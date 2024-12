Efemérides del 10 de diciembre: Día de la Declaración de los Derechos Humanos, y de los Derechos de los Animales

Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Corresponde al día en que se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). También coincide con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984). Los derechos humanos, son derechos inalienables y pertenecen a todos los seres humanos sin distingo alguno. Existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y muchos otros que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna. Sin embargo, los estados más poderosos que son parte de la ONU pasan coleto con esa lista y luego hablan de Derechos Humanos como si nada, pero les sirve para reclamar su cumplimiento a los demás (como es el caso de los EE.UU, Israel y las principales potencias mundiales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela recoge y establece garantías para esos derechos, pero también termina sólo un papel en el que si uno pasa revista termina predominando el incumplimiento. En el mundo los derechos humanos son violados muy a menudo por las condiciones que imperan a escala global y en nombre de los derechos humanos se justifican a veces las más atroces guerras (como lo hace el Estado Sionista en Gaza) o son usados como un simple mecanismo de presión de unos países para intervenir en otros. La conquista de los derechos humanos no ha sido el simple resultado de acuerdos legales, sino de largos procesos de luchas civiles que llevaron a su consecución, y es de esas luchas civiles, que sigue dependiendo en gran medida su cumplimiento, como sucede con las luchas actuales de las mujeres en el mundo, por los derechos de esta parte de la población o con los reclamos activos de la clase trabajadora. Sin conciencia, educación, organización, vigilancia y capacidad movilización ciudadana los derechos desaparecen. Leer la Declaración de los DDHH. Día Internacional de los Derechos de los Animales. Los animales, además de tener su día internacional, instituido por los humanos, tienen también una Declaración Universal de sus Derechos. Fue proclamada por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales el 15 de octubre de 1978. Hay toda una lucha para que esta declaración sea aceptada a nivel global, pero todavía hay muchas resistencias. Son 14 los artículos de esta Declaración Universal, que entre sus derechos básicos reconoce: la vida, la libertad, no someterles a situaciones que les generen dolor, y no considerarles una propiedad. Los derechos de los animales no solían ser tenidos en cuenta en el mundo y continúan siendo objeto de múltiples violaciones, hasta el punto de llevar a muchas especies a su extinción o al borde de ésta. Sin embargo; la conciencia de que los animales son seres sintientes e inteligentes, más parecidos a los humanos de lo que creíamos, está avanzando cada vez más. Los animales han venido siendo considerados como recursos al servicio del ser humano (y de sus empresas comerciales), siendo víctimas de las desviaciones consumistas que caracterizan a las sociedades capitalistas. A los animales se les trata como a unos esclavos, pero cada vez más se introducen regulaciones y se establecen responsabilidades u obligaciones para su tenencia y manejo. Con este día se busca contribuir a generar un cambio de conciencia para conseguir que se respeten los derechos de los animales. Por supuesto que habría una contradicción intrínseca entre los derechos de los animales y la alimentación humana con productos animales, pero en este sentido se vienen implantando regulaciones de "bienestar animal" y hasta se investiga en torno a la producción de proteina sintética que sustituya las carnes animales; también hay quienes optan por las dietas vegetarianas. Hay mucha controversia y debate en torno a esto. Leer Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Martín Lutero, tras la petición del Papa para que se retracte de su tesis, quema públicamente la bula de excomunión Exsurge Domine (1520). Reafirma así su voluntad de mantener su postura crítica hacia la Iglesia y sostiene su tesis reformista. Muere José Leonardo Chirino (1796), zambo venezolano (mestizaje de indígena y negro) que lideró una insurrección precursora antiesclavista y anticolonial, en busca del establecimiento de una república independiente en el país y la abolición de la esclavitud. La rebelión no consiguió sus objetivos, pero marcó un ejemplo y orientación de lucha para grandes sectores de del pueblo. El 10 de diciembre de 1796,​ Chirino fue sacrificado en la horca, en una plaza pública y su cuerpo descuartizado fue esparcido por varios lugares como escarmiento y siembra del miedo: pero con ello crearon tamvbién un símbolo de lucha para los esclavos y sometidos por el imperio español y los esclavistas criollos. Muere José Ángel Lamas (1814), compositor venezolano, uno de los representantes más importantes de la música clásica en Venezuela. Última Proclama del Libertador Simón Bolívar (1830) en Santa Marta, Colombia. Dijo: "¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". Fallece siete días después. No se