Ministerio Público aprueba protocolo para combatir corrupción en causas penales

Credito: Prensa Ministerio Publico

15 de agosto de 2025.- El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la implementación de un protocolo en torno a los casos de investigaciones penales, para garantizar el debido proceso y combatir la corrupción en este órgano del Poder Ciudadano.



Durante una jornada del programa “El Ministerio Público (MP) atiende tu denuncia”, desde la parroquia Catedral de Caracas, el Fiscal venezolano señaló que el protocolo de atención busca “resguardar la ética y la transparencia en el debido proceso”.



En este sentido, puntualizó que: “queda terminantemente prohibido que cualquier director general, director de línea, fiscal nacional, regional o superior, o funcionario del Ministerio Público, reciba en su despacho a fiscales, o en dependencias institucionales, fuera de los actos procesales formales”.



La normativa prohibió también las reuniones entre funcionarios del MP con “abogados privados, sean miembros de bufetes, (…) con esta medida, lo que se busca es prevenir cualquier conflicto de intereses en la investigación”, subrayó.



De acuerdo con medios nacionales, en los últimos años, 544 fiscales vinculados a hechos de corrupción fueron judicializados, de los cuales 349 fueron imputados y 18 condenados.



El MP va a tu comunidad



Saab detalló que, en la jornada este viernes, se atendieron 620 personas, con 430 casos de personas privadas de libertad, 32 denuncias vinculadas con “perturbación, hurto, invasión, lesiones, extorsión, forjamiento de documentos, apropiación indebida y trato cruel”.



“Hemos realizado 123 orientaciones, de las cuales 41 son causas que no revisten carácter penal, 35 son de referencia a otros organismos, 47 problemáticas de convivencia vecinal, 23 agilizaciones de causas y 12 solicitudes de asistencia legal”, precisó.



“El Ministerio Público atiende tu denuncia” es un proyecto permanente de la Fiscalía venezolana que presta atención gratuita a las diferentes comunidades del país.