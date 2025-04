Efemérides 24 de Abril: Día Contra la Meningitis - Día del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz

Día Mundial contra la Meningitis. La meningitis es una enfermedad de suma gravedad, que afecta la médula espinal y las membranas del cerebro causando graves lesiones, discapacidad y en algunos casos, hasta la muerte. Es una patología que daña el tejido de la membrana que rodea el cerebro y la médula espinal. Es una enfermedad infecciosa que ocurre por la aparición de un virus o bacteria en el organismo que causa una inflamación severa en las meninges. Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Es una festividad impulsada por el bloque de los países no alineados precedidos por Venezuela, ante el Consejo de la ONU. Se celebró por primera vez en 2019. Esta fecha busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar acuerdos y negociaciones, que sean de mutuo beneficio para todos. Tal como lo contempla la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Día Internacional de Solidaridad en Conmemoración del Genocidio del Pueblo Armenio. Se conmemora en memoria de al menos de un millón quinientos mil armenios perseguidos y asesinados por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Día Mundial del Caficultor. Rindiendo homenaje a los trabajadores del campo dedicados a producir el grano de café. El café originario de Africa, llegó a Venezuela en las primeras décadas del siglo XVIII, llevado desde Brasil, las Guayanas y las Antillas. En el siglo XIX, y a comienzos del XX, el café fue uno de los sectores más dinámicos de la economía venezolana y Venezuela adquirió gran fama mundial como país cafetalero con granos de calidad. Luego fue desplazado por la economía petrolera y por otras áreas de la producción y el comercio. Los cafetaleros suelen recibir poco por el café que cultivan, en comparación con los precios y ganancias de las torrefactoras. Varías de ellas fueron estatizadas en el s. XXI en Venezuela con la espectativa de que produjesen bajo control obrero, pero terminaron en manos de gerencias militares y hoy los trabajadores de la industria del café soportan pésimos salarios y condiciones laborales. En 1822, tuvo lugar la batalla de Juana de Ávila. Fue un enfrentamiento militar librado durante la guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas realistas del capitán Juan Ballesteros y las patriotas del coronel José Rafael de Las Heras, acabando con la victoria de estas últimas. En 1836, el médico, científico, escritor y político José María Vargas renuncia a la presidencia de Venezuela. Había asumido la primera presidencia ejercida por un civil y un opositor al gobierno anterior después de la independencia. Tuvo que dejar el cargo por una rebelión, y aunque ésta fue derrotada y Vargas fue traído de vuelta del exilio, en 1835 para reasumir sus funciones, su enfrentamiento con la mayoría del Congreso, forzó su renuncia a la presidencia el 24 de abril de1836. Andrés Narvarte asume como presidente provisional. En 1863, se firmó el Tratado de Coche que pone fin a la Guerra Federal de Venezuela. La Guerra Federal, también conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales, considerada como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso en lo social y en lo económico para Venezuela tras su independencia. El país quedó devastado, con ciudades desiertas y casi destruidas, se estima que murieron unas 200.000 personas de una población total de aproximadamente 1.800.000 habitantes, es decir, el 11% de la población. En 1888, en Venezuela, se inauguró la Casa de Artes y Oficios de Maracaibo, que hoy funge como el Palacio Legislativo del Estado Zulia. En 1898, España le declara la guerra a los Estados Unidos por su intervención en Cuba. El Imperio español es derrotado y pierde la isla, que se independiza (aunque los EEUU intentan reemplazar los lazos coloniales españoles), y Puerto Rico, Filipinas y Guam, que quedan directamente bajo dominio norteamericano. En 1906, nació Juan Oropeza Riera (f. 1971). Fue un jurista, diplomático, doctor en ciencias políticas, abogado, político, escritor y docente venezolano. Formó parte activa del movimiento estudiantil que se opondría a la dictadura del General Juan Vicente Gómez conocido como la Generación del 28, lo cual le costó ser encarcelado durante un año. A su salida, debió exilarse