refería a eliminar la pluralidad democrática sino a los bandos que dividían a las repúblicas independientes que contribuyó a crear. En 1833 en Nicaragua se firma un decreto sobre el proyecto de construcción de un canal interoceánico (que se comenzaría recién en 2015) para permitir el paso entre el oceano Pacífico y el mar Caribe, como salida al Atlántico. Batalla de Santa Inés (1859). Es una de las principales acciones militares de la Guerra Federal venezolana, batalla en la que triunfaron las fuerzas federales comandadas por el general Ezequiel Zamora. Fallece el químico e industrial sueco Alfred Nobel (1896), inventor de la dinamita. Deja toda su fortuna a la fundación que lleva su nombre. Los Premios Nobel llevan su apellido, distinguen a personas que se hayan destacado en alguna disciplina, estudio, e investigaciones en pro de la humanidad. Se firma el Tratado de París o Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, que da por finalizada la guerra hispano-estadounidense (1898). Primera reunión de las comisiones encargadas de conceder el Premio Nobel que acuerdan otorgar anualmente en esta fecha, 10 de diciembre (1901). El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz (1906). Al médico y científico español Santiago Ramón y Cajal le es otorgado el Nobel de Medicina compartido (1906). El físico alemán Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física por sus aportaciones a la física teórica y, especialmente, por el descubrimiento de la ley del efecto. No fue premiado por la teoría de la Relatividad como se podría creer (1922). Einstein recibió con un año de retraso el galardón de 1921. En 1945 la poetisa chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura. Posteriormente Chile le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. Fue la primera mujer hispanoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un Nobel. Se inaugura el Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, conocido como Museo Aeronáutico de Maracay (1963). El chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura (1971). Fue un poeta y político chileno. Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. Escritor de novelas, además de guionista, editor y periodista colombiano (1982). Entre sus obras más conocidas: "100 Años de Soledad", "El general o tiene quien le escriba"… En la Argentina es el Día de la Restauración de la Democracia, desde 1983. El 10 de diciembre de 1990, el poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano, Octavio Paz, recibe el Premio Nobel de Literatura. Nelson Mandela recibe el Premio Nobel de la Paz (1993). Fue un abogado y político, activista contra el apartheid en Sudáfrica, que llegó a ser presidente de su país. Tal día como hoy recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo de los 54.000 dólares será usado para el movimiento de los derechos civiles. En el año 2000, el paleoantropólogo etíope Zeresenay Alemseged (1969-) descubre los restos fósiles de Selam, una niña de 3 años de edad de la especie Australopithecus afarensis, de 3,3 millones de años, en la depresión de Afar del Gran Valle del Rift (Etiopía). En 2006, muere Augusto Pinochet, militar chileno, dictador y genocida entre 1973 y 1990 (n. 1915). Tomó el poder con un golpe cruento al presidente constitucional Salvador Allende, contando para ello con el apoyo del gobierno de los EE.UU. En 2008, sindicatos convocaban a huelga general en Grecia en protesta por la alta tasa de desempleo y otras reivindicaciones de la clase trabajadora griegafrente a los problemas socioeconómicos y políticos del país1. También fue una respuesta a la extendida percepción de corrupción gubernamental. Los bajos salarios también fueron uno de los motivos de esa lucha. La huelga general hizo sentir el descontento social y las demandas económicas de la población, aunque estos problemas no tuvieron solución en el marco de gobiernos en crisis y movidos por los intereses del capital. Barack Obama, presidente de los EE.UU, recibe el Premio Nobel de la Paz (2009). Justifican el premio concedido "por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos". Sin embargo, ordenó acciones bélicas de los Estados Unidos en varias partes del mundo. Tuvo una política hostil contra el gobierno venezolano al declarar que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Al activista chino preso Lin Xiaobo se le niega viajar para recoger el Premio Nobel de la Paz (2010). Fue un intelectual, crítico de la literatura china, escritor y activista en pro de los Derechos Humamos y las reformas en la República Popular China. Muere Juan Ernesto López - Pepeto (2018), humorista venezolano, destacado actor cómico de gran éxito profesional. Contaminación de aguas con residuos farmacéuticos y tóxicos genera un impacto ambiental que pone en riesgo la salud humana, según informe publicado en 2019, reseñado en noticia de Aporrea del 10 de diciembre se ese año. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n349916.html Miles de peruanos se movilizaban en las calles en protesta por el golpe parlamentario que destituyó al presidente Castillo y lo encarceló. Ver: (VIDEOS) Perú: Crecen las protestas que piden disolver el Congreso y liberar a Pedro Castillo (aporrea.org)