Médicos Unidos por Venezuela: “Hoy tenemos una privatización indirecta en los centros de salud”

22-05-25.-Sobre la situación actual en los centros hospitalarios de la red pública en el país, la organización Médicos Unidos por Venezuela (MUV) manifestó sus reservas sobre la operatividad de los recintos y las dificultades de garantía de la atención a los pacientes.



Para Jaime Lorenzo, director de MUV, “cuesta observar lo que está pasando” ante la situación en los hospitales públicos en cuanto a la falta de insumos médicos y la precariedad en la atención.



El especialista aseguró que los pacientes deben costear “más del 70 % de los gastos médicos”, sobre todo suministros básicos para intervenciones de baja o alta complejidad.



Ante esto, indicó en entrevista para el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias que el grueso de los venezolanos acude a los hospitales públicos con esta cruda realidad y para cualquier proceso de atención médica, “deben comprar hasta la última jeringa o jelco”.



De acuerdo con datos que maneja la organización Transparencia Venezuela, cerca del 90 % de los venezolanos que acuden a los hospitales no pueden pagar una clínica o no tiene una póliza privada de salud.



La situación se asevera con el deterioro de la infraestructura hospitalaria y ambulatoria que presenta el país hoy.



Ante esto, Lorenzo remarcó que se suma la debilidad en el sistema de vacunas a nivel nacional. “Lo más difícil es pensar que antes había un alto índice de vacunaciones, desde 1996, era altamente posible. Hoy la cobertura no llega al 50 %”, aseguró.



Lamentó que estos datos lleguen de manera extraoficial por fuentes ajenas al Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps) que, aseguró, “no están aportando la información de manera regular, como debería de ser”.



El especialista destacó que decir esto no es una crítica a los entes responsables, sino, una invitación a sumarse a facilitar el trabajo en el sector de salud y educar a la gente sobre enfermedades, “un pueblo educado y prevenido, tiene la mitad del terreno ganado sobre las enfermedades”.



Para el director de Médicos Unidos por Venezuela, las ONG están muy limitadas

Acerca del trabajo que podrían hacer Organizaciones No Gubernamentales para apoyar a pacientes que no puedan costear los insumos, Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela, destacó hay leyes actuales que van en contra de la confidencialidad.



“Por eso están limitadas sobre la ayuda que pueden brindar en la actualidad y los procesos de donaciones vulneran la confidencialidad de los padrinos o beneficiarios”, acotó.



Lorenzo hizo énfasis en que la gente de las mismas comunidades también se ha involucrado en cada iniciativa junto a estas organizaciones. “Todo esto se logra con un gran sentido de entrega sin colores ni partidos”, finalizó.

