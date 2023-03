Maduro aceptó la renuncia de El Aissami y pide “castigo ejemplar” contra “todos los bandidos”

21-03-23.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, aceptó la noche de este lunes la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo, la cual anunció en horas de la tarde a través de redes sociales, tras la denuncia de una trama de corrupción en la industria petrolera nacional.



Maduro destacó que el ahora exministro se ha mostrado dispuesto a colaborar con la investigación.



Asimismo, pidió un “castigo ejemplar” contra “todos los bandidos”.



Según Maduro, el operativo que ha provocado diversas detenciones de funcionarios, lleva “semanas” y él personalmente ha “estado al frente”.



“El castigo tiene que ser ejemplar, con todos los bandidos, con todos los corruptos, estén donde estén”, expresó Maduro desde el hotel Humboldt.



“Vamos a dar un poderoso golpe a los mafiosos, a las mafias y he tomado la decisión de ir hasta la raíz para desmembrar las mafias. En los primeros descubrimientos fueron arrojando pistas importantes en estas mafias que se incrustaron en el cuerpo de Pdvsa”, detalló Maduro.



“A un funcionario se le entrega un poder para que lo utilice en grupos. El poder que tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece al pueblo. Tenemos que estar en ofensiva en contra de los corruptos, los mafiosos. Es tiempo de unión, de unidad para avanzar”, manifestó.



"¡Justicia, Justicia, Justicia pide nuestro Pueblo! Estemos hoy más que nunca unidos contra la corrupción. Pueblo unido, activo, denunciante y movilizado en la gran batalla épica, espiritual, cultural y moral. El servicio público tiene que ser para la máxima felicidad del pueblo", sentenció el mandatario



Precisamente este 20 de marzo, Tareck El Aissami renunció como Ministro de Petróleo en el marco las detenciones por casos de corrupción. Asimismo, Diosdado Cabello tuvo un pronunciamiento donde aseguró, entre otras cosas, que una persona que se pona una “camisa roja” y robe, no se puede llamar “revolucionario”.



*Con información de Unión Radio, Radio Fe y Alegría y RSS





