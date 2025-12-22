Gaceta Oficial 43.261 viernes 21 de noviembre 2025

Gaceta Oficial 43261 del viernes 21 de noviembre de 2025

Official Gazette 43261 of Friday, November 21, 2025

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 798:2025 LECHE PASTEURIZADA. REQUISITOS. (4ta. Revisión).

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 823:2023 SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICACIONES. REQUISITOS. (2da. Revisión).

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 2282:2025 ALIMENTOS. DETERMINACIÓN DEL FLÚOR. MÉTODO VOLUMÉTRICO. (1ra. Revisión).

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 993:2025 PINTURAS EMULSIONADAS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR FREGADO. (5ta. Revisión).

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 404:2025 PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. PELÍCULAS MENORES DE 125 MICRONES (5 mils). DETERMINACIÓN DE LA ADHESIÓN. (2da. Revisión).

Resolución que aprueba la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2026, y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha Estructura, que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución que otorga a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández-Morán, en las categorías y menciones que en ella se indican.

SUSCERTE

Providencia que otorga la acreditación a la sociedad mercantil SOLUCIONES FINANCIERAS CHINCHIN ITFB, C.A., con Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-41319828-2, como Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica.

Providencia que otorga la renovación de la acreditación a la sociedad mercantil SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APACUANA, C.A., con Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-50145905- 3, como Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que modifica y agrega contenido al SEGUNDO RESUELVE de la Resolución 1803 de fecha 22 de octubre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43243, de fecha 28/10/2025, donde se Delimitó la Fase del Proceso Penal de las Fiscalías adscritas a la Dirección para la Defensa de la Mujer, por la de Fiscalías con competencia para Intervenir en las Fases Preparatoria, Intermedia y de Juicio Oral.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que Interviene la Contraloría Municipal del municipio Píritu del estado Anzoátegui; y se designa a José Alexander Guerra Valor, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Píritu del estado Anzoátegui.

Resolución que ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Naguanagua del estado Carabobo; y se designa a Amílcar Otero Quintero, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Naguanagua del estado Carabobo.