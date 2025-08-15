Funcionarios de la GNB rescataron a dos perros que cayeron en laguna de refinería en Anzoátegui

Dos perritos que recorrían las inmediaciones de una laguna artificial en la Refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, cayeron al agua y tras intentar salir por sus propios medios y no lograrlo, fueron rescatados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los detalles del suceso fueron publicados en la red social del M/G. viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol) y comandante general de la GNB, Elio Estrada Paredes, quien calificó ese hecho «como una noble acción de vocación de servicio».

Al respecto agregó en su dirección digital @elioestradaparedes_ve, que «nuestros Guardias Nacionales Bolivarianos lograron rescatar a dos perritos que habían caído a una laguna artificial en la Refinería de Puerto La Cruz, salvaguardando su vida y reafirmando que la protección y auxilio son valores que nos caracterizan, sin importar la especie».

No se dieron detalles de cómo cayeron los dos perros a la laguna, ni quiénes avisaron a los funcionarios rescatistas, sin embargo la alegría de los canes y de los defensores de los animales se embargaron de alegría por este maravilloso rescate.