació Marcos Pérez Jiménez (f. 2001), político y militar venezolano, General de División del Ejército, que fue presidente dictatorial de Venezuela entre 1952 y 1958. Fue derrocado mediante un golpe de Estado de sectores descontentos de las Fuerzas Armadas de Venezuela combinado con masivas manifestaciones contra sus políticas autoritarias y represivas. Impulsó algunos proyectos de desarrollo nacional. En 1927 nació Óscar Yanes (f. 2013), periodista, cronista y escritor venezolano, en prensa y en televisión, destacándose principalmente en las entrevistas. Entre sus programas más famosos: "Así Son las Cosas. Llevó a cabo investigaciones históricas sobre acontecimientos sociales y políticos venezolanos. Otro de sus exitosos programas: La Silla Caliente. Se hizo muy popular su simpática frase: "chúpate esa mandarina", que cerraba alguunos de sus interesantes comentarios. "En la Guataca" fuer también uno de sus programas en el año 2000 y "La Mañana Caliente", en 2001. Le decían "Chivo Negro". Ganó en tres oportunidades el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Monseñor Pellín y el Primer Premio de la Asociación de Escritores de Venezuela a biografías de los venezolanos famosos, por su obra titulada "Carlos J. Bello, el Sabio Olvidado". También ganó el premio Silver Book en 1992, de la Editorial Planeta para el libro de mayor circulación del año. En 1927 nació Corín Tellado (f. 2009), escritora española de literatura romántica (o "novelas del corazón"), con varios miles de novelas y relatos entre 1946 y 2009, traducidas a muchos idiomas. Llegó a ser reconocida como la autora con más ventas en idioma español según en el Libro Guinness de los récords de 1994. En 1962 la UNESCO la había declarado la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes. Sus escritos son historias de amor que se han difundido también en historietas con fotografías, radionovelas y telenovelas. En 1940: nace Al Pacino, actor estadounidense. En 1953, los científicos James D. Watson (estadounidense) y Francia Crick (británico) anuncian el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. En 1974, Portugal es conmovido por la "Revolución de los Claveles". Fue un levantamiento militar en Portugal que terminó con la dictadura de António de Oliveira Salazar, en un período en el que se derrumban los últimos dominios coloniales portugueses en África. La revuelta se produjo de manera incruenta, y abrió el camino hacia la democratización del país. Fue protagonizada por el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) constituido por oficiales medios y por las masas obreras y populares, en la que también los partidos Comunista y Socialista, además de las corrientes de izquierda, cobraron gran protagonismo. Con esta revolución quedó restablecida la democracia en el país luso. Portugal estuvo a un paso de ir más a fondo, hacia una revolución socialista, pero no rebasó los marcos de un capitalismo con democracia burguesa avanzada, y progresista en lo social. La Revolución de los Claveles simboliza su triunfo con los compases de la canción "Grândola Vila Morena". En 1976, muere Aquiles Nazoa (n. 1920), escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. En sus obras se expresan los valores de la cultura popular venezolana. Una de las obras que compila sus versos humorísticos es Humor y Amor, de Aquiles Nazoa (libro en PDF). En 1999, en Referéndum Constituyente, se aprobó el llamado a Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución venezolana, que sustituiría a la de 1961, de lo que surgiría la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también aprobada en referéndum a finales del mismo año, en el primer año de gobierno de Hugo Chávez Frías. En 2008, la policía austriaca detiene a Josef Fritz, "El Monstruo de Amstetten", acusado de mantener secuestrada y violar consecutivamente a su hija Elisabeth en el sótano de su casa, durante 24 años. De estas violaciones incestuosas nacieron siete hijos/nietos. En 2009 se le condenó a cadena perpetua bajo internamiento en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. En 2013, muere en Caracas la actriz y cantante Herminia "La Gata" Martínez (n. 1949). Fue una actriz, cantante y bailarina hispano-venezolana (de origen canario), que se destacó en papeles de antagonista en telenovelas de gran audiencia. Escuchar. En 2018, muere en Caracas el actor, dramaturgo y director de teatro Levy Rosell. También se desempeñó en actividades educativas de artes escénicas. En 2018, muere Michael Anderson, director de cine británico (a los 98 años), tras una vida en la que realizó numerosas obras cinematográficas y fue nominado para el Oscar a Mejor Director en 1956 por su trabajo en "La Vuelta al Mundo en 80 Días" (basada en Julio Verne). En 2019, la compañía de la red social Facebook es investigada por haber presuntamente recabado "cientos de millones" de cuentas de correo de manera ilegal para hacerles llegar publicidad no solicitada. Se le señaló de hacerse sin permiso con las agendas de contactos de 1,5 millones de usuarios de su red social, al pedirles confirmar su dirección de correo electrónico y colocación de contraseña. En 2020, en los EE.UU, se da a conocer casos de intoxicación por ingerir desinfectante para "combatir" el coronavirus, tras supuesto malentendido de recomendaciones públicas del presidente Donald Trump, con la intención de prevenir o tratar la infección de Covid-19. Ingirieron productos con composición de cloro. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n354584.html En 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inicia una mesa de negociaciones en Venezuela con representantes del gobierno nacional venezolano, con sindicalistas que dicen representar a los trabajadores con diferentes centrales y sindicatos, y con voceros de los empleadores privados (Fedecámaras). Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n373203.html Desde entonces parace que no ha habido ninguna mejora significativa para la clase trabajadora en los años siguientes, que sigue a "salario cero" respecto a su poder adquisitivo sobre las canastas alimentaria y básica, y que sigue sumergida en un clima de franco deterioro de las libertades y derechos sindicales. En 2024, se iniciaba en los EE.UU la audiencia en el Tribunal Supremo de EEUU sobre la inmunidad de Trump, en la que escucharía los argumentos orales para determinar si Donald Trump poseía inmunidad judicial para evadir el juicio penal sobre el asalto al Capitolio, al haber sido presidente del país. Trump pudo evadir varias causas penales y hoy hace estragos de nuevo como presidente de los Estados Unidos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392369.html