Efemérides 3 de Abril: Día del Arco Iris, y del Teléfono Móvil – Consejo de DDHH ONU insta a abandonar sanciones

Día Mundial del Arcoíris. Realza el fenómeno óptico natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia o humedad en suspensión en el cielo, incidiendo en ellas en cierto ángulo (de 42 grados), lo que produce el efecto del despliegue de un arco luminoso multicolor. Va del rojo al violeta, pasando por la gama de colores visibles que resulta de la descomposición de la luz en su espectro de longitudes de onda: el Arcoiris. Siempre ha producido admiración por su belleza y distintas clases de leyendas. El fenómeno se experimenta también mediante la refracción en un cristal, como el prisma de Isaac Newton, que le sirvió al científico para explicar la descomposición de la luz; que tiene diversas aplicaciones en la tecnología. Día Internacional del Teléfono Móvil.¡Cómo ha cambiado la vida personal y social con el teléfono móvil! Se ha convirtido en algo prácticamente imprescindible y un instrumento estrechamente ligado al relacionamiento individual y de grupos, así como al desempeño laboral y al intercambio de información en general e incluso como llave para activar y operar muchos sistemas conectados mediante señales inalámbricas e Internet. Algunos de nosotros y nosotras crecimos en un mundo en el que nos desenvolvíamos sin llevar un teléfono encima, lo que a veces tenía sus ventajas para la tranquilidad y privacidad, pero no hay duda de que la telefonía móvil es una maravilla, aunque hay quienes se enganchan y desarrollan una dependencia extrema o nociva, sobre todo si se trata de niños y adolescentes, o incluso de conductores de automóviles que se distraen mirando las pantallas con riesgo para la vida. En los últimos diez años se han dado pasos agigantados, mucho más acelerado que el recorrido de las décadas finales del siglo XX y los inicios del presente siglo. La primera llamada de móvil se registra en el año 1973, cuando se comunicó por esa vía Martin Cooper, un director de Motorola. A Venezuela llegaron mucho más tarde y los más viejos recordamos como se pavoneaban algunos al presumir con tremendos armatostes con grandes antenas. La primera generación (1G), estaba basada en las tecnologías analógicas y se tardó aún más en lograr la primera comunicación digital. Hoy llevar un móvil es como cargar el mundo en las manos y estar interconectado con la globalidad. Hasta hace pocas décadas eran ciencia ficción y hoy son nuestra cotidianidad y los niños crecen y aprenden ligados a esos teléfonos o minicomputadores de bolsillo. Ha habido una revolución tecnológica que transformó la vida. En 1693, nace John Harrison, quien será el inventor del cronómetro marino, para la Armada Británica. En el año 1783, nació Washington Irving (f. 1859) escritor estadounidense del Romanticismo. También fue autor, ensayista, biógrafo, historiador y diplomático. Entre sus obras destacan los siguientes títulos: La leyenda de Sleepy Hollow de 1820. Cuentos de la Alambra de 1832. Vida y Viajes de Cristóbal Colón de 1829. Una historia en Nueva York, de 1809. Los buscadores de tesoros, La conquista de Granada y una biografía de George Whashington (prócer independentista de los EEUU), entre otras. En 1816, cerca de Villar (Bolivia), la heroína boliviana de la independencia, Juana Azurduy, realiza una acción la acción heróica por la que sería nombrada teniente. Tenía treinta y cinco años de edad, cuando al frente de treinta jinetes, entre ellos varias mujeres, ataca a las fuerzas del coronel español José de la Hera, les quita el estandarte y se hace de los fusiles y municiones. En 1857, nació Dolores Aleu Riera (f.1913), primera mujer licenciada en Medicina de España y la primera médica en alcanzar el título de doctora. Fue profesora de higiene doméstica en la Academia para la Ilustración de la Mujer, fundada por Esmeralda Cervantes, también fue autora de textos de carácter divulgativo, orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en el ámbito de la maternidad, como Consejos a una Madre, sobre el régimen, limpieza, vestidos, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños. En 1895, comenzó el juicio por libelo contra Oscar Wilde, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor y poeta de origen irlandés por homosexualidad, que en aquellos tiempos era una conducta criminalizada. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. En 1897, fallece Johannes Brahms, compositor alemán. Fue uno de los grandes referentes del Romanticismo. Entre otras obras destacan cuatro sinfonías, dos conciertos para piano, un concierto para violín, un concierto para violín y cello, el Réquiem Aleman, la Obertura Trágica, la Obertura del Festival Académico, las Variaciones sobre un Tema de Haydn muchas otras de piezas musicales de cámara y para piano. Escuchar a Brahms En 1901, muere en Maracaibo el médico, escritor y periodista ítalo-venezolano Manuel Dagnino (n. 1834). Importante en la medicina zuliana del siglo XIX. Fundador del hospital de Chiquinquirá (1865) y su director en varias ocasiones, además de clínico y cirujano. Sus estudios sobre la fiebre amarilla, fueron los primeros en Venezuela. Estuvo en la redacción o al frente de revistas de diverso tipo, incluso literarias. Fundador de la Revista Clínica Médico-Quirúrgica de los Hospitales de Maracaibo (1894), con sus publicaciones científicas y lecciones de clínica médica. Introdujo elementos terapéuticos en la región y el termómetro clínico. Desempeñó cátedras en la Universidad del Zulia y la Central de Venezuela. Dejó una obra literaria, aunque poco conocida. En 1905, fue el descubrimiento de la Espiroqueta Treponema Pallidum, agente causante de la sífilis. La bacteria fue descubierta por el zoólogo y protozoólogo alemán Fritz Schaudinn. Estudió el desarrollo del ciclo vital de diferentes protozoos y coronó la labor de su vida con el descubrimiento en colaboración con Erich Hoffman. Se doctoró en Zoología el 3 de marzo de 1894 y su trabajo, "Estudios sobre los foraminíferos" (protistas cuyo protoplasma tiende a formar un exoesqueleto calcáreo, los foraminíferos abundantes en el mar y en los sedimentos marinos) fue publicado en la Zeítschtift. Fue miembro de la Academia de Ciencias Rusa. Obtuvo distinciones como la Orden de Francisco José, entre otras. En 1924, nació el reconocido actor Marlon Brando (f. 2004), estadounidense, que recibió múltiples reconocimientos, entre ellos dos premios Óscar, al mejor actor. Fue por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El padrino en 1972. Le fueron otorgados dos Globo de Oro y tres BAFTA. En 1933, los británicos Clydesdale y McIntrye despegan desde la India para sobrevolar por primera vez la cumbre del Everest, el monte más alto del mundo, y obtener fotografías aéreas de su cima. En 1934, nació Jane Goodall, una etóloga inglesa y "Mensajera de la Paz" de la ONU. Se la considera la pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y es conocida por su estudio de 60 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el parque nacional Gombe Stream en Tanzania. Es la fundadora del Instituto Jane Goodall y del programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes). Destacada por su gran labor en materia de conservación y bienestar animal y perteneciente al comité del Proyecto de los Derechos Humanos desde su fundación en 1996. En 1937, nace Enrique Planchart, matemático y profesor universitario venezolano, rector de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Sirvió a la USB por 48 años. Fue profesor Titular del Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas. (f. 2021). Obtuvo en 1989 el Premio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y en 1991 la mención de honor. Era miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Produjo 9 libros. Obtuvo el doctorado en la Universidad de California, Berkeley, de la que también fue profesor visitante de su Departamento de Matemática durante 1986 y 1987. En 1945, nació Lil Milagro Ramirez, escritora, poetisa y revolucionaria salvadoreña, líderesa y fundadora de organizaciones guerrilleras constitutivas del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN, 1980). Fue detenida y desaparecida, hasta su asesinato en las cárceles de la Guardia Nacional. Recordada por su lucha en favor de las clases menos favorecidas. Escribió diversos poemas, incluyendo algunos infantiles. Un poemario suyo fue publicado en 2003 por el Departamento de Letras de la Universidad del Salvador (UES), titulado: Del hombre, del tiempo y del amor. En 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry S.Truman, promulga la Ley de Asistencia Exterior, comúnmente conocida como el Plan Marsall que canalizó más de trece mil millones de dólares en ayuda a la Europa de la postguerra mundial, entre 1948 y 1951, para su reconstrucción. Fue un programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Nota: En la segunda década del siglo XXI lo robado por algunos corruptos en Venezuela, superaría decenas de veces los recursos de aquel Plan Marshall, lo cual coloca la corrupción en este país en dimensiones históricas descomunales. EN 1949, nace Hugo Carregal, cantante, actor, guionista, locutor y productor televisivo argentino, radicado mucho tiempo en Venezuela con actuaciones en la televisión venezolana. Escuchar En 1961 nació Eddie Murphy, un actor, director de cine, comediante y cantante estadounidense. Fue miembro del reparto en Saturday Night Live de 1980 a 1984. Ha trabajado como comediante de stand-up y ocupó el puesto número 10 en la lista de Comedy Central de los 100 mejores stand-ups de todos los tiempos. En 1973, Martin Cooper, gerente de Sistemas de Motorola, realiza la primera llamada desde un teléfono celular a una línea fija en la historia. La llamada fue para su competidor tecnológico, el ingeniero Joel Engel que dirigía los Laboratorios Bell de AT&T, para decirle que su proyecto estaba listo. Sin embargo, pasaron diez años para que se comercializara el primer teléfono móvil. En 1975, el ruso Anatoly Karpov se convierte en campeón del mundo de ajedrez por incomparecencia del estadounidense Bobby Fischer. Gran maestro internacional de ajedrez, fue campeón del mundo entre 1975 y 1985, y campeón mundial versión FIDE entre 1993 y 1999. Disputó diez finales por el título mundial, imperó como campeón mundial por 16 años. Ganó más de 160 torneos en solitario o compartiendo el primer lugar. En 1979, en España, se realizan las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. En 1982. La ONU apoya a Gran Bretaña en la disputa del territorio argentino de las Islas Malvinas. Gran Bretaña, como potencia mundial socia de los EEUU y los países europeos, que históricamente practicaron el colonialismo, consigue un pronunciamiento internacional 24 horas después del desembarco argentino en las islas Malvinas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 502, que exige el retiro de las tropas argentinas del archipiélago y llama a las partes a negociar. La premier Margaret Thatcher informa a la Cámara de los Comunes y manifiesta su intención de recuperar las islas por la fuerza, mientras su canciller, Lord Carrington, presenta su renuncia. En 1989, el beisbolista venezolano Omar Vizquel debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con los Marineros de Seattle en un juego contra los Atléticos de Oakland. En 1990, muere Sarah Vaughan, tambien conocida como Sassy y La Divina, cantante de jazz. Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, es considerada por muchos una de las más importantes e influyentes voces femeninas del género. (Escuchar – Otras canciones). En el año 1995, Amazon vende su primer artículo, que fue un libro. En 1998, muere Mary Lucy Cartwright (n. 1900) matemática británica. Junto con J. E. Littlewood, fue la primera en analizar el sistema dinámico con la Teoría del Caos. En 2016, se conoce la filtración del escándalo de corrupción, tráfico y lavado de capitales, los "Panamá Papers", del bufete Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales en paraísos fiscales, que afecta a importantes personalidades mundiales. Se revela el listado de personas y empresas que registraron empresas evasoras de millones millones de dólares o de blanqueo de capitales. Políticos, empresarios y deportistas figuran en la investigación realizada por el Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación. Uno de los implicados es Mauricio Macri, expresidente de Argentina, cuya tolda política respalda actualmente al chiflado de Milei. En 2017, un atentado de Metro de San Petersburgo, en las estaciones Sennaya Plóshchad y Tejnologuícheski Institut de la línea 2, provoca en total 14 muertes. En 2018, sucede un tiroteo con heridos en la sede YouTube, popular sitio web de vídeos. Una mujer, Nasim Najafi Aghdam, armada con una pistola, abrió fuego sobre los empleados en el lugar de comida en la sede de YouTube de San Bruno, California, Estados Unidos. Hubo varias personas que sufrieron heridas de bala. Informes policiales reportaron muerte de la tiradora con su propia arma de fuego. En 2019, ocurre la muerte de Paulino Nuñez, de 83 años, quien fue autor de artículos y colaborador de Aporrea desde sus inicios. Paulino Nuñez, de origen gallego y con toda una vida en Venezuela, fue parte de la Red Venezolana contra la Deuda y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), en América Latina y el Caribe CADTM– AYNA (Abya Yala/Nuestra América). Participo en la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudanada que denunciaba hechos de corrupción y exigía la Auditoría Ciudadana como forma de ejercer la contraloría social del Poder Popular en Venezuela. Fue un luchador social, ávido lector, estudioso de la realidad del país y también un revolucionario internacionalista, especialmente solidario con el pueblo haitiano. Su orientación era en favor del socialismo-libertario y confederal. Compartió con Gonzalo Gómez y Juan García, desde la Red Venezolana Contra la Deuda, y antes de la fundación de Aporrea, el programa La Deuda o la Vida, por la Radio Alternativa de Caracas hasta que la sacaron del aire los enemigos de la comunicación popular autónoma. Participó después del combate contra el paro-sabotaje petrolero que pretendió derribar al gobierno de Hugo Chávez, en una iniciativa de quienes participaron en la recuperación de la industria petrolera, conocida como Constituyente Petrolera. Tuvo numerosas participaciones en foros del Centro Internacional Miranda. Se le veía con frecuencia por el epicentro cultural del CELARG. ¡Siempre recordaremos a nuestro querido Paulino! Algunos de sus escritos se pueden encontrar en el archivo de autores de Aporrea: https://www.aporrea.org/autores/paulinonius/ Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n340301.html#google_vignette Van 6 años de su partida. En 2023, el Consejo de DDHH de la ONU condena aplicación de medidas coercitivas a cualquier país, con impacto negativo sobre los derechos humanos. Esta decisión tuvo la bienvenida de Venezuela, afectada por medidas unilaterales de los EEUU. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n381792.html y Consejo de Derechos Humanos ONU aprueba resolución contra Sanciones y Medidas Coercitivas Unilaterales (aporrea.org) El 3 de abril de 2024 el famoso chef José Andrés explica a la prensa en una emotiva entrevista que un ataque israelí que mató a siete trabajadores de ayuda alimentaria en Gaza los había atacado "sistemáticamente, coche por coche". Fue un asesinato más que hace parte de una práctica criminal sistemática del Estado sionista de Israel. Ver: Famoso Chef José Andrés: Israel atacó a sus trabajadores humanitarios "sistemáticamente, carro por carro" En 2024, en Taiwán, un terremoto, considerado el más fuerte en 25 años deja varios muertos, heridos y desaparecidos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n391778.html En 2025, en fechas próximas, otro terremoto altamente catastrófico causaba destrucción y muertes en Miammar (antes Birmania), en el sur de Asia.