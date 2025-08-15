Ministro de Defensa de Colombia respalda despliegue militar de EE UU en el Caribe

Ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez,

El ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez, respaldó la decisión de Estados Unidos de desplegar tropas en el mar Caribe para perseguir a narcotraficantes latinoamericanos. La medida, confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio, se enmarca en una estrategia para enfrentar a los carteles de droga que operan en aguas internacionales.

Sánchez subrayó que la cooperación militar con Washington ha sido fundamental para la incautación de drogas y el combate contra grupos armados. "Llevamos 601 toneladas de cocaína incautadas, la cifra más alta de la historia, 16% más que el año anterior, y parte de esa incautación se debe a los mecanismos de cooperación", afirmó en declaraciones a medios de comunicación.

Estrategia conjunta de Colombia y EE UU

El ministro recordó operaciones como Orión, de la Armada Nacional, y la estrategia Ceros de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, ambas en coordinación con Estados Unidos. También dio el aval para que fuerzas estadounidenses ingresen a territorio colombiano, siempre "respetando la soberanía y los protocolos de cooperación internacional".

Por ahora, el presidente Gustavo Petro, quien ha tenido tensas relaciones con la administración Trump, no se ha pronunciado sobre el despliegue.