junto a algunos de sus compañeros de lucha. Fue columnista de "El Heraldo", bajo la administración de Ángel Corao quien, en el año 1931, lo envía como corresponsal de la revista "Élite" a la ciudad de Madrid, España. En 1911 nace Luis Edgar Sanabria Arcia, abogado, profesor, diplomático y político venezolano, quien fue presidente provisional de Venezuela en 1958, poco después de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En 1916 en Irlanda, se da el Levantamiento de Pascua, con el que comienza la Guerra de independencia de la nación para separarse del Reino Unido. En 1924 nace en Argentina, Nahuel Moreno (f. 1987), dirigente político internacional trotskista . Tuvo una activa participación en el movimiento revolucionario trotskista internacional y en la izquierda argentina. Fundó distintas organizaciones y partidos de izquierda en Latinoamérica, particularmente en su país: GOM, POR, MAO, Palabra Obrera, PRT, PRT-La Verdad, PST, MAS. A nivel internacional intervino en debates políticas entre las distintas fcorrientes del trotskismo, desde el Segundo Congreso de la IV Internacional (en 1948), hasta la fundación de su propia organización, la LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional), en 1982; agrupamiento de partidos de distintos países para la construcción de un partido revolucionario mundial marxista-leninista-trotskista. Escribió numerosas obras. En Venezuela, influyó en el PST-La Chispa y en organizaciones derivadas posteriormente de éste partido, entre ellas el Partido Socialismo y Libertad, y Marea Socialista. Uno de los dirigentes venezolanos que conoció y participó en actividades con Nahuel Moreno es Gonzalo Gómez, que fuera uno de los impulsores del antiguo Partido Socialista de los Trabajadores (PST), activo entre los años ´70, ´80 y ´90, cofundador de Aporrea.org en 2002 y de Marea Socialista (2007), vinculada a una de las organizaciones internacionales que cuenta entre sus componentes, entre otros, a militantes provenientes de las corrientes morenistas, algunas de las cuales hacen parte hoy de la Liga Internacional Socialista (Lis). Ver en www.aporrea.org/actualidad/n364406.html En 1936, nace en Guarenas, estado Miranda el poeta venezolano Honorio Caupolicán Ovalles (f. 2001). Perteneció al grupo El Techo de la Ballena. Fue Director de la Asociación de Escritores de Venezuela (AEV). Entre sus libros de poesía: "¿Duerme usted, señor Presidente?" (1962), enfocado críticamente sobre la figura y presidencia de Rómulo Betancourt. En 1940, nace la socióloga, antropóloga y escritora María Matilde Suárez, investigadora de las costumbres, tradiciones y creencias de Venezuela. En tres ocasiones le fue otorgado el "Premio Anual al Mejor Trabajo Científico en Ciencias Sociales" por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Hizo trabajos sobre las etnias indígenas y uno de sus libros fue dedicado a Los Warao, del Delta del Orinoco, en 1968. Estudió las "Enfermedades populares y migraciones en los Andes", en 1973. También escribió "José Gregorio Hernández del lado de la Luz", en el año 2000. Se ocupo también de las comidas y platos típicos tradicionales del país, como lo hizo con "La Empanada Criolla en la Historia y la Tradición",en 2010. En 1949, nació Wilfrido Vargas. Es un cantante, músico y director de orquesta dominicano . Es uno de los grandes músicos a quien se le debe la internacionalización del género musical merengue. Es trompetista y vocalista, dirigió su orquesta, siendo además productor de la misma. También es conocido como creador y productor de las exitosas agrupaciones merengueras Las Chicas del Can y Altamira Banda Show. Escuchar éxitos. En 1950, nació Felipe Izcaray. Es un director de orquesta venezolano. El Maestro actualmente es Director Artístico del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles en Carora, Venezuela, luego de haber sido por 4 años Titular de la Orquesta Sinfónica del Estado Nueva Esparta en la Isla de Margarita. En 1965, en la República Dominicana comienza la Revolución de Abril, encabezada por Francisco Caamaño Deñó. Fue un militar y político dominicano que ocupó la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la llamada Guerra de Abril de 1965, cuando la República Dominicana tuvo que hacer frente a una invasión norteamericana. Francisco Caamaño, dirigió el levantamiento constitucionalista de 1965 y ocupó la presidencia, pero hubo de entregarla ante la intervención de Estados Unidos, que