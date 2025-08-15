Serbia: Denuncian carácter violento de protestas financiadas por Occidente

El viceprimer ministro y titular del Interior, Ivica Dacic, precisó que al menos 114 personas fueron detenidas y 75 policías resultaron heridos.

15 de agosto de 2025.- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, denunció este viernes el carácter violento de las protestas que hubo en la noche del jueves en esa nación europea, con saldo de más de 110 detenidos y 75 policías heridos, y acusó a los manifestantes de perpetrar actos de terrorismo.



En declaraciones a un medio local, el jefe de Estado expresó: “Anoche todos vimos que estas personas (…) destruyen la propiedad ajena brutalmente, sin piedad, sembrando el terror”, dijo en alusión a grupos de manifestantes que atacaron a agentes del orden público y destrozaron sedes del Partido Progresista Serbio (SNS, en el poder) en Belgrado y Novi Sad.



Cuestionó que esos grupos quisiesen quemar viva a la gente que se hallaban dentro de las oficinas en Belgrado. “Habrían quemado vivas a 300 personas (…) Ahora quedó claro con quiénes estamos tratando y que no quieren ni la paz ni la resistencia gandhiana, sino que quieren violencia constante”, subrayó.



Vucic criticó a medios de comunicación que difunden que se trata de protestas pacíficas. “Incluso en la época de Hitler nadie había hablado con tanta hipocresía sobre la destrucción de la propiedad ajena”, manifestó el mandatario, quien valoró que a nivel nacional participaron poco más de 3.000 personas y que ello expresa que esos sectores están aislados pues la ciudadanía rechaza la violencia.



De acuerdo con el viceprimer ministro y titular del Interior, Ivica Dacic, al menos 114 personas fueron detenidas y 75 policías resultaron heridos durante las manifestaciones en Novi Sad, Belgrado y otras ciudades.



Acusó a los manifestantes de haber provocado “graves y masivos disturbios del orden público y la paz en toda Serbia”. Recalcó que la intervención policial se produjo una vez que los agentes fueron atacados y añadió que durante los últimos tres días resultaron heridos 121 policías.



Por su parte, el Ministerio de Justicia calificó los disturbios como un golpe contra el orden constitucional y recordó que las leyes de Serbia penalizan los ataques físicos, intimidación y amenazas por motivos políticos. Dejó claro que las personas que los cometan serán identificadas y castigadas.



Las protestas de estudiantes y opositores estallaron tras la muerte de 16 personas por el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024. Durante meses los manifestantes han reclamado una investigación de lo sucedido, pero también han atacado a agentes, bloqueado calles y cometido otros actos ilegales.



Las autoridades afirman que las protestas procuran derrocar al Gobierno y al Presidente. El propio Vucic ha alertado que son financiadas por organizaciones y medios desde el extranjero, incluso operadores políticos ucranianos, y aseveró que desde el exterior se invirtieron 3.000 millones de euros en diez años para derrocar a las autoridades de Serbia.