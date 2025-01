Efemérides del 10 de enero: EEUU le quita Los Ángeles a México (1847) - Muere Zamora (Venezuela, 1860)

algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 10 de enero: Destacadas: En 1847 Estados Unidos se anexa la entonces ciudad mexicana de Los Angeles.

163 años de la muerte de Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano.

Muere Carlos Linneo, clasificador del mundo natural.

En 1928 son expulsados de la URSS León Trotski y miembros de la Oposición Izquierda. Siguen efemérides... Día Mundial de la Gente Peculiar. Para los que son algo fuera de lo común. En el año 1480, nace en Bruselas (Bélgica), Margarita de Austria, que llegó a ser reina de Francia, princesa de Asturias y gobernadora de los Países Bajos, en nombre de su sobrino Carlos I. En 1514 en España se publica la primera Biblia multilingüe de la historia, conocida como la Biblia Complutense. En 1778, muere en Uppsala (Suecia) Carl Von Linneo, quien produjo la nomenclatura de género, especie, orden, clase, y otras clasificaciones de plantas y animales. El médico y naturalista publicó en 1735 su "Systema Naturae" (Sistema Natural) con una nueva propuesta taxonómica para los reinos animal, vegetal y mineral, que dio base a la clasificación zoológica, botánica y mineralógica. Termina el proceso de elección para elegir al primer presidente de la historia de los Estados Unidos de América (1789). Es electo por unanimidad, George Washington, iniciando su periodo presidencial el 30 de abril de 1789. En 1847 la ciudad de Los Ángeles es anexada a los EE.UU, al ser ocupada por segunda y definitiva vez por las fuerzas estadounidenses durante su intervención en México, que significó la toma de otros territorios y poblaciones equivalentes a la mitad de la extensión del país. La guerra fue entre 1846 y 1848. En 1860, en Venezuela, muere Ezequiel Zamora, líder político y conductor militar de la Guerra Federal y de la batalla de Santa Inés. Recibió un balazo en la cabeza, de incierta procedencia, causándole la muerte a los 42 años, lo que truncó la secuencia de triunfos militares y políticos que venía obteniendo a lo largo de la Guerra Federal. Algunos creen que por rivalidades dentro del mismo partido liberal, los responsables del asesinato fueron Juan Crisóstomo Falcón o Antonio Guzmán Blanco, quienes veían a Zamora como un rival y veían con desconfianza su orientación política. El caudillo popular logró movilizar a vastos sectores del campesinado y del pueblo venezolano bajo la consigna "¡Tierras y Hombres Libres!". Decía Zamora: "No habrá pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin descender la frente se traten bis a bis, de quien a quien". Algunos artículos sobre Zamora publicados en Aporrea: Ezequiel Zamora y la guerra federal como culminación de la insurgencia popular independentista - Roberto López Sánchez - 10/01/16 - www.aporrea.org/actualidad/a220954.html ; La vinculación de Ezequiel Zamora y el pueblo trabajador - Stalin Pérez Borges - 11/01/05 - www.aporrea.org/trabajadores/a11427.html ; Semblanza de Zamora - María del Carmen Gómez Freire - 01/02/12 - www.aporrea.org/actualidad/a137812.html Ezequiel Zamora: "General del Pueblo Soberano" - Maricarmen Gómez F - www.aporrea.org/cultura/a309595.html En 1863 se inaugura el servicio público en el Metro de Londres, primer sistema de ferrocarril subterráneo o suburbano para transporte de pasajeros. En el año 1880, nace en España, Manuel Azaña, político y escritor que fue presidente de la Segunda República Española. Destacó por las reformas que implementó en su gobierno y por su papel como jefe de bando republicano durante la guerra civil española. Trabajó como corresponsal de guerra en Francia e Italia. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura por su biografía Vida de Don Juan Valera en 1926. En 1880 comienzan las primeras explosiones para abrir paso a la unión de las aguas del océano Pacífico y del mar Caribe, mediante el Canal de Panamá. En 1920 entra en vigencia el Tratado de Versalles, un tratado de paz que firmaron en esa ciudad más de cincuenta países, terminando oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los Aliados de la Primera Guerra Mundial. En 1920 nace la Sociedad de Naciones, al entrar en vigor el Convenio de la Sociedad de Naciones que ratificaron 42 países en 1919. Se origina al final de la Primera Guerra Mundial, con el propósito de asentar el orden internacional salido de la guerra, y para contribuir a resolver, supuestamente sin guerras, las crisis internacionales. El 15 de noviembre de 1920, la recién creada Sociedad de Naciones celebrará su primera asamblea en Ginebra (Suiza) con la participación de los cuarenta y dos países que inicialmente la conformaron. Pero en septiembre de 1939 comenzará otra guerra mundial, 19 años después de la primera. En 1928 son expulsados de la Unión Soviética León Trotski y 30 miembros más de la Oposición Izquierda, al