impuso a García Godoy en el gobierno del país. Enviado a Londres como diplomático (1966), al año siguiente se exilió en Cuba. En 1973, las autoridades dominicanas anunciaron que había muerto al frente de un grupo guerrillero, pero esta versión fue desmentida por quienes afirmaron que fue un fusilamiento. En 1967, nació Omar Vizquel. Es beisbolista, ex-grandeliga venezolano, campocorto quien jugó en las Grandes Ligas de Béisbol con los Seattle Mariners (1989-93), Cleveland Indians (1994-2004), San Francisco Giants (2005-2008), con los Texas Rangers (2009), Medias Blancas de Chicago (2010-2011) y Toronto Blue Jays (2012). Es considerado el mejor campocorto defensivo de la historia del béisbol. En 1971, nació Alejandro Fernández. Es un cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández . En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana como mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros. Escuchar rancheras. En 1990, Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble. En 1992, murió Elio Chacón (n. 1936). Era un grandeliga venezolano. Fue un segunda base y campocorto de las Grandes Ligas que jugó en la Liga Nacional de 1960 a 1962. Fue el séptimo jugador de béisbol de Venezuela en jugar en las mayores. En 2002, murió Emil Friedman (n. 1908). Fue un músico checo-venezolano y fundador del colegio que lleva su nombre en Caracas. En 2003, en la revista científica Nature se anuncia la secuenciación completa del genoma humano, dos años antes de lo previsto. En mayo de 2006 se culminará el proyecto al publicarse la secuencia del último cromosoma humano en la misma revista. En 2005 en la Universidad de Seúl (Corea del Sur) nace Snuppy, el primer perro clonado del mundo (f. 2015). Tras dos intentos fallidos, Snuppy nació el 24 de abril de esa fecha, a partir de células adultas extraídas de la oreja de un perro de caza de raza afgana. Su madre fue un labrador retriever, quien dio a luz al pequeño por cesárea y con un peso de 530 gramos. En 2007 se descubre el primer exoplaneta similar a la Tierra en la zona habitable de su estrella, con una temperatura adecuada para tener agua líquida en su superficie, Gliese 581c. En 2007: muere el actor venezolano Yanis Chimaras (n. 1955). También compositor y profesor de actuación. Participó en diversos tipos de producciones artísticas. En 2017, el jinete Javier Castellanos se convierte en el segundo venezolano en ser elegido al salón de la fama del hipismo en los Estados Unidos. El jinete zuliano es el segundo venezolano en lograrlo, tras Ramón Domínguez. Había conseguido cuatro premios Eclipse, consecutivos (2013, 2014, 2015 y 2016), premio que se le otorga al mejor jinete de la temporada y además contaba para ese momento con siete triunfos en la Breeders Cup. Totalizaba más de 4.600 victorias. Según las reglas de la votación, para figurar en el salón, el seleccionado debe haber conseguido el apoyo del 50% de los participantes. En 2019, murió Eleazar Díaz Rangel (n. 1932). Fue un periodista, gremialista, político, docente e investigador de la comunicación, venezolano. Entre la década de los setenta y ochenta asumió cargos gremiales: Presidente de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP-1966-1976). Presidente Fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas (1976-1988). Presidente de la II Conferencia de Consulta de Organizaciones Internacionales y Regionales de Periodistas (Unesco,1978). Luego de 3 años de haber arribado al país, por fin llega al estado Bolivar en Venezuela, y a manos del pueblo pemón, la piedra "Abuela Kueka", reliquia ancestral de los indígenas. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n382338.html En 2010 el Gobierno Nacional solicitó de manera formal a Alemania, la devolución de la piedra (que estaba expuesta en un parque) a través de su Cancillería, y tras una serie de conversaciones que llegan a un acuerdo amistoso, se inicia su proceso de repatriación en mayo de 2018, arribando definitivamente a Venezuela el 16 abril de 2020. En 2022, en declaraciones previas al mes en que Aporrea celebraría su XX aniversario, Cristóbal Alba, ex Web Master del Programa Aló Presidente de Hugo Chávez, dió un testimonio según el cual Chávez "catapultó a Aporrea" con sus frecuentes referencias a información de la página en sus programas. Ver: www.aporrea.org/medios/n373192.html Sin embargo, con el gobierno de Maduro, Aporrea ha sufrido bloqueos frecuentes y prolongados.