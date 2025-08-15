Donald Trump sobre reunión con Vladimir Putin “No hay trato hasta que haya un acuerdo”

El presidente Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin. Los líderes se saludaron cordialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Crédito... Credito: Doug Mills/The New York Times

Sin acuerdo ni respuestas tras las breves conversaciones entre Trump y Putin sobre Ucrania en Alaska. El presidente estadounidense afirma haber logrado un "gran progreso" con el líder ruso, pero finaliza abruptamente la conferencia de prensa sin responder preguntas.

15 de agosto de 2025.- Donald Trump dejó más preguntas que respuestas el viernes al afirmar "grandes avances" en su importante cumbre con Vladimir Putin, pero admitió que no se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, informó El Guardian.

El presidente estadounidense también sugirió que ahora le tocaba a Volodymyr Zelenskyy "lograr el objetivo" y que se programaría una reunión entre el presidente ucraniano y Putin, a la que Trump podría asistir. "Tuvimos una reunión extremadamente productiva y se acordaron muchos puntos", declaró Trump en una conferencia de prensa conjunta en Anchorage, Alaska. "

Solo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos.

Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo". Advirtió: "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo". Ambos líderes se prodigaron elogios mutuos —Putin respaldó la opinión de Trump de que la guerra nunca habría comenzado si Trump hubiera ganado las elecciones de 2020—, pero no ofreció detalles de la reunión de casi tres horas ni respondió a las preguntas de los periodistas.

Putin, hablando a través de un intérprete, calificó los esfuerzos de Trump en Ucrania como "preciosos" y sugirió que ambos líderes habían llegado a un "entendimiento". Instó a Europa a "no obstaculizar el proceso" y a "no utilizar negociaciones secretas" para torpedearlo.

Putin afirmó estar de acuerdo en que debe garantizarse la seguridad de Ucrania, pero también afirmó que deben resolverse las "causas fundamentales" del conflicto. Estas "causas fundamentales" han incluido previamente sus demandas de la renuncia formal de Ucrania a la OTAN, así como su "desnazificación", un conjunto vago de exigencias que, en la práctica, equivalen a la destitución de Zelenski. Zelenski y sus aliados europeos podrían haberse alarmado por el lenguaje corporal y la actitud deferente de Trump hacia Putin, a quien recibió cálidamente en una base aérea de Alaska y le permitió viajar en la limosina presidencial conocida como "la bestia".

Trump declaró a la prensa: "Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin, con Vladimir". Al finalizar la conferencia de prensa, Putin sugirió que su próxima reunión podría tener lugar en Moscú, y decenas de periodistas lanzaron preguntas en vano. El presidente estadounidense, quien por lo general nunca se resiste a una conferencia de prensa informal, abandonó el escenario sin responder a ninguna.