(VIDEO) Lula desactiva nueva mentira de Trump y destaca superávit comercial de EE.UU. con Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien calificó a la nación suramericana como un “aliado comercial horrible”. El magnate republicano dijo que Estados Unidos (EE.UU.) enfrenta un déficit comercial con Brasil, lo que justificaría un aumento de aranceles.



Lula refutó esta declaración con datos concretos del comercio bilateral. “Lo que dijo es una mentira”, expresó el mandatario brasileño.



“Es mentira cuando el presidente norteamericano (Trump) dice que Brasil es un mal socio comercial; Brasil es bueno, lo único es que no va a arrodillarse ante el gobierno americano”, recalcó Lula.





En 2024, el comercio entre Brasil y EE.UU. alcanzó los 87 mil millones de dólares, según Lula. De este total, EE.UU. exportó 47 mil millones al mercado del país suramericano, mientras Brasil exportó 40 mil millones.Esto generó un superávit de 7 mil millones a favor de EE.UU. Lula subrayó la transparencia de estos datos para desmentir las afirmaciones de Trump.Además, Lula destacó el gasto de Brasil en empresas estadounidenses de datos, que ascendió a 23 mil millones de dólares en 2024. En un análisis histórico, señaló que en los últimos 15 años EE.UU. acumuló un superávit comercial de 410 mil millones frente a Brasil.Estos números refuerzan la posición de Brasil como socio comercial no favorecido. El presidente instó a revisar las estadísticas para comprender la relación bilateral.