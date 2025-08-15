Arrestan a miembros de la oposición en Turquía, entre ellos al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu

Una bandera de Turquía con las imágenes del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y del primer presidente de la República turca, Mustafa Kemal Ataturk, fotografiada en una protesta en la ciudad el 1 de julio de 2025 por la detención del primero Credito: Agencias

La policía turca arrestó el viernes a 40 personas en el municipio opositor de Estambul, incluyendo al alcalde del distrito central de Beyoglu y a varios de sus asesores, informaron medios turcos.

Esta nueva oleada de detenciones por "corrupción" hace parte de una serie de arrestos llevados a cabo durante meses contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), el principal partido de la oposición turca.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado y encarcelado en marzo.

Su arresto desató protestas sin precedentes en los últimos años en el país.

Además de Imamoglu, nueve de los 26 alcaldes de distrito pertenecientes al CHP han sido arrestados y encarcelados desde octubre, la mayoría por corrupción, acusación que niegan.

Según los analistas, el gobierno intenta debilitar al CHP, claro vencedor de las elecciones locales de la primavera de 2024, a costa del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista-conservador) del presidente Erdogan.