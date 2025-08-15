Vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria: arriban 158 migrantes venezolanos desde Texas

158 migrantes venezolanos arriban a Maiquetía en vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria

15 de agosto de 2025.- Un total de 158 migrantes venezolanos arribaron este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a bordo del vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria, procedentes de Texas, Estados Unidos (EEUU).



Según una nota emitida por la oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se trata de 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas.



Los connacionales fueron recibidos por la presidenta del plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri y funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.



Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasaron por el túnel migratorio, para luego recibir la atención médica por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud y otras instituciones del Gobierno Bolivariano.



Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moros, y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.