agudizarse su confrontación política con la burocracia surgida en la URSS bajo la conducción de José Stalin. León Trotski hizo estrecho equipo con Lenin durante la Revolución de Octubre que llevó a la instauración de un Estado Obrero en la Rusia de 1917, pero que en las circunstancias adversas y cerco mundial imperialista que la rodeó, cayó en una degeneración burocrática que le hizo perder sus objetivos programáticos originales y derivó hacia un régimen totalitario. Trotski es exiliado a Alma-Ata (Kazajastán). Posteriormente, tras intentos infructuosos de conseguir asilo en varios países, Trotsky conseguirá ser recibido como refugiado en México, años después, donde será asesinado por un agente de Stalin. En 1930 nace en Argentina el escritor, periodista y guerrillero Francisco "Paco" Urondo. Autor del libro "La Patria Fusilada", con entrevistas a sobrevivientes de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 jóvenes militantes peronistas y de izquierda detenidos en la base aeronaval Almirante Zar en agosto de 1972. Urondo fue asesinado en Mendoza por fuerzas de la dictadura cívico-militar argentina en junio de 1976. En 1941, muere en Caracas, Victorino Marquez Bustillos, presidente provisional de Venezuela entre 1914 y 1922 (n. 1858). En 1946: Inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Londres, con representación de 51 países. En 1957, muere en Nueva York, Estados Unidos, Gabriela Mistral, escritora, poetisa y educadora chilena, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Se hizo muy conocida en 1914 con el poemario "Los Sonetos de la Muerte". La poetisa, fue también diplomática, feminista y pedagoga. En 1958, en Venezuela, Pedro Estrada, director de la Dirección de Seguridad Nacional, es destituido por el general Marcos Pérez Jiménez. Estrada era la principal y muy temida figura represiva del régimen dictatorial, que pocos días después (el 23 de enero) caería. En 1973 el cineasta español Luis Buñuel es galardonado con el Premio Óscar a la mejor Película Extranjera por "El discreto Encanto de la Burguesía" en Estados Unidos. En 1978 muere asesinado en Nicaragua el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, por sicarios del dictador Anastasio Somoza. Chamorro era director y propietario del principal diario opositor nicaragüense. En 1980, en Venezuela, se juega una serie de beisbol en la que los Leones del Caracas dejan "zapatero" a los Navegantes del Magallanes, con 14 juegos sin derrotas del Caracas y ningún juego ganado por el Magallanes. Toda una proeza frente a un equipo líder del beisbol venezolano y de inmensa popularidad entre los aficionados. En 1983, astrónomos del Reuno Unido descubren un púlsar con capacidad energética superior a la del Sol. En 1984, la Santa Sede y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas luego de 116 años interrumpidas. Estados Unidos, a partir de 1797, mantuvo relaciones consulares con los Estados Pontificios, actualmente integrados en su mayor parte en Italia. Las relaciones formales fueron establecidas en 1848, pero la hostilidad hacia los católicos hizo que en 1867 el Congreso prohibiese los créditos necesarios para una Embajada en el Vaticano. Ésta cerró sus puertas al año siguiente y las relaciones consulares fueron suspendidas también al desaparecer los Estados pontificios en el acontecer histórico italiano. En 1994 en México, el ejército moviliza a 15.000 soldados en ofensiva contra el los rebeldes zapatistas, pero no consiguen aplastar al movimiento, estrechamente vinculado al pueblo indígena maya en Chiapas. En 1995, el rey de España, Juan Carlos I y el expresidente estadounidense, Jimmy Carter obtienen el Premio de la Paz de la UNESCO. Años después Juan Carlos pasaría a ser "rey emérito" por escándalos de corrupción, teniendo que asumir la corona de España su hijo Felipe. En 2008, muere a los 88 años el neozelandés Edmund Hillary, primer hombre que consiguió escalar, junto al sherpa Tenzing Norgay, la cima del monte Everest de 8.848 metros, un 29 de mayo de 1953. En 2010 se realiza un referéndum en la Guayana Francesa que somete a consulta una propuesta de autonomía, que no logró la mayoría necesaria para ser aprobada. En 2011, muere María Elena Walsh, poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina (n.1930). Alcanzó fama por sus obras infantiles y canciones populares. Varias de éstas hacen parte del cancionero popular argentino. El 10 de enero de 2013, el presidente Hugo Chávez no puede asumir de nuevo la presidencia de Venezuela (tras ser reelecto el 7 de octubre de 2012) por impedimentos de salud de los que no se recuperará. En 2016, a los 69 años muere en Nueva York, el cantautor, músico y compositor británico de rock David Bowie (David Robert Jones), artista de sostenida proyección durante unos 50 años, con la venta de más de 135 millones de discos. Escuchar a David Bowie En 2022, en EEUU, realizan el primer trasplante de corazón de cerdo a un humano. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n370593.html