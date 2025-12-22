(VIDEO) Diáspora venezolana se movilizó este domingo 20 de diciembre en varios países por la libertad de los presos políticos

La diáspora venezolana se movilizó este domingo 20 de diciembre en varios países por la libertad de los presos políticos. Con mesas largas, adornos de navidad y fotos con los nombres de los detenidos, simbolizaron a las familias que esperan tener a sus seres queridos de vuelta en sus hogares durante las festividades.La actividad, bautizada como «Mesa de los que esperan», fue convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Madrid (España), Buenos Aires (Argentina), Cúcuta (Colombia), Quito (Ecuador), Utrecht (Países Bajos) y en diferentes puntos de Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Missouri y Tampa).En Madrid, ciudadanos y activistas montaron su mesa en el paseo de la Castellana para «visibilizar nuevamente a nuestros familiares que están en centros de reclusión en Venezuela por motivos políticos».María Laura Márquez destacó que en las cárceles no solo hay encarcelados dirigentes políticos, sino que «también hay muchos miembros de la sociedad civil», empresarios o personas que protestaron por las elecciones presidenciales de 2024.También hay «familiares de dirigentes políticos que han sido apresados para ejercer presión ante todos los que hemos alzado nuestra voz en contra del régimen de (Nicolás) Maduro», agregó.El Comité destacó que unos 20 nacionales españoles o ciudadanos con doble nacionalidad continúan detenidos en Venezuela. «Aunque autoridades españolas han informado sobre gestiones para lograr su liberación, señalando limitaciones diplomáticas en el país, hasta ahora estas gestiones se han mostrado limitadas.»En Buenos Aires, en el Parque 3 de Febrero, también se dispuso de una mesa con cartas y mensajes para los presos políticos.La presidenta de Alianza por Venezuela, Liset Luque, afirmó que «la Mesa de los que Esperan es un recordatorio de que el régimen venezolano utiliza la persecución y la represión como herramienta de control político. No estamos hablando de cifras, sino de personas, de vidas suspendidas. La libertad es un derecho humano y no puede seguir siendo negociable».En la actividad también tomó la palabra María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde hace más de un año.«La ausencia se siente todos los días, pero en fechas como Navidad duele el doble. Detrás de cada preso político hay familias que esperan, que resisten y que no pierden la esperanza de volver a abrazarse», dijo Gómez.En Cúcuta también se concentraron los familiares de colombianos detenidos en el país y pidieron una «navidad sin presos políticos».Al menos una docena de colombianos están detenidos en Venezuela bajo diversas acusaciones, la mayoría de ellos por presunto terrorismo. La Cancillería de Colombia ha sostenido diversas reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano para lograr sus liberaciones, pero no logrado la excarcelación definitiva de todos sus ciudadanos.