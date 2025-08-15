Venezuela refuerza operativos contra el narcotráfico en aguas del Caribe

El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que las fuerzas de seguridad venezolanas mantienen un despliegue operativo en el mar Caribe, dentro de la jurisdicción del país, para continuar la lucha contra el narcotráfico.

Durante una rueda de prensa este jueves, Cabello también dio a conocer el descubrimiento de nuevos lotes de explosivos en el estado Anzoátegui, presuntamente destinados a actos terroristas.

Al ser cuestionado sobre informes que señalan la presencia de agentes de la DEA en la región combatiendo a carteles de droga, Cabello aseguró que Venezuela sigue enfrentando el problema con sus propios recursos. «Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, territorio venezolano; anoche interceptamos unas lanchas cargadas de combustible», declaró.

Además, acusó a la DEA de actuar en beneficio del narcotráfico: «Cuando la DEA se mueve, es para garantizar el transporte de drogas hacia su país». Reiteró que, según informes de la ONU, Venezuela no tiene producción ni tránsito de drogas, descartando así la existencia de carteles locales.

«El único cartel que opera públicamente es la DEA, bajo las órdenes del gobierno de EE.UU.», afirmó Cabello.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que se mantiene en alerta ante posibles amenazas externas, evaluando recientemente con altos mandos militares los riesgos contra la soberanía nacional.